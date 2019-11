Europaparlament ruft „Klimanotstand“ für Europa aus - EVP hält Resolution für „unnötig“

Das Europaparlament in Straßburg hat mit großer Mehrheit den „Klimanotstand“ für Europa ausgerufen. Es gibt aber Kritik.

Straßburg - Das Europaparlament in Straßburg hat den „Klimanotstand“ für Europa ausgerufen. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag mit großer Mehrheit für eine entsprechende Resolution. Dies ist ein symbolischer Akt, der aber Druck machen soll, damit es bald konkrete Gesetzgebung gibt.

Klimanotstand: EVP hält Resolution für „unnötig“

Vor der Abstimmung gab es Uneinigkeit im Parlament über die Resolution. Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) hält die Resolution für unnötig. Ein „Notstand“ müsse Konsequenzen nach sich ziehen, die auch demokratische Rechte einschränken könnten, sagte der umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, CDU-Politiker Peter Liese zuvor. „Wir brauchen sie nicht. Wir sollten uns auf konkrete Punkte konzentrieren.“ Sollten sich die EU-Abgeordneten auf den Begriff „urgency“ einigen, werde die EVP-Fraktion aber für die Entschließung stimmen, betonte Liese.

Grüne sprechen von „Klimanotfall“

Kritik gegen die Formulierung „Notstand“ gab es auch aus der liberalen Renew-Fraktion, das berichtet focus-online. Den damit verbundenen Alarmismus unterstütze sie nicht, erklärt die deutsche Abgeordnete Ulrike Müller (FW). „Ja, der Klimawandel ist eine große Herausforderung und eine dringende Aufgabe, auf die wir reagieren müssen. Aber wir sollten dies sachlich tun.“

Michael Bloss, Sprecher für Klimapolitik der Grünen-Fraktion, betonte die Symbolik der Resolution. „Für uns ist es wichtig, dass wir die Klimakrise als das anerkennen, was sie ist“, sagte er. Die Politik müsse Handlungsfähigkeit beweisen und in der Entschließung konkrete Konsequenzen einfordern. Die Grünen-Fraktion spricht sogar von einem „Klimanotfall“. Viele Städte in Deutschland haben schon einen Klimanotstand ausgerufen. Der Begriff ist aber umstritten. Jetzt äußerte sich Armin Laschet (CDU).

