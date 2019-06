Für den Klimaschutz: Niederlande drängen auf EU-Steuer auf Flugbenzin

Kommt eine neue EU-Steuer auf Flugbenzin? Die Niederlande sehen darin ein wirkungsvolles Mittel für den Klimaschutz.

Den Haag - Die Niederlande drängen auf eine europaweite Flugbenzin-Steuer. Dies sei eine wirkungsvolle Maßnahme für den Klimaschutz, sagte der Staatssekretär für Finanzen, Menno Snel, am Donnerstag bei der Eröffnung einer internationalen Konferenz über Flugsteuern in Den Haag. „Wir sollen allen Transport auf dieselbe Weise besteuern.“ Die niederländische Regierung verwies auf eine wissenschaftliche Studie, nach der eine Kerosin-Steuer den CO2-Ausstoß um elf Prozent verringern würde.

EU-Kommissar Pierre Moscovici begrüßte die Initiative der Niederlande. Um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, müsse gehandelt werden, sagte er in einer Videobotschaft an die Konferenzteilnehmer. „Die Luftfahrt darf da keine Ausnahme sein.“ Er wies allerdings daraufhin, dass für die Einführung einer Europa-weiten Kerosin-Steuer Einstimmigkeit der EU-Mitgliedsstaaten erforderlich sei. Und die sei zur Zeit nicht gegeben.

Zur Zeit ist es nach einer Konvention von 1944 nicht möglich, dass Staaten Flugbenzin besteuern. Die Niederlande wollen 2021 zumindest eine nationale Flugsteuer einführen. Im Gespräch sind zur Zeit sieben Euro pro Ticket.

Klimaschutz in EU: Dänemark setzt die ambitioniertesten Ziele

Dänemark könnte in den kommenden Jahren eines der ehrgeizigsten Klimaziele der Erde verfolgen. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen des Landes bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 um 70 Prozent gesenkt werden. Darauf einigten sich die dänischen Sozialdemokraten der voraussichtlichen künftigen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am späten Mittwochabend mit der Sozialistischen Volkspartei (SF) und der Einheitsliste. Bedingung dafür ist jedoch, dass es eine grundsätzliche Vereinbarung zu einer neuen Regierung gibt. Eine solche Einigung ist noch nicht in Sicht.

