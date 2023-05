Klage gegen Bundestag: Bekommt Schröder sein Büro zurück? Gauck findet Altkanzler nur noch peinlich

Von: Momir Takac

Teilen

2022 verlor Gerhard Schröder seine Privilegien als Altkanzler. Diese will er zurückhaben - und klagt gegen den Bundestag. Heute entscheidet ein Gericht.

Berlin - Früher war es Usus, dass ehemalige Bundeskanzler und Bundespräsidenten nach dem Ende ihrer Amtszeit ein Büro erhalten, um Tätigkeiten nachkommen zu können, die sich aus dem früheren Amt ergeben. Diese Regel galt auch für Gerhard Schröder. Doch die Ampel-Koalition regelte die Alimentierung neu. Im Mai 2022 verlor Schröder sein Anrecht. Jetzt befasst sich damit ein Gericht.

Der Altkanzler will seine Privilegien zurück und klagt gegen den Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags. Aus seiner Sicht war die Entscheidung rechtswidrig. Mit der Klage befasst sich heute (4. Mai) das Berliner Verwaltungsgericht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sofort ein Urteil fällt.

Gerhard Schröder klagt gegen Bundestag - Gericht entscheidet, ob Altkanzler Büro zurückbekommt

Doch der bislang in der bundesdeutschen Geschichte einmalige Vorgang dürfte aufgrund seiner Bedeutung eher nicht in erster Instanz entschieden werden. Schröder, der wegen seiner Verbindungen zu Russland und Staatschef Wladimir Putin nicht nur bei der SPD in der Kritik steht, wird laut seinen Anwälten nicht selbst an der mündlichen Verhandlung teilnehmen.

Gerhard Schröder (Archivbild) will sein Büro zurück, das ihm bis vor Kurzem als Altkanzler noch zustand. © IMAGO/Droese

Das von Schröder beauftragte Anwaltsbüro hatte nach Einreichung der Klage argumentiert, der Beschluss sei rechtswidrig. Es werde „behauptet, Herr Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder nehme die sog. ‚nachwirkenden Dienstpflichten‘ nicht mehr wahr“. Dabei werde „aber nicht festgelegt, was ‚nachwirkende Dienstpflichten‘ überhaupt sind, wie ihre Wahr- bzw. Nichtwahrnehmung zu ermitteln ist und welches Procedere es im Übrigen dabei einzuhalten gilt“, hieß es in der Erklärung weiter.

Gerhard Schröder will sein Büro zurück - Joachim Gauck bezeichnet Altkanzler als „traurige Figur“

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck kann Schröders Verhalten nicht nachvollziehen. „Wenn ich an die Figur von Gerhard Schröder denke, macht mich das traurig“, sagte Gauck dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel. „Dass sich Gerhard Schröder in dieser Weise von Russland in Dienst nehmen lässt, das ist doch einfach unerträglich.“

Er halte es für „inakzeptabel, wie Schröder als Ex-Kanzler seinen Ruf und das Ansehen Deutschlands seinen Privatinteressen untergeordnet hat und weiter unterordnet“, sagte Gauck. Der frühere Bundespräsident erklärte zugleich, Schröder habe „in seiner Regierungszeit wichtige Entscheidungen getroffen, die Mut erforderten“. (mt/dpa)