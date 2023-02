Erdbeben in Türkei: Botschafter bestätigt Angriffe auf kurdische Gebiete

Nach Erdbeben

Die Zahl der Opfer nach dem Erdbeben in der Türkei steigt weiter. Kritik wird auch an der Regierung Erdogans laut. Der News-Ticker.

Türkische Angriffe: Botschafter bestätigt Anschläge der Türkei auf kurdisch kontrollierte Gebiete

Mehr als 35.000 Todesopfer bisher aus den Trümmern geborgen Prognose: Opferzahl könnte sich laut UN-Nothilfekoordinator noch verdoppeln

Kahramanmaras – Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien bombardiert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kurdisch kontrollierte Gebiete in Syrien. Dies bestätigte nun auch der türkische Botschafter Ahmet Basar Sen in einem Interview mit der FR. Es handle sich dabei um eine Antwort auf die von der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ausgeübten Anschläge auf die Türkei.

„Die syrischen Ableger der Terrororganisation PKK, nämlich die PYD/YPG, hat einen niederträchtigen Angriff mit Raketenwerfern von Tel Rifaat aus auf den Zuständigkeitsbereich unseres Öncüpınar-Grenzpostens durchgeführt“, so Sen. Unsere Antwort hierauf zielte darauf ab, die Sicherheit der Grenzregion zu gewährleisten.“ Die PKK und ihre Ableger versuche, die Öffentlichkeit mit Desinformationen zu täuschen, behauptet der Botschafter und verteidigt das Vorgehen der türkischen Regierung.

+ Während die Bergungsarbeiten nach dem verheerenden Erdbeben laufen, setzt Erdogan seine Angriffe auf Kurden-Gebiete fort. © Bernama/dpa

Derweil steigt die Zahl der Todesopfer eine Woche nach den verheerenden Erdstößen immer weiter: 35.000 Menschen sind nach derzeitigem Stand ums Leben gekommen. Es werden nur noch wenige Überlebende gerettet. Laut den Vereinten Nationen könnte die Zahl der Todesopfer noch auf etwa 50.000 steigen. Gegenüber dem Sender Sky News sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, die Opferzahl könnte sich „verdoppeln oder mehr“. Schätzungen seien aber schwierig. (tt)

