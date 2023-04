Söder-Vertrauter Huber wird bei Lanz-Runde wegen Bayern-These deutlich: „Absolute Unverschämtheit“

Bei Markus Lanz hat die Runde am Donnerstag trotz hoher Floskeldichte und harter Debatten ihren Spaß. CSU-Mann Martin Huber geht derweil auf die Grünen los.

Hamburg – Der CSU-Generalsekretär geht bei Markus Lanz auf die grüne Energiepolitik los. Martin Huber, Söders Mann fürs Feine und Grobe, stellt sein Bundesland gleich zu Beginn als besonders fortschrittlich dar. Bayern sei in Sachen erneuerbare Energien bundesweit führend. Dabei muss er sich Kritik anhören, dass das Bundesland bei der Windenergie im Ländervergleich nur im Mittelfeld lande. Und Journalistin Kristina Dunz mäkelt: „Windenergie gehört für Sie nicht dazu.“ Doch Huber kontert, dass „wir durch die Stärke bei Wasserkraft und Biomasse über 50 Prozent Grundlastfähigkeit bei Erneuerbaren haben“. Man dürfe nicht vergessen, „dass wir allein aus Biomasse mehr Strom erzeugen als ganz Hessen insgesamt aus Erneuerbaren“.

Mit Markus Lanz diskutierten diese Gäste:

Pauline Brünger (Klimaaktivistin)

(Klimaaktivistin) Kristina Dunz (Journalistin, RND)

(Journalistin, RND) Martin Huber (CSU-Generalsekretär)

(CSU-Generalsekretär) Johannes Lackmann (Dipl. Ingenieur, ehem. -2008 Vorsitzender des Bundesverbands Erneuerbare Energien, Gründer WestfalenWind)

Klimaaktivistin Pauline Brünger kritisiert, dass E-Fuels „eine Märchenlösung“ seien. „Wir haben bewährte Technologien, von denen wir wissen, dass sie funktionieren“, sagt sie, doch Huber wirft ein: „Den Verbrennermotor, zum Beispiel“. Die Runde lacht. Bei aller inhaltlicher Zerstrittenheit sind die Gäste ausgelassen und heiter. Es wird viel miteinander gescherzt.

Die Pläne der Ampelregierung, Gasheizungen innerhalb weniger Jahre per Gesetz zu verbieten, will Moderator Lanz argumentativ etwas abmildern. Dies bedeute ja nicht, „dass alle Heizungen sofort getauscht werden müssten“, sagt er. Doch Huber sieht in dem Vorhaben einen „Heizsozialismus“. Und er kritisiert Robert Habeck, den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, der Atomkraftwerke im Kriegsgebiet der Ukraine als sicher bezeichne, sie aber gleichzeitig in Deutschland vom Netz nehme. „Es sind die Grünen, die das fossile Zeitalter verlängern“, sagt Huber. „Die Grünen steigen aus der Kernkraft aus und baggern nach Kohle! Das ist doch geradezu absurd! Die Grünen weigern sich aus ideologischen Gründen, die drei Kernkraftwerke, die wir noch haben, länger am Netz zu lassen.“ Lanz nennt die Argumentation zunächst „Whataboutism“, doch keine zwei Minuten später gibt er dem CSU-Politiker recht: „Da haben Sie einen Punkt!“

Hubers Schlagwort von den „Heimatenergien“ kommt bei Ingenieur Johannes Lackmann gut an. Er erinnert an Robert Habecks Handschlag-Geste vergangenes Jahr in Katar. „Heimatenergien sind die, die wir nicht importieren müssen“, sagt Lackmann, „allein die Menschenrechtsfragen wären Grund genug, aus bestimmten Ländern keine Energieressourcen mehr zu importieren, damit wir nicht Regimes und Autokraten stützen, die wir gar nicht stützen wollen.“ „Schurkenstaaten“, ergänzt Dunz.

„Wie viele Windräder haben sie in Bayern letztes Jahr aufgestellt?“, will Lanz dennoch von Huber wissen. Der antwortet mit einer Gegenfrage: „Wissen Sie, wer die meisten Klagen gegen Windräder einreicht? Das sind die Naturschutzverbände.“ Lanz muss lachen: „Ich hatte hier noch niemanden, der partout auf gar keine Frage antwortet.“ Die beiden haben dennoch Spaß miteinander.

Huber: Allein die chemische Industrie würde so viel Strom brauchen wie jetzt ganz Deutschland

Huber erläutert, dass er erneuerbare Energien nicht einseitig, sondern „als Mix“ betrachten will. Auch Wasserstoff spiele eine Rolle, gerade in der chemischen Industrie mit ihrem hohen Energiebedarf. Schwierig sei es, wenn „wir sämtliche Industrieprozesse umstellen auf Strom“, kritisiert er. Denn dies „würde bedeuten, dass allein die chemische Industrie soviel Strom braucht wie jetzt ganz Deutschland insgesamt“. Lanz stimmt zu: „BASF allein so viel wie ganz Dänemark, das muss man sich mal klarmachen.“

Für Dunz ist die bayerische Energiepolitik dennoch gescheitert. Sie spricht von einem „Scherbenhaufen“. „Herr Söder hat eine Zeitlang die Bäume umarmt, jetzt fangen sie an, die Windräder zu umarmen.“ Brünger hingegen kritisiert die Berliner Ampelregierung pauschal und „dass man da zwei Parteien hat, denen das Klima offensichtlich egal ist.“

Dunz wirft Huber vor, bayerischen Landtagswahlkampf zu führen. Sie fordert weitere Verbote. Man müsse „über einen neuen Wohlstandsbegriff sprechen. Wir brauchen ein Tempolimit“, sagt sie. „Strom, Gas, Wärme – dafür muss ich andere Dinge bereit sein, abzugeben.“ Hubers Beharren auf der Kernenergie kann Dunz nicht nachvollziehen: „Ihnen ist die Gefahr eines GAUs lieber nach so vielen Jahren?“, fragt sie. Huber kontert: „Jetzt schauen Sie doch mal, wie die deutschen Kernkraftwerke ausgestattet sind und was die für Sicherheitsstandards haben“. Lanz widerspricht: „Das so zu kontextualisieren, ist aber auch schwierig.“ Doch Huber ergänzt: Bayern sei „das wirtschaftliche Kraftzentrum der Republik“ und leiste knapp 60 Prozent des Länderfinanzausgleichs. „Unsere wirtschaftliche Stärke hilft dem ganzen Land. Deswegen ist ihre Argumentation und ihre These eine absolute Unverschämtheit.“

Dass die CSU jemals mit Grünen koalieren würde, bezeichnet Huber als „völlig ausgeschlossen“: „Machen wir nicht.“ Ob denn Markus Söder als Kanzlerkandidat antreten werde, will Lanz zum Abschluss noch wissen. Huber: „Ich verstehe die Frage sehr gut, weil: Der Zustand der Ampel ist so desaströs, dass die Frage sich regelrecht aufdrängt.“

Fazit des Talks bei Markus Lanz

Kontrovers in der Sache, aber ausgelassen im Ton. Die Runde fand trotz inhaltlicher Gegensätze einen entspannten Umgang miteinander. Die Klimaaktivistin Brünger zeigte wenig Interesse für Details. Ihre Pauschalkritik konterte Huber bayerischen Erfolgsmeldungen. Sie gab schließlich auf: „Mir ist es wirklich egal, wie gut Sie im Vergleich mit den anderen Ländern stehen“. (Michael Görmann)