Vor EU-Wahl: von der Leyen kündigt Rücktritt als Verteidigungsministerin an

Wird Ursula von der Leyen die neue EU-Kommissionspräsidentin? 747 Abgeordnete stimmen über die Verteidigungsministerin ab. Wir begleiten alles im Ticker.

In Brüssel wird am Dienstag ab 18 Uhr über Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin abgestimmt

Von der Leyen war Anfang Juli überraschend statt der Spitzenkandidaten Weber und Timmermans vom EU-Rat nominiert worden

747 Mitglieder sind stimmberechtigt, von der Leyen benötigt das Ja von 374 Abgeordneten

Die konservative EVP, der auch die Union angehört, stellt 182 Abgeordnete

<<< AKTUALISIEREN >>>

16.43 Uhr: Ursula von der Leyen (CDU) will am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten. Das schrieb die Ministerin am Montag auf Twitter. Sie schreibt: „Ich möchte morgen das Vertrauen des Europäischen Parlaments gewinnen. Unabhängig vom Ausgang werde ich am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten, um meine volle Kraft in den Dienst von Europa zu stellen. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für die Jahre mit der Bundeswehr.“

Meine Entscheidung für Europa. pic.twitter.com/NWGc1QabX0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15. Juli 2019

13.09 Uhr: Ursula von der Leyen wirbt mit neuen Zusagen bei Themen wie Klimaschutz und Parlamentsrechte um Unterstützung bei der bevorstehenden Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission. In einem achtseitigen Schreiben an die europäischen Sozialdemokraten kündigte sie am Montag unter anderem einen neuen Vorstoß zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen an. Er soll bis 2030 eine Senkung der Emissionen bis zu 55 Prozent ermöglichen und damit weit über die bisherigen Pläne hinausgehen.

Mit Blick auf sozialdemokratische Forderungen verspricht die CDU-Politikerin, die rechtlichen Voraussetzungen für eine EU-weite Durchsetzung fairer Mindestlöhne schaffen zu wollen. Zudem sichert sie zu, für eine stärkere Rolle des Parlaments im EU-Gesetzgebungsprozess einzutreten. Ganz konkret erwähnt sich dabei auch die langjährige Forderung der Abgeordneten eines Initiativrechts bei Gesetzesprojekten.

Vor von-der-Leyen-Wahl: Weber klagt an - und verrät, wie er abstimmen wird

11.41 Uhr: Kurz vor der Abstimmung über den Spitzenposten der EU-Kommission setzt EVP-Fraktionschef Manfred Weber auf ein klares Ja für Ursula von der Leyen. Er gehe davon aus, dass es eine „klare Mehrheit“ für die CDU-Politikerin als Kommissionspräsidentin geben werde, sagte Weber am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Er betonte: „Europa braucht jetzt Handlungsfähigkeit und Stabilität.“ Über einen „Plan B“ wolle die EVP nicht diskutieren. Zur SPD sagte Weber, gerade die deutschen Sozialdemokraten müssten nun zeigen, „ob sie weiter eine klar pro-europäische Kraft sind, die gestalten will und die nicht nur in der Opposition verharren will“.

„Ich werde Ursula von der Leyen morgen meine Stimme geben“, sagte Weber, der als EVP-Spitzenkandidat um das Spitzenamt gekämpft hatte. „Ich werde sie unterstützen, weil sie mit dem Programm jetzt antritt, das auch ich den Wählern gesagt habe. Und Inhalte sind in der Politik entscheidend. Dass ich persönlich enttäuscht bin, kann jeder - denke ich - nachvollziehen. Aber in der Politik geht es um Inhalte.“ Schon zuvor sprach er mit der Augsburger Allgemeinen über seine persönliche Verfassung: „Ich bin noch immer tief enttäuscht. Was weh tut, ist die persönliche Diskreditierung, die ich erfahren habe.“ Er bekomme aber auch „positive Rückmeldungen und Ermutigung“. Und: „Das ist für mich als Mensch zentral, wie man miteinander umgeht.“ Er selbst wolle auch in Zukunft in Brüssel an einem demokratischen Europa arbeiten. Zunächst stehe aber erstmal Urlaub in der niederbayerischen Heimat mit seiner Frau und Freunden an.

Söder warnt SPD vor Nein zu von der Leyen - „Keine Ortsverein-Wahl“

Update vom 15. Juli 2019, 10.58 Uhr: Kurz vor der Abstimmung über den Spitzenposten der EU-Kommission hat CSU-Chef Markus Söder die SPD vor einem Nein zu Ursula von der Leyen gewarnt. „Es geht hier nicht um die Abstimmung eines Ortsvereins“, sagte Söder am Montag vor einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Es gehe auch nicht um ein Spiel, sondern um Verantwortung für ganz Europa. Die CSU stelle keine Ultimaten, sagte Söder, warnte aber, sollte von der Leyens Wahl an der SPD scheitern, wäre das „für Deutschland dann peinlich und für die SPD beschämend“. Das wäre dann eine weitere schwere Belastung für die große Koalition. „Es reicht jetzt langsam an Schwierigkeiten“, warnte der CSU-Chef.

Auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat von der SPD ein Ende des Widerstands gegen die Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin gefordert. Auf europäischer Ebene irritiere "das Verhalten der Sozialdemokratie aus Deutschland", sagte Klöckner am Montag in Brüssel. Sie forderte die SPD-Europaabgeordneten auf, "sich nicht im engstirnigen Partei-Klein-Klein" aufzuhalten. "Hier geht es um mehr: Hier geht es um ein starkes Europa."

Währenddessen hat sich Litauens Präsident Gitanas Nauseda für die Wahl von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur neuen Präsidentin der EU-Kommission ausgesprochen. „Ich habe meine Unterstützung für ihre Kandidatur zum Ausdruck gebracht“, erklärte er am Montag nach einem Telefonat mit der CDU-Politikerin auf Twitter und in einer Mitteilung der Präsidialkanzlei in Vilnius. Das Gespräch habe den Angaben zufolge am Sonntag stattgefunden und sei auf Deutsch geführt worden.

Showdown in der EU: Barley attackiert von der Leyen - „hat nicht überzeugt“

Update vom 14. Juli, 22.00 Uhr: Bereits in zwei Tagen wird es für Ursula von der Leyen (CDU) ernst: Am Dienstagabend wird das europäische Parlament den Daumen für ihre Kandidatur als EU-Kommissionspräsidentin entweder heben oder senken. Eine wichtige Rolle spielen dabei neben den Grünen auch die Sozialdemokraten. Doch zumindest die deutsche SPD denkt nach wie vor nicht daran, die Politikerin ihres Berliner Koalitionspartners in Amt und Würden zu bringen.

Die frühere Bundesjustizministerin und SPD-Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley bekräftigte am Sonntagabend im ZDF-“heute journal“ ihre ablehnende Haltung. „Ich kenne Frau von der Leyen gut und ich schätze sie persönlich sehr.“ Nun gehe es aber um Grundsatzfragen. Der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs habe das Parlament mit dem Vorschlag bewusst überrumpelt, kritisierte Barley. „Wenn wir das jetzt hinnehmen, dann ist das Spitzenkandidaten-Prinzip tot“, sagte sie.

Ein weiteres Problem sei, dass von der Leyen nun just die Unterstützung jener Regierungschefs habe, die den sozialdemokratischen Kandidaten Frans Timmermans wegen eines zu starken Pochens auf das Rechtsstaatsprinzip abgelehnt hätten. Zugleich übte die SPD-Abgeordnete aber auch direkte Kritik an der Kandidatin von der Leyen. „Sie hatte Auftritte in unserer Fraktion und auch bei den Grünen, wo sie nicht überzeugt hat“, erklärte Barley. Unter den Sozialdemokraten habe es „sehr viele“ gegeben, die sagten: „‘Nein, mit diesen Vorstellungen können wir sie nicht wählen.‘“

Starke Kritik an der SPD hatte CSU-Chef Markus Söder in einem kurz zuvor ausgestrahlten „Sommerinterview“ mit dem ZDF geübt. Auch der frühere SPD-Bundesminister Otto Schily verurteilte die Haltung seiner Partei.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Abstimmung über Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr geben die 747 Mitglieder er EU-Volksvertretung ihre Stimmen ab.

Abstimmung über von der Leyen als EU-Kommissionschefin in Brüssel

München/Brüssel – Die EVP, größte Fraktion im EU-Parlament, will Ursula von der Leyen als Nachfolgerin des scheidenden Jean-Claude Juncker zur neuen Kommissionspräsidentin in Brüssel wählen lassen. Auch Sozialdemokraten und Liberale hatten zur Runde der EU-Staatschefs gehört, die das Personalpaket um von der Leyen geschnürt haben. Ob die Wahl der deutschen Verteidigungsministerin zur Vorsteherin der EU-Kommission gelingt, ist aber noch unklar.

Denn bei der Europawahl vor anderthalb Monaten war statt der CDU-Politikerin der CSU-Abgeordnete Manfred Weber als EVP-Spitzenkandidat angetreten - und eigentlich galt vorab die Kür eines der Spitzenkandidaten, darunter auch Frans Timmermans und Margrete Vestager als ausgemachte Sache. Von der Leyen bei der Abstimmung des Europaparlaments am Dienstagabend die Mehrheit der Stimmen, um den prestigeträchtigen Posten einnehmen zu können.

Um die politische Konkurrenz zu überzeugen, stellte sich die Verteidigungsministerin verschiedenen Anhörungen. Dennoch versagten ihr die europäischen Grünen, die 74 Sitze innehaben, sowie die SPD mit 16 Abgeordneten die Zustimmung. Deshalb ist eine Mehrheit noch lange nicht sicher. Angesichts von 182 EVP-Abgeordneten in der Kommission benötigt von er Leyen mindestens 192 Ja-Stimmen aus den übrigen Lagern.

Das Europaparlament hat bereits einen neuen Präsidenten, den Italiener David-Maria Sassoli. Die Deutschen Katarina Barley (SPD), Rainer Wieland (CDU) und Nicola Beer (FDP) zählen zu den 14 Vizepräsidenten.

mg