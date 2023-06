„Möchtegern-Diktator“: Fox News arbeitet sich an Präsident Biden ab

Von: Christian Stör

US-Sender Fox News hat Präsident Joe Biden als „Möchtegern-Diktator“ bezeichnet. © Twitter: The Recount

Der TV-Sender Fox News sorgt mit einer Einblendung während einer Live-Sendung für Aufregung. Das Weiße Haus reagiert mit beißendem Humor.

New York - Über lange Jahre galt Fox News galt als Haussender von Donald Trump. Doch inzwischen hat sich die Einstellung des konservativen US-Senders zum früheren Präsidenten gewandelt. Immerhin muss Fox 787,5 Millionen Dollar (knapp 720 Millionen Euro) Strafe wegen falscher Berichterstattung zur US-Wahl 2020 an den Wahlmaschinenhersteller Dominion zahlen - da ist es nicht verwunderlich, dass das Verhältnis zu Trump ein wenig abgekühlt ist.

Das alles ändert allerdings nichts daran, dass Fox News noch immer die gleichen Feindbilder hat: die Demokraten im Allgemeinen und US-Präsident Joe Biden im Besonderen. Das zeigte sich am Dienstagabend, als der Sender, der zum Medienimperium des umstrittenen Milliardärs Rupert Murdoch gehört, über die Anklage gegen Trump in der Dokumentenaffäre berichtete. Während der Live-Übertragung blendete Fox News kurzerhand am unteren Bildrand den folgenden Satz ein: „Möchtegern-Diktator spricht im Weißen Haus, nachdem er seinen politischen Rivalen hat festnehmen lassen.“

Fox News beschreibt Joe Biden als „Möchtegern-Diktator“

Dabei waren auf dem geteilten Bildschirm links Biden und rechts Trump bei unterschiedlichen Auftritten zu sehen. Biden sprach den Berichten zufolge vom Weißen Haus aus, Trump von seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey. Die Sendung, bei der die Bildunterschrift gezeigt wurde, war bis vor kurzem noch vom rechten Talkmaster Tucker Carlson moderiert worden. Am Dienstag führte Brian Kilmeade durch die Sendung. Eine Fox-Sprecherin teilte US-Medien später mit: „Die Bildunterschrift wurde sofort entfernt und angesprochen.“ Die Mitschnitte der Sendung gingen in den sozialen Medien dennoch viral.

Auch die US-Medien reagierten ungewohnt scharf. So sprach die Washington Post von einer „erschreckenden“ Wortwahl bei Fox. Auch die New York Times bezeichnete die Bildunterschrift als „ungewöhnlich starke“ Wortwahl - „selbst für einen Sender, der grundsätzlich ein freundschaftliches Verhältnis zum Weißen Haus unter Donald Trump pflegte und die Biden-Regierung stark kritisiert“. Der mit Fox News konkurrierende Nachrichtensender CNN nannte die Einblendung „schockierend unehrlich“.

Weißes Haus reagiert mit Seitenhieb auf „Möchtegern-Diktator“-Satz von Fox News

Das Weiße Haus selbst reagierte mit beißendem Humor auf die Einblendung. Karine Jean-Pierre äußerte sich am Mittwoch kurz und knapp gegenüber der Presse - und spielte dabei auf die Summe an, die Fox News nach den falschen Wahlbetrugsvorwürfen zu zahlen verpflichtet ist: „Es gibt wahrscheinlich etwa 787 Millionen Dinge, die ich darüber sagen kann“, sagte Bidens Sprecherin. „Das war falsch, was wir gestern Abend gesehen haben, aber ich glaube nicht, dass ich darauf eingehen werde.“

Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, wirft der Biden-Regierung vor, ihn mit der Anklage durch die Bundesjustiz in der Affäre um geheime Regierungsunterlagen politisch kaltstellen zu wollen. Die Biden-Regierung hat stets betont, dass sie keine Rolle bei der Strafverfolgung Trumps spiele. Das Justizministerium hat Sonderermittler Jack Smith eingesetzt, um Trumps Umgang mit den Dokumenten untersuchen zu lassen. (cs)