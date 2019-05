Die Kritik wird lauter: Nahles und Kramp-Karrenbauer geraten unter Druck und reagieren unterschiedlich

Nach der Schlappe bei der Europawahl schlägt den Chefinnen von CDU und SPD auch intern zunehmend Kritik entgegen.

So tief war der Absturz der SPD bei einer Wahl noch nie. 15,8 Prozent erhielt die einstige Volkspartei bei der Europawahl. Das sind weniger Stimmen als die Grünen erhalten haben. Und das Desaster, das die Genossinnen und Genossen erleben mussten, zieht bereits jetzt Konsequenzen nach sich.

Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles kündigte an, die Wahl zum Fraktionsvorsitz auf kommende Woche vorzuziehen. „Klarheit solle geschaffen werden“, sagte Nahles am Montagabend im ZDF, und kündigte gleichzeitig ihre Kandidatur für den Posten an.

Andrea Nahles stellt sich der Kritik

Die 48 Jahre alte Spitzenpolitikerin reagiert mit diesem Schritt wohl auf einen Brief, den der Recklinghäuser Bundestagsabgeordnete Michael Groß laut Informationen der Frankfurter Rundschau an seinen Landesgruppenchef Achim Post geschickt hat. „Nach den sehr bedauerlichen und desaströsen Ergebnissen der SPD bei den Wahlen muss klargestellt werden, ob die SPD-Bundestagsfraktion hinter ihrer Vorsitzenden steht oder nicht“, schreibt Groß laut der FR.

Nahles wiederum forderte ihre Kritiker auf, Farbe zu bekennen und ebenfalls zu kandidieren. Bei der Abstimmung kommende Woche „sollen diejenigen sich hinstellen und sagen: Ich kandidiere“, sagte Nahles. „Dann schaffen wir Klarheit.“

Annegret Kramp-Karrenbauer empört die Junge Union

Doch nicht nur die SPD hadert nach der Europwahl mit ihrer Vorsitzenden. Auch bei der CDU gerät Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zunehmend unter Druck.

Erst brachte „AKK“ die Junge Union gegen sich auf: mit einer internen Wahlanalyse, in der Nico Lange, engster Berater der Parteichefin den Rechtsruck der eigenen Jugendorganisation für die Verluste bei der Wahl verantwortlich machte.

Dann dachte Kramp-Karrenbauer auch noch laut darüber nach, die Meinungsäußerung im Internet vor Wahlen einzuschränken. Anlass bot ihr das Video des Youtuber „Rezo“, das mit „Die Zerstörung der CDU“ betitelt worden war, herbe Kritik an den Volksparteien, vor allem der CDU, verbreitete und darüber hinaus auch noch eine breite Debatte vor allem über die Klimapolitik der Union ausgelöst hatte.

Kramp-Karrenbauer wirft Rezo indirekt „klare Meinungsmache“ vor

Kramp-Karrenbauer sagte am Montag in Berlin nach Gremiensitzungen ihrer Partei: „Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen.“

Persönliche Konsequenzen schloss Kramp-Karrenbauer vorerst aus. (mit dpa)

