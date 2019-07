Achtjähriger vor ICE gestoßen: Seehofer kündigt Konsequenzen an - und nennt neue Details zum Täter

Horst Seehofer äußert sich zum Mordfall in Frankfurt. Neue Details über den Täter werden bekannt - der Innenminister will „Maßnahmen ergreifen“.

16.15 Uhr: Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Dienstagnachmittag Details zum Mordfall von Frankfurt bekannt gegeben - und sicherheitspolitische Konsequenzen angekündigt. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

Der Täter, ein 40 Jahre alter Eritreer, lebte legal in der Schweiz und reiste dementsprechend auch legal nach Deutschland ein.

Der Mann ist Vater dreier Kinder. Er war bereits Ende Juli aufgefallen, als er Ehefrau, Kinder und eine Nachbarin einschloss und die Nachbarin mit einem Messer bedrohte. Anschließend flüchtete er. Der 40-Jährige befand sich nach Angaben der Kantonspolizei Zürich 2019 in psychiatrischer Behandlung.

Seehofer sieht angesichts der legalen Einreise des Mannes keinen Bedarf an ausländerrechtlichen Konsequenzen.

Allerdings will der Minister das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung verbessern - auch aufgrund vorangegangener Vorfälle, zu denen er nicht ausschließlich Übergriffe von Ausländern, sondern auch rechtsextremistische Gewalttaten wie den Mord an Walter Lübcke sieht.

Seehofer kündigte an, „alles Menschenmögliche“ zu tun, um unter anderem die Sicherheit an Bahnhöfen zu verbessern. Er denkt an mehr Polizeipräsenz, aber auch technische Mittel wie Videoüberwachung an Bahnhöfen.

Um Maßnahmen voranzubringen ist ein „Sicherheitsgespräch“ auf höchster Ebene mit dem Verkehrsministerium und Vertretern der Bahn geplant.

Seehofer dankte den Helfern und verurteilte den „kaltblütigen Mord“. Der Fall treffe „mitten ins Herz“.

Horst Seehofer zum Frankfurt-Mord: Auch Polizei Zürich äußert sich - Täter war in psychiatrischer Behandlung

16.05 Uhr: Fast zeitgleich findet in Zürich eine Pressekonferenz der Kantonspolizei statt. Eine Hausdurchsuchung habe keine Hinweise auf eine Radikalisierung oder ein ideologisches Motiv des Täters ergeben, allerdings sei der Mann 2019 in psychiatrischer Behandlung gewesen, sagt dort ein Polizeivertreter.

Auch Details zum zuvor von Romann erwähnten Übergriff des Täters nennt die Schweizer Polizei. A. habe am 25. Juli seine Frau, drei gemeinsame Kleinkinder im Alter von einem, drei und vier Jahren und eine Nachbarin eingeschlossen und die Nachbarin anschließend mit einem Messer bedroht. Die Frau sei unverletzt geblieben. Die Betroffenen hätten übereinstimmend ausgesagt, dass sie den 40-Jährigen zuvor noch nie so erlebt hätten. Die Kantonspolizei bestätigt: Bei dem Täter von Frankfurt handele es sich um einen 40-Jährigen aus Eritrea, der über Niederlassungsbewilligung im Kanton Zürich verfüge.

Seehofer zum Mord von Frankfurt: „Grausamer Fall“ - an Migrationspolitik und Aufnahme-Zusagen ändert sich nichts

16.00 Uhr: Der Täter habe in Deutschland nie einen Asylantrag gestellt - ob er Angehörige in Deutschland habe, sei ihm nicht bekannt, sagt Bundespolizei-Präsident Romann auf Nachfrage.

15.52 Uhr: Durch den grausamen Mordfall von Frankfurt ändere sich nichts an der Zusage, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aus dem italienischen Hafen Augusta aufzunehmen, erklärt Seehofer. Vor der Einreise von Geflüchteten werde in derartigen Situationen immer eine Sicherheitsprüfung durchgeführt, betont er.

15.44 Uhr: Der Täter sei weder in europäischen Datenbank, noch bei Geheimdienst oder in deutschen Ausländerregistern enthalten gewesen, trotz der Fahndung in der Schweiz, sagt Romann auf Nachfrage. Der Täter sei legal eingereist, betont Seehofer nochmals. Dennoch gelte der Satz „Sicherheit beginnt an der Grenze“ - Bestrebungen zur Einreisekontrolle seien aber nicht mit dem vorliegenden Fall zu vermischen.

15.42 Uhr: Seine Asylpolitik will Seehofer nach den jüngsten Vorfällen nicht hinterfragen. „Zuwanderung muss gesteuert und begrenzt werden. Aber denjenigen, die schutzbedürftig sind, das ist das Moment der Humanität, muss dieser Schutz gewährt werden“, sagt Seehofer. „Wenn Rückführungen noch besser funktionieren würden, zum Beispiel von Straftätern, hätten wir ein Problem weniger“, fügt er hinzu.

15.40 Uhr: Er könne der Bevölkerung nicht versprechen, dass Fälle wie in Frankfurt zu vermeiden sein, betont Seehofer. Die Politik steht aber in der Verantwortung die Sicherheitsvoraussetzungen zu verbessern. Auch Videoüberwachung könne helfen, Verbrechen aufzuklären.

Seehofer nach Frankfurt-Mord: Geld kein Thema - „alle technischen und personellen Maßnahmen ergreifen“

15.34 Uhr: Wenn es um Menschenleben gehe, sei Geld kein Argument. Es sei notwendig, alle personellen und technischen Maßnahmen zu ergreifen, erklärt Seehofer auf die Frage, ob Schranken an Bahnsteigen eine mögliche Lösung seien: „Alles was einen Mehrwert für die Bevölkerung bringt, muss gemacht werden.“

15.32 Uhr: Es gebe noch keine Informationen zur Motivation des Täters, sagen Romann und Seehofer auf Nachfrage eines Journalisten.

15.28 Uhr: BKA-Präsident Holger Münch betont, es müsse sichergestellt werden, dass die Bürger sich im öffentlichen Raum sicher fühlen. Dazu seien mindestens drei Schritte notwendig: Es müsse konsequent gegen „Rechtsabweichungen auch von ausländischen Straftätern“ vorgegangen werden - es gebe eine „Überrepräsentanz“ dieser Gruppe in den Kriminalstatistiken.

Münch stellt seine Ausführungen in den Kontext vieler Vorfälle der vergangenen Wochen, darunter auch der Mord an Walter Lübcke und Bombendrohungen gegen Moscheen. Geplant sei auch ein dreistufiges Programm, um Lektionen im Umgang mit politisch motivierter Kriminalität „auch auf Rechts anzuwenden“. Zugleich müsse Hass und Hetze bekämpft werden.

15.25 Uhr: Er wolle Ausländerkriminalität weder instrumentalisieren, noch verharmlosen, sagt Seehofer. Es gebe eine Polarisierung in der Gesellschaft, diese könne die Vorstufe zu Gewaltbereitschaft sein. Terrorismus und Rechtsextremismus müsse mit aller Härte verfolgt werden. Delikte von Zugewanderten müssten aber ebenso hart verfolgt werden.

Täter von Frankfurt legal nach Deutschland eingereist - Seehofer deshalb gegen ausländerrechtliche Konsequenzen

15.20 Uhr: Der Täter sei legal nach Deutschland eingereist, sagt Seehofer. Insofern ergebe sich aus diesem Fall keine Konsequenz für ausländerrechtliche Bestimmungen. Eine andere Frage sei, wie mit „Werteerosion“ allgemein umzugehen sei - Seehofer nennt als Beispiel unter anderem die Attacke von Jugendlichen auf eine Starnberger Polizeiwache (Merkur.de* berichtete) oder die Vorfälle im Düsseldorfer Rheinbad. Das sei allerdings eine andere Debatte, die nicht mit dem Frankfurter Fall in Zusammenhang stehe.

Mord am Frankfurter Bahnhof: Seehofer will mehr Polizei und Videoüberwachung

15.19 Uhr: Stärkere Videoüberwachung bringt Seehofer darüber hinaus neu ins Gespräch. Auch das werde Thema bei den Spitzengesprächen sein. Für die Bahnhöfe sei technische und personelle Präsenz das Wichtigste. Das sei gleichwohl auch Aufgabe der Bahn.

15.16 Uhr: Mehr Polizei alleine löse das Problem nicht, meint Seehofer. Allerdings sei dringend mehr Polizeipräsenz nötig - gefordert sei auch die Bundespolizei, das BKA und der Verfassungsschutz. Es gebe bereits Zusagen des Bundestags, das Personal der Bundespolizei weiter aufzustocken. Bereits für den kommenden Haushalt sei die Finanzierung weiterer 2.000 Beamtenanwärter vorgesehen - er wolle versuchen, dieses Ergebnis weiter zu verbessern, erklärte der Bundesinnenminister.

15.11 Uhr: „Bei einem so grässlichen Verbrechen ist es die Verpflichtung der Politik, immer wieder zu überlegen, was können wir noch verbessern“, erklärt Seehofer. Mit Parteifreund und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe er ein Spitzengespräch anberaumt, um Maßnahmen für die Sicherheit an den Bahnhöfen zu verbessern, sagt der Innenminister weiter. Es sei geboten, die Sicherheit an den Bahnhöfen „wirksam zu verbessern“. Es handle sich angesichts der schieren Zahl und des unterschiedlichen Charakters der Bahnhöfe um eine große Aufgabe. „Wir haben die moralische Verantwortung, das menschenmögliche für mehr Sicherheit zu tun“ - auch die Deutsche Bahn solle einbezogen werden, sagt Seehofer.

Mordfall am Hauptbahnhof Frankfurt - Neue Details zum Täter

15.09 Uhr: Allerdings sei A., der Täter zuletzt am 25.7. aufgefallen, als er seine Nachbarin mit einem Messer bedrohte und würgte, sagt Romann. A. sei daraufhin in der Schweiz zur Fahndung ausgeschrieben worden.

15.07 Uhr: Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, erklärt, der Täter sei Vater dreier Kinder und wohnhaft in der Schweiz. Dort habe er seit 2008 Asylstatus und gelte als gut integriert und sei einer festen Arbeit nachgegangen. Der Täter sei sogar in Publikationen als Beispiel gelungener Integration erwähnt worden, fügt Seehofer an.

15.04 Uhr: Horst Seehofer äußert sich nun zu dem Gewaltakt von Frankfurt. Er sei „bestürzt über den kaltblütigen Mord“, ein solcher Vorfalle treffe alle „mitten ins Herz“, sagt der Bundesinnenminister, ehe er Helfern und Rettern für ihren Einsatz dankt.

Das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung sei „sehr angespannt“, sagt Seehofer, obwohl die Kriminalität rückläufig sei. Auch dazu seie

Achtjähriger vor Zug gestoßen und getötet: Seehofer unterbricht Urlaub - und kündigt Statement an

Frankfurt am Main - Zuvor will Seehofer Gespräche mit Sicherheitsbehörden führen. Dafür unterbrach der Innenminister seinen Urlaub. Bei den Gesprächen soll es laut Innenministerium auch um weitere jüngste Gewaltakte gehen. Für 15 Uhr hat der CSU-Innenminister ein ausführliches Statement angekündigt.

Ein Mann hatte am Montagvormittag den Jungen und seine Mutter ohne erkennbares Motiv vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind starb, die Mutter konnte sich retten. Politiker äußerten sich parteiübergreifend entsetzt. Der mutmaßliche Täter, ein 40-jähriger eritreischer Staatsbürger, wurde nach kurzer Flucht von Passanten überwältigt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

