Spekulationen über Lukaschenkos Gesundheit: Putin-Freund derzeit wohl im Krankenhaus

Von: Stephanie Munk, Nadja Zinsmeister, Bona Hyun

Neue Spekulationen über Lukaschenkos Gesundheit: Er muss offenbar ins Krankenhaus. Selenskyj kommt erstmals seit dem Ukraine-Krieg nach Deutschland. Der News-Ticker.

Selenskyj am Samstag in Italien : Treffen mit Papst Franziskus und Georgia Meloni

am Samstag in Treffen mit Papst Franziskus und Georgia Meloni Massives Waffenpaket aus Deutschland : Neue Panzer und Drohnen für die Ukraine

aus : Neue Panzer und Drohnen für die Ukraine Ukraine- Krieg : Russland errichtet massive „Tötungszonen“ für ukrainische Streitkräfte

: Russland errichtet massive „Tötungszonen“ für ukrainische Streitkräfte Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 13. Mai, 21.44 Uhr: Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko soll sich in ein Krankenhaus in der Nähe von Minsk begeben haben. Das berichten das unabhängige belarussische Euroradio und die Beobachtungsstelle Belarusian Hajun. Demnach sei Lukaschenkos Konvoi gegen 19 Uhr am Krankenhaus angekommen. Während dieser Zeit sei der Zugang zur Klinik abgesperrt gewesen, die Straßen dorthin hätten bewaffnete Sicherheitskräfte bewacht.

Über Lukaschenkos Gesundheitszustand hatte es bereits nach den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai in Moskau Spekulationen gegeben. Lukaschenko habe „müde und ein wenig unsicher auf den Beinen“ ausgesehen, so die Nachrichtenagentur Reuters. Zudem fehlte er bei einem geplanten Mittagessen mit Wladimir Putin.

Ukraine dringt weiter in Bachmut vor – mit Erfolg? Lage bleibt „kompliziert“

Update vom 13. Mai, 20.52 Uhr: In die Front um die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist Bewegung gekommen, ukrainische Truppen melden Geländegewinne in der Region. Die Truppen würden in zwei Richtungen in den Randbereichen Bachmuts vorrücken, sagt die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malyar. Die Lage im Stadtzentrum sei aber „kompliziert“. Russland hatte am Freitag eingeräumt, die eigenen Truppen hätten sich aus einem Gebiet nahe Bachmut zurückgezogen und neu formiert.

Ukraine-Krieg: Selenskyj trifft Papst im Vatikan

Update vom 13. Mai, 18.00 Uhr: Im Zuge seines Besuchs in Rom hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Vatikan für ein Treffen mit Papst Franziskus erreicht. Nach Begegnungen mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und Staatspräsident Sergio Mattarella kam Selenskyj im Vatikan an. Dort wurde er vom Oberhaupt der katholischen Kirche erwartet.

Das Treffen wurde mit Spannung erwartet: Der Papst betont immer wieder, jede Gelegenheit ergreifen zu wollen, um für Frieden in der Ukraine zu werben. Das Treffen sei eine „große Ehre“, sagte Selenskyj dem Oberhaupt der katholischen Kirche. Franziskus bedankte sich anschließend bei ihm für seinen Besuch. Die beiden zogen sich für ein privates Gespräch zurück.

Ukraine-Krieg: Selenskyj trifft Papst Franziskus. © Vatican Media/dpa

News im Ukraine-Krieg: Kiew mahnt Deutschland mehr Tempo bei Waffenlieferung an

Update vom 13. Mai, 16.26 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba mahnt mit Blick auf das neue deutsche Paket mit Waffenhilfen für sein Land Tempo an. Die Ukraine benötige alles immer so schnell wie möglich, sagt Kuleba am Rande eines Treffens mit Kollegen aus EU-Staaten in Schweden.

Man schätze es, wenn alles dafür getan werde, um Lieferungen zu beschleunigen. Über Zeitpläne könne man diskutieren. Auf die Frage, wann die geplante ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Angreifer beginnen werde, sagt Kuleba, statt zu fragen, wann sie beginnen werde, solle man lieber fragen, ob man genug dafür getan habe, damit sie beginnen und erfolgreich sein könne. „Wir wollen, dass sich jeder auf diese Frage konzentriert“, fügt er hinzu.

Erstmals seit Ukraine-Krieg: Selenskyj kommt am Sonntag nach Deutschland

Update vom 13. Mai, 14.31 Uhr: Der ukrainische Präsident kommt am Sonntag (14. Mai) nach Deutschland: Regierungskreise bestätigten der dpa, dass der Berlin-Besuch von Selenskyj stattfinden wird. Ob Selenskyj schon am Samstagabend oder erst am Sonntag eintreffen wird, bleibt zunächst offen. Auch das genaue Programm des Präsidenten am Sonntag wurde noch nicht bekannt gegeben.

Am Sonntagnachmittag findet in Aachen die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste statt, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen wurde. Vorgeschaltet werden könnte ein Besuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Darüber wird seit einer Indiskretion der Berliner Polizei vor gut einer Woche spekuliert. Zuletzt war Selenskyj wenige Tage vor der russischen Invasion im Februar 2022 als Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz in Deutschland.

Update vom 13. Mai, 12.57 Uhr: Die ukrainische Regierung hat die neuen Waffenlieferungen, die die deutsche Regierung heute bekannt gegeben hat, begrüßt. Das Waffenpaket trage dazu bei, dass Russland dazu „verurteilt“ sei, den Ukraine-Krieg zu verlieren und auf der „Bank der historischen Schande zu sitzen“, erklärte Präsidentenberater Mychailo Podoljak. Geplant ist unter anderem die Lieferung von Luftabwehrsystemen, Kampf- und Schützenpanzern, Artilleriemunition und Aufklärungsdrohnen.

Selenskyj am Samstag in Italien - Treffen mit Papst Franziskus

Update vom 13. Mai, 10.49 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute in Rom - das ist nach vielen Spekulationen nun offiziell. Er teilte bei Twitter mit, am Samstag in der italienischen Hauptstadt den Staatspräsidenten Sergio Mattarella, Regierungschefin Giorgia Meloni und Papst Franziskus zu treffen.

Selenskyj schrieb von einem „wichtigen Besuch, um den Sieg der Ukraine zu erreichen“. Zuvor war ein italienisches Regierungsflugzeug vom südostpolnischen Flughafen in Rzeszow nahe der ukrainischen Grenze nach Rom geflogen - es war davon auszugehen, dass Selenskyj an Bord war. Auf TV-Aufnahmen war dann zu sehen, wie eine Wagenkolonne den Flughafen Rom-Ciampino verließ.

„Flucht, Fehler und Verluste“: Laut Selenskyj hat Russland „in Köpfen bereits verloren“

Update vom 13. Mai, 9.18 Uhr: Der Kreml stellt sich nach Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj insgeheim bereits auf eine Niederlage im Krieg gegen die Ukraine ein. „In ihren Köpfen haben sie diesen Krieg bereits verloren“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Freitag (12. Mai). „Wir müssen täglich Druck auf sie ausüben, damit sich das Gefühl der Niederlage bei ihnen in Flucht, Fehler und Verluste verwandelt.“ Zugleich verkündete Selenskyj weitere Sanktionspakete gegen Russland, unter anderem gegen die dortige Rüstungsindustrie.

Massives Waffenpaket für Ukraine: Deutschland liefert neue Panzer und Drohnen

Update vom 13. Mai, 7.45 Uhr: Neue massive Waffenunterstützung für die Ukraine: Laut Informationen des Spiegel hat die deutsche Bundesregierung das bisher größte Waffenpaket im Ukraine-Krieg geschnürt. Die Waffenlieferungen sollen in den vergangenen Tagen in Geheim-Verhandlungen zwischen dem Kanzleramt und den beteiligten Ressorts beschlossen worden sein.

Geliefert werden sollen offenbar weitere Schützen- und Kampfpanzer, Drohnen, Iris-T-Flugabwehrsysteme und Munition im Wert von insgesamt rund 2,7 Milliarden Euro.

Deutsche Waffen auch gegen Ziele in Russland?

Update vom 13. Mai. 6.33 Uhr: Johann Wadephul, CDU/CSU-Vize-Fraktionsvorsitzender, fordert, der Ukraine den Einsatz deutscher Waffen auch gegen Ziele in Russland zu erlauben. „Weder völkerrechtlich noch politisch gibt es eine Begründung dafür, warum die Ukraine nicht auch Ziele in Russland angreifen darf“, sagte er dem Berliner Tagesspiegel.

Die Ukraine müsse „Logistik und Nachschub auch jenseits der Grenze stören können, um den Ukraine-Krieg stoppen zu können“, sagte er. „Deutschland muss der Ukraine wirksam helfen, statt dem Land die Hände zu fesseln.“

Natürlich müsse die Ukraine „die Verhältnismäßigkeit“ wahren. Dies sieht Wadephul aber gegeben: „Die Ukraine beschränkt sich, anders als Russland, auf Angriffe auf Industrieanlagen, Tanklager, Verkehrs- und militärische Infrastruktur. Sie bombardiert keine Wohnkomplexe, Krankenhäuser oder Kindergärten - ganz anders als Russland.“

News im Ukraine-Krieg: Explosionen in Luhansk

Update vom 12. Mai, 23.13 Uhr: In der Stadt Luhansk im Osten der Ukraine soll es am Freitag laut russischen Angaben zwei größere Explosionen gegeben haben. Die von Moskau in der annektierten Region eingesetzte Verwaltung warf der ukrainischen Armee am Freitag vor, Raketen auf die knapp 100 Kilometer von der Front entfernte Stadt abgefeuert zu haben. Der Vorwurf konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden. Kiew äußerte sich offiziell nicht zu den Vorwürfen. Zuvor waren bereits Videos und Bilder einer hohen Rauchsäule in den sozialen Netzwerken geteilt worden.

Update vom 12. Mai, 21.46 Uhr: Während Wagner-Chef Prigoschin behauptet, der Kreml habe seine Truppen im Stich gelassen, malen die ukrainischen Streitkräfte ein anderes Bild. „Prigoschin ist ein Lügner. Denn die ersten, die geflohen sind, waren die Wagner-Einheiten“, sagte ein Kommandant der ukrainischen Sturmbataillon beim Interview mit einem CNN-Reporter. Die ukrainischen Truppen seien nicht erfolgreich gewesen, weil die Russen entkamen – sondern, weil sie einen durchgeplanten Angriff durchführten, so der Kommandant.

Sorge vor Gegenoffensive? Russen errichten wohl massive „Tötungszonen“ in der Ostukraine

Erstmeldung vom 12. Mail, 20.22 Uhr: Kiew/Frankfurt - Russland hat im Südosten der Ukraine offenbar massive Verteidigungslinien errichtet, um die besetzten Gebiete gegen ukrainische Offensiven abzuschirmen. Das Ausmaß der Verteidigungsstellungen sei dabei enorm: Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Satellitenbilder der Europäischen Weltraumorganisation ESA berichtet, befinden sich von der Region Saporischschja bis einschließlich der Region Donezk gestaffelte Verteidigungsstellen, die bis zu 100 Kilometer lang sind und teils 30 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegen.

Russen errichten massive „Tötungszonen“ für ukrainische Streitkräfte

„Die russischen Verteidigungsanlagen wurden entlang der dominierenden Höhen und Bergrücken errichtet“, analysierte der Militärblogger Pasi Paroinen ihm ebenfalls vorliegende Satellitenbilder aus dem Südosten der Ukraine. Die gebauten Anlagen lassen sich laut ihm in insgesamt sechs Zonen unterteilen: Die erste Zone sei etwa drei bis vier Kilometer breit und würde mit einzelnen Kompaniestützpunkten sowie einigen Vorposten die vorderer Sicherheitszone bilden. In der zweiten würden Schützengräben sowie Stützpunkte entlang wichtiger Geländermerkmale folgen. Anschließend hätten die Russen Reserve- und mögliche Ablenkungspositionen errichtet. Dort soll sich auch der Großteil der örtlichen russischen Artillerie- und Panzerreserven befinden.

In der vierten Zone sei die Hauptverteidigungslinie vorzufinden. Diese bestehe aus „massiven mehrschichtigen Grabenlinien mit Panzerabwehrgräben und Drachenzahnhindernissen“. Drachenzahnhindernisse stellen zahnförmige Panzersperren aus Beton dar, mit denen Panzer abgewehrt werden sollen. Der Militärblogger schließt auch Minenfelder in der Zone nicht aus. „Diese Befestigungen bilden einen fast gleichmäßig durchgehenden Verteidigungsgürtel entlang der Front.“ In der fünften und sechsten Zone befänden sich schlussendlich noch Rückzugs- und Reservestellungen.

„Tötungszonen“ im Südosten der Ukraine: Mit dieser Strategie will Russland die besetzten Gebiete verteidigen

Die Analyse der neuen Verteidigungszone im Osten und Süden der Ukraine kommentierte auch der australische Ex-General Mick Ryan. Laut ihm sei es unmöglich, derartige Verteidigungsanlagen über die gesamte Länger der von den Russen verteidigten Frontlinie zu errichten. Er vermutet deshalb, „dass Verteidigungskomplexe wie dieser uns Einblicke in das geben, was die Russen als das Schlüsselterrain für die kommenden ukrainischen Offensiven ansehen“. Russische Militärführer schätzen diese Gebiete aller Wahrscheinlichkeit nach als die „gefährlichsten“ Terrains hinsichtlich ukrainischer Angriffe ein.

Laut dem Experten dürfte sich Russland zuvor genau überlegt haben, an welchen Standorte sie im Ukraine-Krieg derartig viele und teure Ressourcen für Verteidigungsanlagen investieren. Dahinter stecke eine Taktik: „Es sei darauf hingewiesen, dass es bei den meisten Hindernissen nicht darum geht, einen Feind aufzuhalten. Vielmehr geht es darum, ihn in ‚Tötungszonen‘ zu lenken oder seinen Zusammenhalt und seine kombinierten Waffenteams zu zerschlagen.“ Durch die Zonen können insbesondere Überraschungsangriffe verlangsamt und gleichzeitig Zeit für geplante Gegenangriffe gewonnen werden.

„Tötungszonen“ im Süden und Osten der Ukraine: Militär-Experte zweifelt an Wirksamkeit

Inwiefern die aufgebauten Verteidigungszonen wirklich gegen die ukrainischen Streitkräfte standhalten, wird sich zeigen müssen. Der Politikwissenschaftler und Politikberater Nico Lange sagt unterdessen, dass die gebauten Anlagen „von unterschiedlicher Qualität“ sind. Laut ihm könnten sie deshalb durchaus zerstört, durchbrochen oder umgangen werden.

Die Ukraine hat bereits Gegenoffensiven in der Region gestartet. In einem Bericht des Institute for the Study of War (ISW) vom Freitag hieß es, dass die ukrainischen Streitkräfte bei örtlichen Gegenangriffen in der Nähe von Bachhmut wahrscheinlich einige russische Linien durchbrochen haben. Laut dem Befehlshaber der ukrainischen Ostgruppe, Oleksandr Syrskyi, hätten sich die russischen Streitkräfte in nicht näher bezeichneten Abschnitten der Bachmut-Front bis zu zwei Kilometer hinter die russischen Linien zurückgezogen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte laut dem ISW zwar die ukrainischen Gegenangriffe, bestritten jedoch Berichte über den ukrainischen Durchbruch der Verteidigungslinien. (nz)