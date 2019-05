Europawahl-Debakel für CDU - doch was sagt eigentlich Merkel?

Nach der Europawahl suchte AKK nach Antworten für das CDU-Debakel. Doch wo ist eigentlich Angela Merkel? Die Bundeskanzlerin äußerte sich bislang nicht.

Berlin - Es kam, wie es kommen musste. Die sogenannten Volksparteien CDU und SPD verloren in der Europawahl vollkommen an Halt in der Bevölkerung und schnitten beide für ihre Verhältnisse alarmierend schlecht ab. Stattdessen setzte sich der Rechtsruck weiter fort und sorgt für eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Eine Spaltung vor allem zwischen Alt und Jung, aber auch Stadt und Land sowie Ost- und West-Deutschland. Mittendrin: die Große Koalition aus CDU und SPD, die sich nach der Europawahl nicht nur einer zerrissenen Parteienlandschaft gegenüber sieht, sondern auch innerparteiisch einer Zerreißprobe ausgesetzt ist.

Annegret Kramp-Karrenbauer stellte sich am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz in Berlin bereits der Presse und versuchte so kurz nach dem Wahl-Debakel, erste Erkenntnisse zu formulieren - doch was sagt eigentlich Angela Merkel? Die Bundeskanzlerin scheint abgetaucht.

CDU geht bei Europawahl unter: Wo ist eigentlich Angela Merkel?

Von Merkel hat man nach der katastrophalen Europawahl für ihre Partei, wie auch für ihren Koalitionspartner nichts gehört - fast nichts: Ihr Sprecher Steffen Seibert teilte der Öffentlichkeit mit, sie freue sich über die hohe Wahlbeteiligung. Sonst nichts? An der Bundeskanzlerin scheint die politische Krise spurlos vorbeizugehen. Am Montagnachmittag wohnte sie den Gremiensitzungen in Berlin bei und gratulierte dem Bremer CDU-Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder zum Erfolg bei der Bürgerschaftswahl. Am Abend dann das langfristig geplant Abendessen mit dem Präsidenten von Costa Rica. „Business as usual“ also als Kanzlerin. Die Probleme und Konflikte in der CDU überlässt sie getrost ihrer Nachfolgerin AKK, es scheint schlichtweg nicht mehr in ihren Aufgabenbereich zu fallen. Geht das?

„Es scheint eine Arbeitsteilung zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel zu geben. Was Partei und Wahlkampf betrifft, dafür ist AKK als CDU-Chefin verantwortlich. Was die Regierung betrifft, dafür ist die Kanzlerin zuständig. Merkel war nicht direkt am Wahlkampf beteiligt, darum muss sie sich jetzt auch nicht unmittelbar äußern. Wenn aber etwa die Große Koalition zu zerbrechen droht, müsste Merkel Stellung beziehen“, erklärte Professor Uwe Jun von der Universität Trier diesbezüglich gegenüber der Bild.

CDU gegen Junge Union: „Wer auf YouTuber mit einer elfseitigen Hausarbeit antwortet ...“

Dabei könnte AKK grade jetzt wohl gut etwas Unterstützung von Merkel gebrauchen. Immerhin hagelte es für die CDU-Chefin direkt nach der Europawahl heftige Kritik für ihren „Meinungsmache“-Kommentar zum Rezo-Video, da streitet sich ihre CDU noch um die Schuldfrage für das Wahlergebnis. Die Parteispitze der Christdemokraten macht nämlich unter anderem ihren eigenen Nachwuchs, die „Junge Union“ (JU) und die „Werte-Union“ für eine „deutliche Abkehr der unter 30-jährigen Wählerinnen und Wähler“ verantwortlich.

Die Werte-Union ist eine Gruppierung, die von der Parteispitze zwar nicht anerkannt wird, sich selbst aber als konservativen Flügel der CDU versteht. Bei der JU ist Tilman Kuban seit diesem Jahr Vorsitzender und gerät regelmäßig mit der CDU-Führung aneinander. So auch direkt nach der Europawahl, wie die Welt berichtet. Kuban weist Vorwürfe, seine JU sei für den „Rechtsruck“ mitverantwortlich entschieden zurück: „Das eigene Haus hat in der letzten Woche völlig versagt, und jetzt sollen andere schuld sein?“ Weiter teilt er aus: „Wer auf YouTuber mit einer elfseitigen Hausarbeit antwortet, sollte lieber vor der eigenen Haustür kehren, als seinen Nachwuchs zu beschimpfen.“

AKK selbstkritisch: Dennoch keine Personaldiskussion - „So was gibt man nicht preis“

Schlichtend wirkte da schon die Aussage von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: „Wir tragen alle Verantwortung. Das gilt auch für Annegret Kramp-Karrenbauer und mich – wir tragen im besonderen Maße Verantwortung“, sagte er im Bild-Talk „Die richtigen Fragen“. Und auch AKK betonte auf der Pressekonferenz am Montag: „Das ist nicht, was unserem eigenen Anspruch als Volkspartei gerecht wird. Das ist auch nicht, was mich als Vorsitzende zufriedenstellt. Es ist auch kein Wahlergebnis, bei dem wir sagen: ,Wir sind stärkste Partei, und jetzt ist gut.‘“

Dennoch sieht Professor Uwe Jun weiterhin gute Chancen für AKK, als Kanzlerin auf Merkel zu folgen. „Annegret Kramp-Karrenbauer stand nicht zur Wahl, die CDU stellte nicht einmal den Spitzenkandidaten. Das schlechte Abschneiden bei der Europawahl wird nicht hauptsächlich ihr angelastet – auch nicht innerhalb der Partei“, beschreibt er die Situation. Und auch Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter von der Universität Passau sieht keinen Grund für eine Zuspitzung in der Personaldiskussion oder „für Infragestellung der mühsam gefundenen AKK“, genauso wenig wie für eine Infragestellung von Merkel. Konflikte würden das „willkommene Argument zerstören“, dass es der CDU gegenüber der anderen Parteien „relativ am besten geht“. „So was gibt man nicht preis“, betont Oberreuter.

Nach Europawahl-Debakel: CDU und SPD planen Kurswechsel - GroKo in Gefahr?

Doch am Ende hängt auch vieles vom Koalitionspartner SPD ab. Wie bei der CDU, die laut Welt einen baldigen Kurswechsel plant, steht auch die SPD nach dem desaströsen Wahlergebnis vor einer unausweichlichen Neuausrichtung. Die Parteispitze um Andrea Nahles und Olaf Scholz sieht sich großer Kritik ausgesetzt und ist angezählt. Für nächste Woche ist bereits eine Neuwahl der Fraktionsspitze geplant.

Bricht am Ende auch die GroKo wegen dieser Spannung auseinander? Für die SPD wäre das wohl das „Worst-Case-Szenario“, weswegen die Sozialdemokraten alles daran setzen dürften, das Bündnis mit der CDU aufrechtzuerhalten. Doch auch für die CDU hängt viel von einer stabilen Koalition ab. Denn ein Ende einer GroKo wäre das frühzeitige Ende von Merkels Kanzlerschaft. Doch Merkel scheint unbeeindruckt.und tiefenentspannt. Vielleicht sitzt die Bundeskanzlerin auch diese anscheinende Krise erfolgreich aus.

spz