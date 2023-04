Versandhandel-Chef Otto redet sich bei „Lanz“ in Rage: „Ich wäre auch bei Fridays for Future gewesen“

Der Versandhauskönig Michael Otto äußert sich bei „Markus Lanz“ zur gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung als Großunternehmer sowie zur Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. © Cornelia Lehmann/ZDF

Unternehmer Michael Otto und Aktivistin Carla Reemtsma sind sich in weiten Teilen einig. Sie sehen nun die Regierung in der Pflicht.

Hamburg - In seiner Anmoderation spricht Markus Lanz vom „Otto-find-ich-gut-Gefühl“ und fragt sich gleichzeitig, wo dieses eigentlich hin ist. In der Zeit um die 2000er warb der Versandhandel Otto mit diesem Slogan. Eine Zeit, in der Klimawandel, Krieg und Finanzkrisen kein Thema war. Und auch eine Zeit, als Otto noch keine Konkurrenz durch Amazon bekommen hat. Michael Otto, der am 12. April 2023 seinen 80. Geburtstag hat, versucht all dies einzuordnen. Sein Vater gründete das gleichnamige Unternehmen.

Erneut hat Lanz also auf einen politischen Gast verzichtet. Das ändert aber nichts daran, dass über Politik gesprochen wird. So äußert sich Otto erfreut darüber, dass am Wochenende die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Viel Anerkennung hat er auch für seine Sitznachbarin Carla Reemtsma übrig: „Für Fridays for Future wäre ich auch auf die Straße gegangen.“ Allerdings zieht Otto eine klare Grenze zu der „Letzten Generation“. Durch deren Protestform, sich auf Straßen zu kleben, werde nicht mehr über das gewollte Anliegen gesprochen, sondern nur noch über die Blockade selbst.

Auch Carla Reemtsma zieht eine klare Trennlinie zu den sogenannten „Klimaklebern“: „Ich finde es vor allem erschreckend, dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie müssten genau das tun“, stellt die 25-Jährige klar. „Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der junge Menschen das Gefühl haben, ich muss diese Art von Aktion machen, die vielleicht meine eigene körperliche Gesundheit gefährdet, die mich auf jeden Fall viel Hass und Ärger aussetzt.“ Trotzdem müsse Protest auch spürbar sein, sonst habe dieser keinen Sinn. Lanz pflichtet dem bei und gibt zu, dass es „auch wehtun muss“.

Markus Lanz hat Zahlen für Klima-Aktivistin Reemtsma parat

Interessante Zahlen hat Lanz dann für Carla Reemtsma parat, die von der Aktivistin bestätigt werden: 71 Prozent der weltweiten Emissionen würden von nur hundert Konzernen verursacht. Zehn Prozent allein vom Mineralölkonzern Shell. Trotz der zu erwartenden Bestätigung war Lanz verblüfft, „das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen“. Dabei macht Reemtsma deutlich, dass eine einzelne Person wenig Handhabe besitze.

„Wir können alle ganz allein die Klimakrise aufhalten, indem wir noch eine Bambus-Zahnbürste kaufen.“ Keine Frage: Die Entscheidungen des einzelnen Konsumenten seien wichtig und würden sich auch summieren. „Letztlich können aber nur staatliche Regularien für die Industrie eine echte Wende bringen.“ Dazu fragt Reemtsma rhetorisch: „Wollen wir die Energieversorgung wirklich ein paar profitorientierten Unternehmen überlassen, die gerade Milliardengewinne machen, wo wir politisch nicht mal eingreifen können?“

Otto redet sich bei Markus Lanz in Rage

Otto redet sich in Rage: „Es reicht nicht zu predigen, es ist wichtig zu handeln, wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft.“ Konsum dürfe Spaß machen, aber nicht auf Kosten von anderen Menschen oder der Umwelt. Die Gäste sind sich dahingehend einig, dass staatliche Auflagen für Nachhaltigkeit unumgänglich seien. Es könne keinesfalls den Verbrauchern aufgebürdet werden, ihr Konsumverhalten für die Ausbeutung von Menschen oder die Klimakrise verantwortlich zu machen.

Lanz fragt sich, wie das unbändige Konsumverhalten der Gesellschaft und Nachhaltigkeit zusammenpassen. „Heute gibt es mehr Sklaven als zur Zeit der Sklaverei“, sagt Kathrin Hartmann. Natürlich gemeint im übertragenen Sinne. Sie meint damit all die Menschen, die in den Produktionsstätten großer Unternehmen arbeiten, um das Konsumverlangen auf den anderen Teilen der Erde zu befriedigen.

Kathrin Hartmann bei Markus Lanz: Teuer heißt nicht, dass es gute Bedingungen sind

Benjamin Otto, der Sohn von Michael Otto, hat in einem Interview für den Spiegel eine für Unternehmer ungewöhnliche Aussage gebracht: „Der Kapitalismus ist meines Erachtens keine dauerhafte Lösung für einen glücklichen Planeten.“ Michael Otto unterstreicht dies in der Runde: „Der unkontrollierte, grenzenlose Kapitalismus ist eine Belastung für unseren Planeten. Für unsere soziale Marktwirtschaft gilt das nicht unbedingt, wir müssen sie jedoch zu einer ökosozialen Marktwirtschaft ausbauen.“

„Allerdings“, stellt der Unternehmer fest, „gibt es keine Bereitschaft, für Nachhaltigkeit mehr zu zahlen.“ Kathrin Hartmann schüttelt den Kopf: „Nur teuer bedeutet nicht, dass es unter guten Bedingungen hergestellt wurde.“ Sie sei in Mittelamerika gewesen, wo namhafte Sportartikelhersteller produzieren lassen. Die dortigen Bedingungen seien alles anderen als würdig.

Interessant ist noch der Aspekt, dass Otto laut des US-Magazins Forbes ein Vermögen im Wert von 8,7 Milliarden US-Dollar besitzen soll. Entgegen einiger anderer vermögenden Menschen zahlt Otto seine Steuern gerne in Deutschland. „Wenn man in Deutschland sein Geld verdient und das mit tüchtigen Mitarbeitern, die im Wesentlichen in Deutschland ausgebildet sind, die deutsche Infrastruktur nutzt, dann bin ich der Meinung, soll man auch hier seine Steuern zahlen.“

„Jetzt ist uns die Zeit davongelaufen“, sagt Lanz mit Blick auf die Uhr, „wir sollten uns nochmal zusammensetzen und über die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sprechen“.

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Kein Streit, stattdessen breiter Konsens. Die Konstellation hat aber gezeigt, dass auch nicht immer die Fetzen fliegen müssen, um einen interessanten Austausch zu erhalten. Insbesondere die Lebensgeschichte und Ansichten des ansonsten selten in der Öffentlichkeit auftretenden Michael Otto waren hörens- und sehenswert. (Christoph Heuser)