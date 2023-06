Illegale Pushbacks: An griechischer Grenze spielt sich Tragödie ab

Von: Erkan Pehlivan

Rund 60 Schutzsuchende aus der Türkei werden auf der griechischen Seite des Evros von bewaffneten Männern angegriffen. Eine Praxis, die nicht ungewöhnlich ist.

Thessaloniki - Die Botschaft ist deutlich. „Wir wurden in der Türkei unrechtmäßig vor Gericht gestellt, gefoltert und haben alle möglichen Formen von Tyrannei erlebt“, heißt es in einem Video. „Wir haben unsere Anklage-Akten und Haftbefehle dabei. Wegen dieser Folter beantragen wir von den griechischen Behörden Asyl.“ Seinen Appell beginnt der Türkeistämmige mit den Worten: „Heute ist der 22. Juni 2023, es ist Donnerstag.“

Der Mann gehört zu einer Gruppe von etwa 60 Schutzsuchenden aus der Türkei, die am Morgen über den Grenzfluss Evros ins griechische Orestiada geflüchtet sind. Mit dabei sind auch rund ein Dutzend Kinder und viele Frauen.

Pushbacks an der Grenze: Maskierte Männer greifen Schutzsuchende an

In einem anderen Video sieht man Männer mit Skimasken, die die Gruppen angreifen. Man hört laute Schreie von Kindern. Eine Frau sagt auf Türkisch: „Wir werden mit Messern angegriffen.“ Ein Mann ist zu hören: „Sie greifen an, sie greifen uns an!“ Man sieht auf einem weiteren Video deutlich, wie eine Gruppe der Maskierten auf die Gruppe zuläuft. Einige sind mit Messern bewaffnet. FR.de von IPPEN.MEDIA hatte im vergangenen Jahr exklusiv über die Auslagerung der Pushbacks in Griechenland an kriminelle Gruppen berichtet.

Experten äußern sich zu den Pushbacks an der griechischen Grenze

Menschenrechtler zeigen sich empört angesichts der Bilder. „Es ist ein Skandal, dass an den Außengrenzen Europas Kriminelle von griechischen Behörden eingesetzt werden, um Menschen zu schikanieren, ihnen Angst einzujagen und zu berauben, damit sie nicht mehr kommen und weiter über Griechenland Schutz suchen“, sagt Kamal Sido, der Nahost-Referent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) im Gespräch mit FR.de.

Immer wieder gibt es in Griechenland Proteste gegen sog. Pushbacks. © George Panagakis/dpa

Ähnlich sieht es auch Dr. Kerem Schamberger, Referent für Flucht und Migration bei der Menschenrechtsorganisation medico international. „Zusammen mit unseren Partnerorganisationen vor Ort beobachten wir seit einigen Jahren eine massive Brutalisierung an den EU-Außengrenzen, vor allem auch an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Es gebe sogar Informationen, dass Geflüchtete unter Versprechungen dazu gebracht würden, sich an gewaltvollen Pushbacks gegen neu Ankommende zu beteiligen. Im Gegenzug würden ihnen dafür Aufenthaltstitel versprochen. „Das ist die niederträchtigste Form, das Leid all dieser Menschen zu instrumentalisieren und eine direkte Folge der EU-Abschottungspolitik“, so Schamberger.

„Diese Bilder sollen in Europa selbst nicht bekannt werden und treffen auch auf Gesellschaften, die diese Menschenrechtsverletzungen weitestgehend ignorieren. Aber Menschen, die noch außerhalb der EU sind und sich überlegen, zu kommen, sollen mit dem Wissen, auf was für eine Gewalt sie an den Grenzen treffen können, abgeschreckt werden“, sagt Schamberger.

Pushbacks sind staatliche Maßnahmen, bei denen flüchtende und migrierende Menschen – meist unmittelbar nach Grenzübertritt – zurückgeschoben werden, ohne die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen oder deren Rechtmäßigkeit gerichtlich überprüfen zu lassen. Pushbacks verstoßen u.a. gegen das Verbot der Kollektivausweisung, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist.

Pushbacks an griechischer Grenze eindeutig illegal

Auch ProAsyl reagiert auf die Pushbacks mit Empörung. „Wenn vermummte Männer schutzsuchende Menschen angreifen und von Griechenland zurück in die Türkei bringen, dann ist das eindeutig illegal. Diese brutale Praxis der griechischen Pushbacks muss ein Ende haben. Gerade im Evros-Gebiet sind diese seit Jahren bekannt,“ sagt die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith, im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Obwohl die Praxis der Pushbacks seit langem bekannt ist, und auch bekannt sind, dass diese in Griechenland an kriminelle Gruppen „outgesouced“ sind, werden diese stillschweigend von der EU hingenommen. Gleichzeitig hat die Bundesregierung trotz Protester aus eigenen Reihen auch dem sogenannten EU-Asylkompromiss zugestimmt. Asylanträge von Migranten, die aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent stammen, sollen bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden. In dieser Zeit will man die Schutzsuchenden verpflichten, in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen zu bleiben. Wer keine Chance auf Asyl hat, soll demnach umgehend abgeschoben werden. (Erkan Pehlivan)