Bürgermeister: Explosion in New York war versuchter Terroranschlag

Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat es nach Angaben der Polizei eine Explosion in der Nähe des Busbahnhofs „Port Authority“ gegeben.

Ticker aktualisieren

Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat es Montagmorgen (8 Uhr Ortszeit) eine Explosion gegeben.

Ein Verdächtiger ist nach Angaben der Polizei festgenommen worden.

Laut New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio handelt es sich um einen versuchten Terroranschlag.



Nach bisherigen Angaben wurden vier Menschen verletzt, darunter auch der mutmaßliche Täter.

16.25 Uhr: Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio um einen 27 Jahre alten Mann. Er habe die vermutlich selbst gebaute Bombe am Körper getragen. Er selbst habe Brandverletzungen davongetragen und sei festgenommen worden. Es habe sich um einen eher amateurhaft zusammengebauten Sprengsatz gehandelt.

15.54 Uhr: Laut Medienberichten soll die Explosion durch eine selbstgebaute Rohrbombe ausgelöst worden sein. Der Verdächtige habe die Bombe bei sich getragen, als sie explodierte. Sie sei vorzeitig hochgegangen, berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf eine Quelle in der New Yorker Polizei.

New Yorks Bürgermeister: Explosion war Terroranschlag

15.51 Uhr: Bei der Explosion in einer U-Bahn-Station in New York hat es sich um einen versuchten Terroranschlag gehandelt. Das sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag in New York vor Journalisten.

15.43 Uhr: Bisher ist nicht klar, ob die Explosion einen terroristischen Hintergrund hatte. Der frühere New Yorker Polizeichef Bill Bratton sagte im TV-Sender MSNBC, nach seinen Informationen stamme der Verdächtige aus Bangladesch und habe im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt.

15.29 Uhr: Nach Angaben der New Yorker Feuerwehr (FDNY) gab es bei der Explosion in der Nähe des Times Square vier Verletzte. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, wie das FDNY per Twitter mitteilt.

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening — FDNY (@FDNY) 11. Dezember 2017

15.10 Uhr: Der Bereich rund um den Tatort (Kreuzung 42. Straße und 8. Straße) ist großräumig abgesperrt.

Medienberichte über „ISIS-inspirierten“ Verdächtigen

15.05 Uhr: Die New York Post berichtet online, ein „ISIS-inspirierter“ Staatsangehöriger aus Bangladesh, habe einen selbstgebauten Sprengsatz am Busterminal „Post Authority“ gezündet. Dort wird auch ein Foto des mutmaßlichen Täters gezeigt. Dazu gibt es bislang allerdings keinerlei Bestätigung von Seiten der Polizei.

Bilder vom Tatort: Explosion in New York sorgt für Großeinsatz Zur Fotostrecke

14.42 Uhr: Das New Yorker Police Departement (NYPD) teilte via Twitter mit, dass ein Verdächtiger in Gewahrsam sei. Der Mann sei verletzt, hieß es. Menschen in New York wurden aufgerufen, die Gegend um den Tatort herum zu meiden.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11. Dezember 2017

Die Explosion habe sich den Angaben zufolge nahe des Busbahnhofes „Port Authority“ an der Kreuzung 42. Straße und 8. Straße, somit ganz in der Nähe des beliebten Times Squares, ereignet.

14.37 Uhr: Auch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio wurde über die Explosion informiert, wie das New Yorker Rathaus per Twitter mitteilt.

The Mayor has been briefed on the incident in Midtown. The NYPD, FDNY and first responders are on the scene. — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 11. Dezember 2017

14.27 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist über die Explosion in New York unterrichtet worden. Das teilte seine Sprecherin Sarah Sanders am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Explosion in New York - die ersten Informationen

Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat es nach Angaben der Polizei eine "Explosion" in der Nähe des bei Touristen beliebten Times Square gegeben. Die Detonation habe sich nach Angaben der New Yorker Feuerwehr kurz vor 8 Uhr Ortszeit ereignet.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11. Dezember 2017

Die Ursache sei unbekannt, teilte die Polizei der US-Metropole am Montag weiter mit. Zu möglichen Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen verletzt, außerdem sei es zu einer Festnahme gekommen.

LATEST: One person is in custody after a device was partially detonated inside a tunnel at the Port Authority, sources tell The Post https://t.co/aRh8B7f4Hu pic.twitter.com/p9RId8AuU3 — New York Post (@nypost) 11. Dezember 2017

Auf Twitter kursieren außerdem Meldungen, der Täter habe eine explosive Weste getragen.

U/D BREAKING: SUSPECT IS WEARING WEARING AN EXPLOSIVE VEST AT WEST 42 St & 8TH AVE. BOMB SQUAD ON SCENE. pic.twitter.com/oNMFSBhaoE — NYC Scanner (@NYScanner) 11. Dezember 2017

Erst im Oktober war in New York ein Anschlag verübt worden, bei dem acht Menschen getötet wurden. Dabei war ein Mann mit einem Kleintransporter auf einen Radweg gefahren. Der festgenommene Täter, ein 29-jähriger Usbeke, gab sich als überzeugter IS-Gefolgsmann zu erkennen. Es handelte sich um ersten Anschlag in New York mit Todesopfern seit dem 11. September 2001.

vh/dpa/AFP