Schwarzgeld kassiert? Lebensgefährte von Eva Kaili legt offenbar Geständnis ab

Von: Jens Kiffmeier

Stehen mit im Zentrum des EU-Korruptionsskandals: Eva Kaili und ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi. © Apostolis Papanikolaou/Imago

Neue Wendung in der EU-Korruptionsaffäre: Der Lebensgefährte von Eva Kaili hat wohl Schwarzgelder kassiert. Vor den Richtern soll er gestanden haben.

Brüssel – Die Beweise waren wohl zu erdrückend: In der EU-Korruptionsaffäre hat Francesco Giorgi das Kassieren von Schwarzgeldern zugegeben. So soll der Lebensgefährte der abgesetzten EU-Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili vor den Richtern bereits ein Geständnis abgelegt haben. Das berichtet stern.de unter Berufung auf die römische Tageszeitung „La Republicca“. Demnach will der Italiener nach eigenen Angaben auch Mitglied einer Organisation gewesen sein, die europäische Angelegenheiten zugunsten Katars und Marokkos beeinflussen sollte. Giorgis Aufgabe bestand darin, Bargeld zu verwalten.

EU-Korruptionsaffäre: Lebensgefährte von Eva Kaili legt laut Medienbericht Geständnis ab

Seit Tagen wird die Europäische Union (EU) durch den Skandal erschüttert. Belgische Ermittler haben bei einer Razzia 19 Privatwohnungen und ein Büro im Europaparlament durchsucht. Fünf Personen wurden dabei festgenommen, darunter die frühere EU-Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili und ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi. Ihnen wird Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Bei den Razzien stellten die Ermittler nach eigenen Angaben bis zu 1,5 Millionen Euro sicher.

Eva Kaili: Frühere Vizeparlamentspräsidentin weist Vorwurf der Bestechung und Geldwäsche zurück

Kaili ließ die Vorwürfe über einen Anwalt zurückweisen und bestritt ihre Unschuld. Nur ihr Lebensgefährte könne „Antworten auf die Existenz dieses Geldes“ geben, hieß es in der Erklärung. Gegen Kaili war Haftbefehl erlassen worden. Derzeit sitzt sie in Untersuchungshaft. Eine Anhörung zu dem Fall musste am Mittwoch verschoben werden, da ein Streik die Überführung ans Gericht verhinderte. (Mehr in Kürze)