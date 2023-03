EU sagt Türkei eine Milliarde Euro für Wiederaufbau nach Erdbeben zu

Teilen

Anwohner gehen auf einer Straße in der Stadt Antakya an den Trümmern von Gebäuden vorbei, die durch das Erdbeben vom 6. Februar beschädigt wurden. © dpa

Nach dem verheerenden Erdbeben Anfang Februar in der Türkei hat die EU am Montag ein Hilfspaket für den Wiederaufbau angekündigt.

Brüssel – Die Europäische Kommission hat der Türkei am Montag eine Milliarde Euro für den Wiederaufbau nach den verheerenden Erdbeben im Februar zugesagt. Bei einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel sicherte Kommissionschefin Ursula von der Leyen zudem 108 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien zu. Deutschland kündigte an, seine Hilfe für die Erdbebenopfer in beiden Ländern um insgesamt 130 Millionen Euro zu erhöhen.

EU kündigt Milliardenhilfe für die Türkei an – Deutschland gib 238 Millionen

Nach Angaben des Auswärtigen Amts beläuft sich die deutsche Hilfe damit auf insgesamt 238 Millionen Euro. Die Geberkonferenz wird von der EU in Abstimmung mit den Vereinten Nationen organisiert, um Geld für die Opfer der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet zu sammeln.

Bei den Beben am 6. Februar mit einer Stärke von bis zu 7,8 kamen nach Behördenangaben mehr als 50.000 Menschen in den beiden Ländern ums Leben, Hunderttausende sind obdachlos. (AFP)