News-Ticker: "Es wird auch 100. Geburtstag der EU geben"

Rom - Brexit und Dauerkrise trüben die Feierlaune zum EU-Geburtstag. In Rom hat am Samstag der Jubiläumsgipfel zur Feier der Unterzeichnung der Römischen Verträge vor 60 Jahren begonnen. Alle Entwicklungen finden Sie hier im News-Ticker.

+++ Bald gehören nur noch 27 Länder zur EU. Wie geht es dann mit dem Staatenbund weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

+++ "Es wird auch einen 100. Geburtstag der EU geben", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei seiner Ankunft. Begrüßt werden die Staats- und Regierungschefs der verbliebenen 27 EU-Länder von dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni.

+++ Nicht in Rom anwesend ist die britische Premierministerin Theresa May, deren Land im vergangenen Jahr per Referendum für den Brexit gestimmt hatte. In der kommenden Woche will die britische Regierung offiziell den Austritt aus der EU beantragen. In einer gemeinsamen Gipfelerklärung wollen die 27 Länder laut Entwurf am Samstag die Einheit der EU betonen. "Europa ist unsere gemeinsame Zukunft", heißt es demnach darin.

30.000 Demonstranten erwartet

+ Ein Mann läuft in Rom an Flaggen der EU-Mitgliedsländer vorbei. © dpa +++ Im Zentrum der italienischen Hauptstadt wurden am Samstag rund 30.000 Demonstranten - sowohl für als auch gegen die EU - erwartet. Die Polizei war mit tausenden Beamten im Einsatz. Papst Franziskus hatte die EU im Vorfeld des Sondergipfels zur Rückbesinnung auf ihre Grundprinzipien aufgefordert. Die EU drohe zu "sterben", falls sie keine neue Vision entwickle, die auf dem Ideal der Solidarität beruhe, sagte er am Freitag.

Die Römischen Verträge von 1957 legten den Grundstein für die heutige EU. Zu den Unterzeichnerstaaten gehörten damals Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten.

Mit Material von afp und dpa