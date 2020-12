EU-Gipfel: Merkel in der Mangel - Griechenland und Zypern konfrontieren Kanzlerin mit Drohung der Türkei

Der kommende EU-Gipfel wird eine weitere Bewährungsprobe für die Europäische Union. Der blockierte Haushalt und der Brexit drohen die angespannte Situation zu verschlimmern.

Polen und Ungarn blockieren den Haushalt aus Protest gegen den neuen Rechtsstaatsmechanismus.

Update vom 9. Dezember, 21.40 Uhr: Griechenland und Zypern machen sich große Sorgen. Beide Länder kündigen an, Bundeskanzlerin Angela Merkel damit zu konfrontieren. Auf Twitter veröffentlichten sie einen langen Brief an die Kanzlerin und stellen eine eindeutige Forderung.

Die deutschen U-Boot-Lieferungen an die Türkei müssen gestoppt werden, mahnen die griechischen und zypriotischen Verantwortlichen. Sie befürchten eine Eskalation des Territorialkonflikts mit dem türkischen Machthaber. Sie werfen Erdogan vor, im östlichen Mittelmeer illegal nach Erdgas zu suchen. Die Türkei bezeichnet die Suche derweil als rechtmäßig.

Bereits im Sommer hatte es diesbezüglich Kriegsdrohungen von Seiten der Türkei gegeben. Im Fall der Fälle sollten zumindest keine deutschen Waffen im Spiel sein, hoffen Griechenland und Zypern.

EU-Gipfel: Zwei drängende Probleme drohen die EU in die nächste Krise zu stürzen

Erstmeldung vom 9. Dezember, 14.31 Uhr: Brüssel - Mit Spannung wird der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am kommenden Donnerstag und Freitag erwartet. Im Zentrum des Gipfels der 27 EU-Staaten werden voraussichtlich das Veto von Polen und Ungarn gegen den EU-Haushalt sowie die stockenden Brexit-Verhandlungen stehen. Andere Tagesordnungspunkte betreffen die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise, den Klimawandel, Sicherheitsfragen und mögliche Sanktionen gegen die Türkei.

Corona-Hilfen: Polen und Ungarn blockieren Haushalt und Corona-Hilfen

Seit mehreren Wochen blockieren Polen und Ungarn die Haushaltspläne und die geplanten Corona-Hilfen. Im Kern geht es beiden Ländern darum zu verhindern, dass die Zahlung von EU-Geldern zukünftig an den neuen Mechanismus zur Rechtsstaatlichkeit gebunden ist. Mit diesem neuen Instrument soll es erstmals in der Geschichte der EU möglich sein, Länder, die gegen demokratische Prinzipien der EU verstoßen, zu sanktionieren. Damit besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, einem EU-Mitglied die Mittel zu streichen oder zu kürzen, wenn zum Beispiel ein Verstoß gegen grundlegende Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit vorliegt.

EU-Gipfel: Polen und Ungarn befürchten Sanktionen

Polen und Ungarn wurde in den vergangenen Monaten immer wieder der Vorwurf gemacht, dass sie demokratische Prinzipien verletzten und die Rechtsstaatlichkeit in ihren Ländern unterminieren würden. So wird Polen seit Längerem eine unzulässige Einflussnahme auf die Justiz vorgeworfen und in Ungarn die Einschränkung der Medienfreiheit bemängelt. Deshalb befürchten die beiden Länder, dass besonders sie von dem neuen Mechanismus betroffen wären.

Zwar wurden gegen Warschau und Budapest Verfahren gegen die Verletzung von grundlegenden Prinzipien der EU nach Artikel 7 aufgenommen, jedoch bedarf es bei diesem Verfahren der Einstimmigkeit der EU-Mitglieder, um ein Mitgliedsland mit Sanktionen zu belegen. Da zu erwarten ist, dass Polen und Ungarn sich gegenseitig den Rücken freihalten, wird es nicht zu Sanktionen bei Verstößen kommen. Mit dem neuen Mechanismus benötigt der Ministerrat nur die Zustimmung von mindestens 15 Staaten, die mehr als 65 % der EU-Bevölkerung vertreten, um Maßnahmen in Gang zu setzen.

Veto von Polen und Ungarn könnte fatale Folgen für viele Länder inmitten der Corona-Krise bedeuten

Sollten Polen und Ungarn ihre Blockade weiterhin aufrechterhalten, hätte das fatale Folgen für das Budget der EU. Denn ohne Zustimmung müsste die EU ab 2021 mit einem deutlich kleineren Nothaushalt als den geplanten 1,1 Billionen Euro auskommen. Zusätzlich blockieren die beiden Länder das 750 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfspaket. Besonders südeuropäische Länder wie Spanien und Italien, die aufgrund der Corona-Krise teilweise mit einem Wirtschaftseinbruch von 12,6 % zu kämpfen haben, sind auf Zahlungen aus den Corona-Fonds angewiesen. Doch auch Ungarn und Polen sind von den Geldern aus dem EU-Haushalt und Corona-Hilfen abhängig. Wird kein neuer Haushalt verabschiedet, werden die Zahlungen an die Länder deutlich geringer ausfallen und die Corona-Hilfen erst mal komplett ausbleiben.

Kurz vor EU-Gipfel: Mögliche Einigung zwischen EU und Polen und Ungarn

Vor dem EU-Gipfel wurde nun aber bekannt gegeben, dass die EU in den Verhandlungen mit Polen und Ungarn kurz vor einen Kompromiss stehen. Am Mittwoch gab der polnische Außenminister Jaoslaw Gowin bekannt, dass die Meinungsverschiedenheiten mit den anderen Mitgliedsstaaten „praktisch verschwunden“ seien. Man hätte sich mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf einen Kompromiss einigen können, der auch von den anderen Mitgliedern getragen werden könne. Die Bundesregierung wollte diese Äußerungen bislang nicht kommentieren.

Brexit-Verhandlungen: Europäische Union steht vor weiterem Fiasko

Ein weiteres Problem dürften die stockenden Brexit-Verhandlungen verursachen. Seit längerem gäbe es keine substantiellen Fortschritte für ein zukünftiges Handelsabkommen, beklagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) vergangen Dienstag. Ein Treffen zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson am Mittwoch soll Bewegung in die Verhandlungen bringen. Sollte eine Einigung bis 2021 ausbleiben, ist mit schweren Folgen für die Wirtschaft zu rechnen. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in welcher Großbritannien noch den EU-Regeln unterliegt. Sollte danach kein Handelsabkommen feststehen, werden höhere Zölle und lange Wartezeiten an Grenzen befürchtet. (phf) dpa