Finanzbranche im Visier von Ermittlern: Lässt China jetzt Bankenchefs verschwinden?

Die Partei geht gegen Finanzelite vor

+ © Yang Guanyu/IMAGO Liu Liange – bis März Vorstandsvorsitzender der Bank of China (BOC) – ist der bekannteste Manager, gegen den die Disziplinarkommission der KP derzeit ermittelt. © Yang Guanyu/IMAGO

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jörn Petring schließen

Weitere schließen

Die Disziplinarkommission der Partei hat in den vergangenen Wochen gleich mehrere Top-Banker des Landes ins Visier genommen. Ausländische Investoren reagieren nervös. Geht es der Führung um Stabilität oder Ideologie?

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Europe.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Europe.Table am 04. Mai 2023.

Chinas Finanzbranche ist in Alarmstimmung. Die Regierung hat zuletzt gleich mehrere Top-Manager von Banken und anderen Instituten ins Visier genommen. Pekings Vollstrecker ist die gefürchtete Zentrale Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei (CCDI). Sie hat eine Kampagne gestartet, um Fehlverhalten in der Branche „entschlossen“ zu bekämpfen.

Laut CCDI wurde kürzlich eine Rekordzahl von Inspektionen bei mehr als 30 staatlichen Konzernen in Sektoren wie Finanzen, Verteidigung und Energie eingeleitet. Es geht vor allem um die Finanzinstitute. Chinesische Staatsmedien berichteten, dass vor dem Hintergrund einer „intensivierten Antikorruptionskampagne“ allein im März Ermittlungen gegen acht führende Manager staatlicher Banken eingeleitet worden seien. Laut Financial Times wurden seit Februar sogar mehr als ein Dutzend Manager untersucht oder bestraft.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

So viele Strafen wie noch nie

Der Kampf gegen Korruption ist unter Präsident Xi Jinping freilich nicht neu. Seit Jahren verhängen die Behörden immer wieder harte Strafen gegen hochrangige Regierungsbeamte und Manager. Doch so viele in so kurzer Zeit hat es im Bankensektor noch nicht gegeben.

Der bekannteste Manager, gegen den die CCDI nun ermittelt, ist Liu Liange. Der 61-Jährige war bis März Vorstandsvorsitzender der Bank of China (BOC). Auch gegen Wang Jianhong, den ehemaligen Leiter der Pekinger BOC-Niederlassung, ermittelt die CCDI. Zudem ist Zhao Zhiran, der bisher für die China Construction Bank in Shenzhen verantwortlich war, ins Visier der Behörden geraten. Bereits angeklagt ist Li Li, der ehemalige Präsident der Export-Import Bank of China. Ihm wird vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen zu haben.

Investoren werden skeptisch

Für Aufsehen sorgte im Februar auch das Verschwinden von Bao Fan. Der chinesische Milliardär und Chef des an der Hongkonger Börse notierten Finanzunternehmens Renaissance ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Bao Fans Familie sei informiert worden, dass der 53-Jährige in eine Untersuchung verwickelt sei, berichtete Bloomberg.

Branchenkenner vermuten, dass Baos Verschwinden mit den Problemen eines anderen Renaissance-Managers namens Cong Lin zusammenhängt. Dieser war im September verhaftet worden. Gegen ihn werde im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit für den Finanzleasingarm der staatlichen Industrial and Commercial Bank (ICBC) ermittelt, berichtete das chinesische Wirtschaftsmagazin Caixin.

Ausländische Investoren beobachten das Geschehen im chinesischen Finanzsektor sehr genau. Sie haben gerade erst mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass der gut zweijährige regulatorische Crackdown gegen den Technologiesektor beendet wurde. Generell ist die Hoffnung groß, dass Peking nach der Corona-Eröffnung endlich die Zügel lockert und dem Pragmatismus den Vorzug gibt.

Reiche und Privatwirtschaft verunsichert

Zwar argumentiert etwa die staatliche Global Times, dass der aktuelle Crackdown notwendig sei, um Finanzrisiken wie zuletzt bei den US-Regionalbanken zu vermeiden. Allerdings schwingt auch viel Ideologie mit. So kritisiert die Disziplinarkommission den „Hedonismus“ und den unangemessenen „luxuriösen Lebensstil“ der Branche. Eine Wortwahl also, die an Xi Jinpings „allgemeinen Wohlstand“ erinnert.

Diesen Slogan, der auf eine gerechtere Umverteilung des Reichtums abzielt, hatte der Präsident auf dem Parteikongress im vergangenen Herbst gleich viermal verwendet und damit für große Verunsicherung bei reichen Chinesen und in der Privatwirtschaft gesorgt. Viele chinesische Banken reagierten bereits damals mit Gehalts- und Bonuskürzungen für ihre Spitzenmanager.