Generaldebatte: Bundestag streitet über Entlastungspaket

Kanzler Scholz attackiert Union auf Generaldebatte: „You‘ll never walk alone“

Von: Katja Thorwarth

Kanzler Scholz verteidigt das Entlastungspaket in der Generaldebatte. © Kay Nietfeld/dpa

Das dritte Entlastungspaket sorgt für Kritik. In der Generaldebatte kommt es heute zum Schlagabtausch mit der Opposition.

+++ 10.10 Uhr: Kanzler Scholz verteidigt das dritte Entlastungspaket und wiederholt seinen Satz: „You‘ll never walk alone.“ Scholz spricht von einer Bürgerrechtsreform, die diejenigen unterstützen, die wenig haben - „damit sie durch diese Zeit kommen“. Das Bürgergeld wird am 1. Januar um 50 Euro erhöht. Er betont die Erhöhung des Kindergeldes und dem Kinderzuschlag - er spricht hier von familien, die „ein paar hundert Euro im Jahr“ mehr bekommen. Im Monat sind das 18 bzw. 21 Euro.

Die Bürger würden durch Steuersenkungen entlastet, auch würde die Arbeitnehmer- und Pendlerpauschale angehoben.

Generaldebatte: Kanzler Scholz greift CDU-Chef Merz an - „redet am Thema vorbei“

+++ 10.00 Uhr: Kanzler Olaf Scholz tritt nun ans Podium. Er habe Merz „sehr genau zugehört“ und er wolle antworten: „Unterschätzen sie unser Land nicht.“ Man solle keine Spaltung herbeireden, außerdem habe die Union Probleme als bereits „gelöst“ vorgefunden. Die Koalition hätte ein Problem bedacht und vorbereitet, über das die Union nie gesprochen habe. Scholz greift die Vorgängerregierung an, an der er als Vizekanzler jedoch selbst beteiligt war.

Die Koalition habe Gesetze für Kohlekraftwerke auf den Weg gebracht, das sei eine „großartige Leistung“ gewesen. Alles sei vorbereitet, die Union brauche nur noch zu schauen, wie das geschieht. „Es ist erledigt, bevor Sie es ausgesprochen haben.“ Scholz wirft Merz vor, am Thema vorbei oder an den Themen „drumrum“ zu reden.

Generaldebatte: Merz plädiert für Atomkraftwerke am Netz

+++ 09.50 Uhr: Merz betont, dass „niemand“ zur Kernenergie zurückwolle. Gelächter im Publikum. Jedoch seien die deutschen Kernkraftwerke „die sichersten der Welt“. Das Ausland denke: „Sind die Deutschen verrückt geworden?“ Die Atompolitik von Robert Habeck sei irrational. Friedrich Merz spricht vom „faulen Kompromiss“. Auf Zeit müssten die Atomkraftwerke am Netz bleiben - damit schaffe man Planungssicherheit. „Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn“, sagt Merz und beendet seine Rede.

Merz beginnt Generaldebatte: „Herr Bundeskanzler, brauchen Sie und ich 300 Euro?“

+++ 09.40 Uhr: Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) beginnt die Generaldebatte mit einer Misstrauensaussage in Richtung Kanzler Scholz. Weiter kritisiert er das Zögern bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Diese „Zögerlichkeit“ sei ein Grund, warum sich der Krieg verlängere. Und die Verlängerung des Krieges verschärfe auch die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Der Koalition, die sich „permanent“ streite, fehle jeder wirtschaftspolitische Kompass.

Dann teilt Merz gegen Robert Habeck aus, dem er „Hilflosigkeit“ vorwirft. Er sei von einer „Umweltlobby“ beeinflusst. Gleichsam wettert er gegen die Gasumlage, die es zwingend zu korrigieren gelte. Vielmehr müssten die Energiekonzerne unter einen staatlichen Schutzschirm, die Union stünde zur Zusammenarbeit bereit. Dann kommt er auf das Entlastungspaket zu sprechen: „Herr bundeskanzler, brauchen wir die 300 Euro?“ Vielmehr gebe es Familien, die 1000 Euro brauchen.

Generaldebatte: Bundestag streitet über Entlastungspaket

Erstmeldung, 7. September: Berlin - Die Generaldebatte im Bundestag am heutigen Mittwoch dürfte einen emotionsgeladenen Schlagabtausch zwischen der Ampelregierung und der Opposition hervorbringen. Ab 9 Uhr ist die Debatte auf vier Stunden angesetzt und findet traditionell im Kontext zu den Haushaltsberatungen statt.

Im Parlament gibt es aktuell einige wichtige Themen zu behandeln, die das Leben der Menschen im Land maßgeblich beeinflussen. So dürfte insbesondere das von SPD, Grüne und FDP beschlossene Entlastungspaket für den meisten Diskussionsstoff sorgen. Mit einem Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro sehen Kritikerinnen und Kritiker die Verteilung des Geldes als sozial unausgewogen an, auch Vertreter des Mittelstandes fühlen sich nicht ausreichend bedacht. Weiterer Streitpunkt: Die Bundesregierung will das Paket ohne zusätzliche Schuldenaufnahme umsetzen.

Generaldebatte im Bundestag: Entlastungspaket der Ampel im Fokus

Zum Auftakt der Plenarsitzung am Morgen will Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) des verstorbenen früheren sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail Gorbatschow gedenken. Im Anschluss wird Kanzler Olaf Scholz seinen Standpunkt darlegen. Oppositionsführer Friedrich Merz wird sich zuvor kritisch äußern. Die Politik des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) dürfte ebenfalls im Fokus stehen, insbesondere der Streit um die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke und die bislang unklar definierte Gaszulage. Und: Wie verhält sich der Bundestag zu Hilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland?

Weiter zur Diskussion stehen am Nachmittag die Einzeletats für das Auswärtige Amt (13.30 Uhr), das Bundesverteidigungsministerium (15.15 Uhr) und das Ministerium für Entwicklungshilfe (17.00 Uhr). Am Donnerstag wird die Debatte fortgesetzt. (ktho/dpa)