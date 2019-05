Ergebnisse der Bremen-Wahl 2019 : Gewinne, Verluste und Prozente

Das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Bremen entscheidet über die neue Regierung der Hansestadt.

Wer erzielt bei der Bürgerschaftswahl in Bremen das beste Ergebnis? Wer sind die Gewinner und Verlierer. Hier finden Sie die Zahlen im Detail.

Bremen - Am 26. Mai 2019 entscheidet sich nicht nur die Zusammensetzung des neuen Europaparlaments. Auch die Bremer Bürgerschaft, das Landesparlament des kleinsten deutschen Bundeslandes, wird neu gewählt. Der Ergebnis der Bremen-Wahl 2019 kann die politische Landschaft der Hansestadt völlig neu ordnen. Die SPD, die seit 1945 durchgängig den Bürgermeister stellt, muss um ihre Macht fürchten. Die CDU hingegen hat sich Optionen erarbeitet, selbst an die Regierung zu kommen.

Ab 18 Uhr am Wahlsonntag gibt es wie immer die ersten Prognosen, die zunächst nur einen groben Eindruck von den tatsächlichen Zahlen bieten. Bis das vorläufige Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Bremen vorliegt, werden die Hochrechnungen am Abend laufend aktualisiert.

Ergebnisse der Bürgerschaftswahl in Bremen im Detail

Die Parteien haben deshalb allen Grund, das Ergebnis der Bürgerschaftswahl genau zu beobachten. Bei der Regierungsbildung rechneten die Umfrageinstitute damit, dass eine Drei-Parteien-Koalition regieren muss - falls sich SPD und CDU nicht doch auf eine große Koalition einigen können. Sobald am Wahlabend die ersten Hochrechnungen vorliegen, finden Sie hier die Stimmenverteilung unter den Parteien und eine Aufschlüsselung der Gewinne und Verluste. Ein Koalitionsrechner gibt schnell Auskunft darüber, welche Parteien gemeinsam eine Mehrheit erreichen können.

Die folgenden Diagramme und Karten basieren auf Daten, die fortlaufend aktualisiert werden. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Ansicht vollständig geladen ist.

Prozentuale Stimmenverteilung in der Bremer Bürgerschaft

Gewinne und Verluste bei der Bremen-Wahl 2019

Sitzverteilung in der Bürgerschaft

Koalitionsrechner für das Ergebnis der Bremen-Wahl

rm