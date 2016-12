Drama auf Weihnachtsmarkt: „Schlimmer Abend für Berlin“

Reaktionen auf den möglichen Anschlag

Berlin - Schockierend, schrecklich, erschütternd - so lauten erste Reaktionen im In- und Ausland auf den tödlichen Vorfall an der Gedächtniskirche in der Hauptstadt. Manche sind überzeugt: Das war ein Anschlag.

Auf den möglichen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins (alle Infos hier im News-Blog!)haben Spitzenpolitiker in Deutschland und Europa mit Entsetzen reagiert. Frankreichs Premierminister Bernard Cazeneuve erklärte auf seinem Twitteraccount auf Deutsch: „Ganz Frankreich steht an Deutschlands Seite.“ Frankreich wurde von mehreren Terroranschlägen erschüttert. Einige Politiker gingen bereits von einem Anschlag in Berlin aus, die meisten äußerten sich zurückhaltender.

Bundespräsident Joachim Gauck hat sich "bestürzt" über den tödlichen Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin geäußert. "Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land", erklärte Gauck am Montagabend in Berlin. "Auch wenn wir noch nicht viel über die Hintergründe des schrecklichen Geschehens auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wissen: Ich bin in Gedanken bei den Opfern, bei ihren Angehörigen, bei allen Menschen, die um Familienangehörige oder Freunde fürchten."

Nachfolgend ein Überblick über Stellungnahmen überwiegend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter:

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert: „Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann.“

Frankreichs Präsident François Hollande in Paris: „Die Franzosen teilen die Trauer der Deutschen angesichts dieser Tragödie, die ganz Europa trifft.“

Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni auf Twitter: „Schmerz wegen des Weihnachts-Massakers in #Berlin, Solidarität mit Angela Merkel und der deutschen Bevölkerung.“

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Brüssel: „Meine Gedanken und die der gesamten Europäischen Kommission sind bei den Familien und Angehörigen all jener, die in Berlin getötet und verletzt wurden. Diese Nachricht erschüttert uns umso mehr, weil sie dort zusammengekommen waren, um die Vorweihnachtszeit zu feiern, die viele mit Besinnlichkeit und Frieden verbinden.“

Die EU-Außenbeauftragte Frederica Mogherini auf Twitter: „Erschütternde Nachrichten aus #Berlin. Europa einmal mehr getroffen.“

EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter: „Tief ergriffen von den Neuigkeiten von Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz. Meine Gedanken sind mit den Opfern. Europa ist bereit zu helfen.“

SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel twitterte: „Wir trauern. Unsere Gedanken sind bei den Opfern in Berlin und ihren Angehörigen.“

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) auf Twitter: „Mein tief empfundenes Mitgefühl ist mit Familien und Angehörigen der Opfer.“

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) auf Twitter: „Tief erschüttert von den schrecklichen Ereignissen in Berlin. In Gebet und Gedanken bei den Toten, Verletzten, Familien.“

Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) auf Twitter: „Gerade jetzt gelten die Gedanken zuerst den Toten, Verletzten, Angehörigen und den Helfern. Dann Sachaufklärung und Schlussfolgerungen.“

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann twitterte: „Bin entsetzt und schockiert. Meine Gedanken sind bei den Toten und ihren Angehörigen. Das ist ein grauenhafter Anschlag.“

Der SPD-Politiker Martin Schulz auf Twitter: „Schreckliche Nachrichten aus #Berlin. Gedanken bei Familien&Freunden der Opfer,wünsche Verletzten zügige Genesung, Einsatzkräften viel Kraft.“

CDU-Generalsekretär Peter Tauber: „Wir trauern. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“

Der CSU-Innenexperte Stephan Mayer (CSU) in der „Bild“-Zeitung: „Jetzt müssen die Sicherheitskonzepte aller Weihnachtsmärkte in Deutschland überprüft werden - bis hin zu der Frage, ob sie überhaupt noch weiter stattfinden können.“

Die CSU twitterte: „Wir trauern um die Todesopfer von #Berlin. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Angehörigen der Opfer!“

CDU-Vize Julia Klöckner sagte der „Bild“: „Terrorristen sind feige. Unbeschützte, friedliche Menschenmengen anzugreifen, ist barbarisch. Weihnachtsmärkte zu schließen, wäre falsch, aber sie müssen wohl stärker geschützt werden.“

Die Linke-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger: „Das ist eine furchtbare Tragödie. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der Opfer. Es gilt jetzt, Ruhe zu bewahren und die Ermittlungen abzuwarten.“

