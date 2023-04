Palmer fühlt sich „veralbert“: Faeser-Äußerungen zu Flüchtlingskosten stoßen auf Kritik

Vor Bund-Länder-Treffen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nail Akkoyun schließen

Weitere schließen

Nancy Faeser erntet für Äußerungen zu Flüchtlingskosten Kritik aus dem Süden. Neben Markus Söder schießt auch Boris Palmer gegen die Innenministerin.

Berlin/Tübingen – Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat mit Blick auf die steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland der Bundesregierung Tatenlosigkeit vorgeworfen. „Wenn die Bundesinnenministerin meint, die Kommunen hätten doch keine Probleme und könnten noch gar nicht wissen, was noch alles auf sie zukommt“, sagte Palmer am Donnerstag (6. April) in der Sendung RTL Direkt. „Dann fühle ich mich wirklich nicht ernst genommen und fast schon veralbert“, sagte er weiter.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte erklärt, sie könne Forderungen der Kommunen nach mehr Geld vom Bund für die Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehen. „Ich finde es seltsam, wenn jetzt schon – Anfang April dieses Jahres – gesagt wird, das Geld für dieses Jahr reiche nicht aus“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Bund habe 2022 darüber hinaus 4,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und die Sozialleistungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine übernommen. Zudem habe er Ländern und Kommunen frühzeitig 2,75 Milliarden Euro an zusätzlicher Unterstützung zugesagt – den Ländern reichen diese Summen allerdings nicht.

+ Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer während einer Podiumsdiskussion im baden-württembergischen Reutlingen. (Archivfoto) © Dimitri Drofit/Imago

Kritik aus dem Süden: Söder wirft Regierung „katastrophale“ Organisation vor

Die Ansichten des Bundesinnenministeriums gehen an der wirklichen Lage vorbei, warf ihr die baden-württembergische Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) vor. Es gehe um objektive Kapazitäts- und Leistungsgrenzen. Oft werde der Raum für die Unterbringung knapp. Die ehren- und hauptamtlichen Helfer stießen an ihre Belastungsgrenze oder seien bereits darüber.

Baden-Württemberg habe im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen aufgenommen als in den Jahren der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 zusammen. Das gehe nur mit einer großen Kraftanstrengung aller Beteiligten. Der Bund müsse sich auf europäischer Ebene für eine gerechte und ausgewogene Verteilung einsetzen. Er müsse zudem dafür sorgen, dass die Aufnahmekapazitäten in den Ländern und Kommunen abgefedert würden, sagte die CDU-Ministerin.

CSU-Chef Markus Söder warf der Bundesregierung derweil ein Missmanagement der Flüchtlingspolitik vor. Insbesondere in den Kommunen werde alles getan, um die Menschen aufzunehmen. „Aber wir spüren gerade, dass das alles an seine Grenzen stößt, an die Grenzen der Machbarkeit“, sagte der bayerische Ministerpräsident. Die CSU mache keinen Vorwurf an Menschen, die Schutz suchten, sondern an eine Bundesregierung, die das Ganze „katastrophal organisiert“.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick

Vor Bund-Länder-Treffen: Palmer glaubt derzeit nicht an Bewältigung

Palmer betonte ebenfalls, dass die Kommunen mit der Lage überfordert seien: „Im Bildungssystem, in den Kitas, auf dem Wohnungsmarkt, selbst in der medizinischen Versorgung sind wir am Anschlag. Und wir brauchen mehr Unterstützung aus Berlin und eine Begrenzung der irregulären Migration.“ Faeser sagte zuvor, es dürfe „keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben“.

Palmer zufolge scheint das Problem „bisher nicht verstanden zu werden“ – oder „es wird totgeschwiegen“, sagte der Politiker weiter, dessen Grünen-Mitgliedschaft nach mehreren Kontroversen aktuell noch ruht. „Und mit den hohen Zahlen, die aktuell erwartbar sind, Richtung 400.000 dieses Jahr“, so Palmer, sei er sich sicher: „Wir schaffen das nicht“.

Gelegenheit für einen tiefgehenderen Austausch werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie die Bundesregierung beim nächsten Bund-Länder-Treffen haben. Angesetzt ist die Konferenz, bei der auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet wird, für den 10. Mai. (nak/dpa)

Rubriklistenbild: © Dimitri Drofit/Imago