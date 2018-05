EU-Kommission verklagt Deutschland wegen zu schlechter Luft

Nun ist es tatsächlich passiert: Wegen schlechter Luftqualität in Großstädten verklagt die EU-Kommission Deutschland und fünf weitere Staaten.

Brüssel - Wegen zu schmutziger Luft in Dutzenden deutschen Städten verklagt die EU-Kommission die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Entscheidung gab die Brüsseler Behörde am Donnerstag bekannt. Außerdem ermahnt die Kommission Deutschland erneut wegen seiner Reaktion auf den Dieselskandal bei Volkswagen.

Neben Deutschland will die EU-Kommission fünf weitere Staaten verklagen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Ungarn und Rumänien hätten es versäumt, sich für die Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub oder Stickoxide einzusetzen, sagte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella am Donnerstag in Brüssel.

Mit der Entscheidung dürfte die Diskussion über zu schmutzige Diesel und mögliche Fahrverbote neuen Auftrieb bekommen. Hintergrund sind die zu hohen Stickoxid-Werte in zuletzt 66 deutschen Kommunen, die maßgeblich auf die vielen Diesel-Fahrzeuge zurückgehen.

