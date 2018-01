Erstes Statement: Das sagt SPD-General Klingbeil über die GroKo-Gespräche

Noch im Januar wollen Union und SPD die GroKo-Sondierungen abschließen. Kann das klappen? Oder beißen sich die Parteien an Maximalforderungen fest? Am Sonntag begannen die ersten Verhandlungen. Alle Neuigkeiten im Ticker.

Nach dem Scheitern von „Jamaika“ soll es nun doch eine Große Regierungskoalition geben. Nach Vorgesprächen in einer Spitzenrunde von CDU, CSU und SPD am 3. Januar wird es ernst.

Der Startschuss für die offiziellen Sondierungsgespräche fällt am 7. Januar, nach der CSU-Klausur in Seeon.

Harte Forderungen der CSU vor allem in Sachen Zuwanderung sorgten schon vorab für Streit mit der SPD, auch Bürgerversicherung bis hin zu Europa-Fragen sind Konfliktpunkte.

Am 21. Januar wollen die Sozialdemokraten einen Sonderparteitag abhalten. Danach könnten die „echten“ GroKo-Verhandlungen starten

22.50 Uhr: Der erste Sondierungstag der GroKo-Parteien neigt sich dem Ende zu - die wichtigsten Aussagen und Geschehnissen sind in diesem Artikel zusammengefasst.

20.05 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat als erster Sondierer ein Statement zu den laufenden Gesprächen abgegeben. Man habe „ernste, konzentrierte, aber auch offene Gespräche geführt“, sagte Klingbeil vor wenigen Minuten im Willy-Brandt-Haus, wo die Sondierungsgruppen tagen.

„Ein ‚Weiter so‘“ könne es nicht geben, betonte der SPD-Politiker. Alle drei Parteien seien „vom Wahlergebnis geprägt“ - man müsse nun einen neuen Politikstil finden.

Über konkrete Inhalte äußerte sich Klingbeil nicht. „Wir haben gemeinsam vereinbart, dass wir aus den Arbeitsgruppen nicht berichten, Sie werden verstehen, dass wir jetzt erstmal ausloten wollen, wo wir zu gemeinsamen Inhalten kommen und wo wir noch weiter diskutieren müssen“, betonte er.

Fest stehe aber, dass es am Donnerstag ein erstes Ergebnis geben soll. Dann werde man sehen, ob sich weitere Gespräche lohnen, sagte Klingbeil.

19.05 Uhr: Europa muss nach den Worten von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Zentrum eines möglichen Koalitionsvertrages von Union und SPD stehen. Gabriel sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“, die große Koalition habe 2013 den Fehler gemacht, dass sie sich mehr auf die Innenpolitik konzentriert habe und zu wenig auf Europa.

Es werde endlich Zeit, dass Deutschland eine Antwort auf die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gebe. In die Stabilität Europas müsse mehr investiert werden, etwa in der Bildung. CDU, CSU und FDP seien hier sehr zurückhaltend gewesen. Gabriel zählt nicht zu den Mitgliedern des SPD-Sondierungsteams.

18.25 Uhr: Für Juso-Chef Kevin Kühnert spielt es keine Rolle, wenn ein Scheitern der Regierungsbildung zum politischen Aus von SPD-Chef Martin Schulz führen würde. „Es geht um Inhalte und die Positionierung im Parteiensystem der Bundesrepublik. Alle Personalfragen müssen deutlich dahinter zurückstehen“, sagte Kühnert zum Auftakt der Sondierungsgespräche von Union und SPD am Sonntag dem Handelsblatt. „Es ist völlig egal, ob es den Parteivorsitzenden, den Außenminister oder sonst jemanden betrifft.“

+ Juso-Chef Kevin Kühnert (li.) mit Martin Schulz © AFP

Die Entscheidungen, die die SPD jetzt fälle, müssten unabhängig davon getroffen werden. „Ich möchte keine Situation auf dem Parteitag in zwei Wochen erleben, bei der mit Rücktrittsandrohungen indirekt und unterschwellig Druck auf die Delegierten ausgeübt wird“, warnte Kühnert, der ein entschiedener Gegner einer neuer großen Koalition ist.

17.45 Uhr: Seit 13.30 Uhr treffen sich auch die themenbezogenen Sondierungsgruppen. Wie sich ihre Arbeit von den gefloppten Jamaika-Gesprächen unterscheiden soll und welche Politiker welche Themen diskutieren, das erfahren Sie in diesem Artikel.

CSU-Minister Müller fordert 650 Millionen Euro schweres Rückkehrprogramm für Flüchtlinge

15.50 Uhr: Schon wieder ein Vorschlag zur Flüchtlingspolitik aus den Reihen der CSU: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller will ein 650 Millionen Euro schweres „Rückkehrerprogramm für Flüchtlinge“ aufsetzen. Das hat Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem Interview gesagt.

+ Gerd Müller vor dem Sondierungsauftakt in Berlin © AFP

Im Irak etwa seien IS und Terror mittlerweile besiegt, sagte Müller: „Es ist möglich, dass die Menschen wieder in die Gebiete zurückkehren, aus denen sie vertrieben worden sind.“ Dazu will der Minister keine Prämien zahlen, sondern „Rückkehrer mit Ausbildungs- und Jobangeboten vor Ort“ unterstützen. „Keiner soll als Verlierer zurückkehren. Sie erhalten beispielsweise einen Lohn von zehn Euro pro Tag - für Wiederaufbau-Arbeit im Wohnungs- und Straßenbau.” Mitfinanzieren sollen die Pläne nach seinem Willen auch osteuropäische Staaten, die bisher nur wenige Flüchtlinge aufnahmen.

„In der ersten Stufen wollen wir die Rückkehr von Flüchtlingen in den Irak und nach Afrika besonders fördern“, erklärte Müller. Aber auch für andere Länder und Regionen wie Syrien und Afghanistan sollten Rückkehrmöglichkeiten geprüft werden. Gleichzeitig forderte Müller von den Groko-Sondierern mehr Engagement in der Entwicklungshilfe. Für jeden zusätzlichen Euro im Verteidigungsetat solle auch ein Euro mehr in die Entwicklungszusammenarbeit fließen.

15.40 Uhr: Juso-Chef Kevin Kühnert hat zum Sondierungsstart vom SPD-Parteivorstand eine offensive Linie gefordert."Ich erwarte Selbstbewusstsein und ein klares Signal, dass die SPD das mit den ergebnisoffenen Verhandlungen ernst meint", sagte der Juso-Chef. "Vertreter der Union laufen jetzt seit Tagen mit der Botschaft rum, dass nur über eine Große Koalition verhandelt wird. Dem muss die SPD jetzt etwas entgegensetzen."

Zugleich übte er scharfe Kritik am Parteivorstand. "Ich bin unzufrieden mit der politischen Kultur unseres Vorstands. Es kann doch nicht sein, dass selbst die strittigsten Entscheidungen immer einstimmig durch den Vorstand gehen", sagte Kühnert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Vorsitzende des SPD-Nachwuchses rief dabei zu "mehr Mut zur Kontroverse" auf.

15.35 Uhr: Zu Beginn der Sondierungsgespräche von Union und SPD haben Ärzteverbände vor der Einführung einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen gewarnt. Eine Abschaffung der jetzigen Versorgungsstruktur berge "enorme Risiken", erklärte der Vorsitzende des Spitzenverbandes der Fachärzte Deutschlands (SpiFa), Dirk Heinrich, am Sonntag.

"Ein Systemwechsel zur Bürgerversicherung könnte das Ende der Gesundheitsversorgung, wie wir sie alle kennen und schätzen bedeuten," erklärte Heinrich. Sabine Köhler vom Berufsverband der Nervenärzte (BVDN) warnte, bei einer Einheitsversicherung würden wohlhabende Patienten versuchen, über private Zusatzversicherungen oder auf eigene Rechnung schneller Termine zu bekommen. "Das wäre (...) der Einstieg in eine Zwei-Klassen-Medizin."

14.44 Uhr: Führende Politiker von CDU und SPD haben sich zuversichtlich für die Sondierungen über eine mögliche neue große Koalition geäußert, aber auch Kompromissbereitschaft angemahnt. „Alle müssen jetzt vernünftig und sachlich aufeinander zugehen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Sonntagam Rande des ersten Treffens von CDU, CSU und SPD in Berlin. Die Parteien wüssten schon von Gemeinsamkeiten und Knackpunkten. Ein Fokus liege auf besserer Bildung. „Da muss der Bund zukünftig mehr im Bereich Schule tun.“ Auf die Frage, ob eine schwarze Null im Haushalt stehen müsse, wie es die Union fordert, sagte Schwesig: „Ja.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte, er halte es für möglich, dass in den Sondierungen „gute Ergebnisse“ erzielt werden könnten. Die Bürger erwarteten, dass Deutschland jetzt eine stabile Regierung bekomme.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte: „Entscheidend ist, dass wir ein Angebot für die Parteitage, vor allen Dingen für die Sozialdemokratie, so entwickeln, dass man erstmal in Koalitionsverhandlungen einsteigt.“ Wichtig für den Osten seien etwa eine weitere Angleichung der Lebensverhältnisse und eine „klare Ansage zur Kohle, ohne die Klimaziele in Frage zu stellen“.

14:11 Uhr: Am Rande der Sondierungen von Union und SPD haben Gegner und Befürworter der Stromerzeugung aus Kohle demonstriert - wie schon bei den Jamaika-Gesprächen von CDU, CSU, FDP und Grünen. „Das Klima verhandelt nicht - Kohleausstieg starten!“, stand auf einem Transparent, das Vertreter der Umweltorganisation Greenpeace am Sonntag nahe dem Tagungsort, der SPD-Zentrale in Berlin, neben einem großen aufblasbaren Braunkohle-Baggerrad hielten.

Mit dem Spruch „Wir lassen die Lausitz nicht ausradieren!“ protestierten Mitglieder der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie Energie (IG BCE) gegen einen drohenden Verlust von Arbeitsplätzen in dem ostdeutschen Braunkohlerevier. Auch eine Initiative gegen eine Zerstörung von Natur und Landschaften durch zu viele Windräder demonstrierte schon vor Beginn der Gespräche von Union und SPD.

10:42 Uhr: Alles, was Sie zu den Sondierungen wissen müssen, haben wir für Sie hier zusammengefasst. Dabei geht es um Maulkörbe, den Fahrplan und darum, was die Deutschen von einer erneuten GroKo halten.

10:39 Uhr: In einer neuen Umfrage kommt die SPD nur auf 20 Prozent. Grüne und AfD liegen gleichauf.

GroKo-Sondierungen starten an diesem Sonntagmorgen - das sagen die Parteichefs:

10:33: Die Aufgaben, die auf eine neue Regierung zukommen und „für die wir den Auftrag der Wähler haben“, seien gewaltig, sagte die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, am Sonntagvormittag in Berlin. Es gehe darum, auch in fünf bis zehn Jahren in Wohlstand und in einer Demokratie leben zu können. Die Sondierungen seien gut vorbereitet worden: „Ich glaube, es kann gelingen.“

+ CDU-Chefin Angela Merkel. © AFP

SPD-Chef Martin Schulz sagte, Bundesrepublik müsse auf die Höhe der Zeit gebracht werden. Das gelte bei der Bildungspolitik ebenso wie bei Investitionen in den Wohnungsbau, von der Infrastruktur bis zur Pflege. Die SPD werde dabei ergebnisoffen sondieren, machte Schulz nochmals deutlich. Aber er versprach auch: „Wir ziehen keine rote Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen.“





10:10 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer hat zum Start der Sondierung über eine Fortsetzung der großen Koalition den Einigungswillen seiner Partei betont. „Wir müssen uns verständigen“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag vor Beginn der Verhandlungen von CDU, CSU und SPD in Berlin. Es lägen spannende fünf Verhandlungstage vor den drei Parteien.

Er wolle nicht schon mit Bedingungen in die Gespräche starten, sagte er auf eine entsprechende Frage, machte aber für die CSU klar: „Wir wollen unser Profil nicht verwischen.“ Er werde nun versuchen, „die Dinge zu einem guten Ende zu bringen“.

+ CSU-Chef Horst Seehofer. © AFP

07:38 Uhr: Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hat sich für eine Begrenzung der Amtszeit von Bundeskanzlern ausgesprochen. "Ich bin dafür, die Amtszeit des Kanzlers auf acht oder zehn Jahre zu begrenzen", sagte Oppermann der Welt am Sonntag.

"Kanzler ist der mit Abstand schwerste Job in Deutschland", sagte der SPD-Politiker. Nach zehn Jahren immer noch neue Impulse zu setzen oder auf sie zu reagieren, wie es die Demokratie erfordere, sei kaum möglich. Oppermann schlug vor, im Gegenzug für die Begrenzung der Kanzler-Amtszeit die Wahlperiode des Bundestages auf fünf Jahre zu verlängern.

GroKo-Sondierungen: Nahles geht auf Union zu

07:15 Uhr: Im Streit um eine Altersfeststellung bei Flüchtlingen zeigt sich die SPD-Führung kompromissbereit. "Ich bin mir sicher, dass man sich da bestimmt auf ein Verfahren einigen kann", sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles der Bild am Sonntag. "Viele Antragsteller geben ihr Alter nicht korrekt an. Die müssen wir herausfiltern", sagte sie. Klar sei: "Wir dürfen uns als Staat nicht belügen lassen."

Konkret verwies Nahles auf das Hamburger Modell, wo das Alter bei der Aufnahme von den Behörden realistisch eingeschätzt werde. Sei der Betroffene damit nicht einverstanden, könne er selbst beweisen, dass er jünger sei - etwa durch eine Handwurzeluntersuchung. Die Beweispflicht liege also bei den Flüchtlingen, nicht beim Staat.

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige im rheinland-pfälzischen Kandel war eine Debatte über flächendeckende Alterstests bei jungen Flüchtlingen entbrannt.

06:59 Uhr: CDU, CSU und SPD kommen heute erstmals zu Sondierungsgesprächen über eine Regierungsbildung zusammen. Zum Auftakt treffen sich um 10.00 Uhr die Parteivorsitzenden Merkel (CDU), Seehofer (CSU) und Schulz (SPD) sowie Unionsfraktionschef Kauder, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles im Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Ab 12.00 Uhr tagt dann die große Runde mit den 39 Unterhändlern - 13 Vertreter pro Partei. Anschließend wird in Arbeitsgruppen über die 14 festgelegten Themenblöcke verhandelt. Am Abend wollen die Generalsekretäre der Parteien eine Abschlusserklärung abgeben.

Dabei berichtet die Bild-Zeitung, dass die Mittagspause um 13.00 Uhr gerade einmal eine halbe Stunde lang ist. Die drei Parteien drücken also wirklich auf‘s Tempo.

Darf man einem publik gewordenen Gespräch zwischen den drei Parteichefs glauben, wissen diese worum es geht. Schulz soll demzufolge gesagt haben: „Wenn das schiefgeht, ist meine politische Karriere zu Ende.“

+ Sondierungen in Berlin: Angela Merkel und Horst Seehofer. © dpa

Das waren die Sondierungs-News vom 6. Januar 2018:

18.37 Uhr: Auch Bayerns Finanzminister und designierter Ministerpräsident Markus Söder dringt auf das zügige Zustandekommen einer neuen Bundesregierung. „Die Deutschen warten schon sehr lange darauf, und ich glaube, sie wollen, dass wir bald wieder eine stabile Regierung haben“, sagte der CSU-Politiker vor Beratungen der Union am Samstagabend in Berlin. „Auch die Europäer warten darauf.“ Mit Blick auf die an diesem Sonntag beginnenden Sondierungen mit der SPD über eine neue große Koalition hob Söder hervor, dass ein geschlossenes Agieren der Unionsparteien ganz wichtig sei. Inhaltlich gelte es, entscheidende Antworten darauf geben zu können, „was uns die Wähler eigentlich mit der Bundestagswahl aufgegeben haben“.

17.42 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer hat sich optimistisch für die Sondierungen über eine neue große Koalition geäußert und die Verantwortung für eine baldige Regierungsbildung betont. „Ich glaube, wir werden das schaffen. Ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich“, sagte der bayerische Ministerpräsident vor Beratungen von CDU und CSU am Samstag in Berlin. „Was wir jetzt brauchen, ist Disziplin, Mut und auch eine Portion Kreativität. Dann wird's gelingen.“

Die Bundestagswahl liege lange zurück, und die Bevölkerung erwarte mit Recht, dass die Politik nun zu Ergebnissen komme, sagte Seehofer. „Uns vereint, dass wir die Verantwortung haben für dieses Land. Dass nach dem Scheitern von Jamaika nun die letzte Möglichkeit einer stabilen Regierung die große Koalition ist.“

17.01 Uhr: Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner beim Eintreffen zu den Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel vor dem offiziellen Start der Sondierungen mit der SPD: „Wir sind aufgeräumt, konzentriert, fokussiert. Wir alle müssen das Gelingen wollen, denn es sind ja schon ein paar Monate vergangen seit der Bundestagswahl. Und die geschäftsführende Bundesregierung macht es gut, aber es ist nicht so vorgesehen, dass sie das ewig macht.“

GroKo-Sondierungen: Lieber Neuwahlen als neuerliche Jamaika-Gespräche

12:46 Uhr: FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich beim Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart über das Vorgehen nach einem möglichen Scheitern einer neuen Großen Koalition geäußert. "Ich habe eine Selbstverständlichkeit kundgetan, dass eine neue Lage immer neues Nachdenken beinhaltet. Aber das heißt nicht, dass man nahtlos an das anknüpft, was bisher gescheitert ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass mit den gleichen handelnden Personen und ohne Neuwahlen es überhaupt Sinn macht, miteinander zu reden und deshalb ist für uns klar: Scheitert die große Koalition, werden die Freien Demokraten darauf hinarbeiten, dass es möglichst zügig Neuwahlen gibt", sagte Kubicki dem TV-Sender phoenix im Interview.

+ FDP-Vize Wolfgang Kubicki. © dpa

Im Klartext heißt das: Jamaika-Gespräche mit der Union gibt es wenn überhaupt nur noch ohne Merkel und wohl auch ohne Seehofer. Das hatte Kubicki bereits betont.

09:41 Uhr: Vor dem Start der Sondierungen für eine große Koalition hat die stellvertretende CDU-Chefin Julia Klöckner alle Seiten zur Sachlichkeit aufgefordert. „Es geht ums Land und nicht um Parteien oder einzelne Personen“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. „Klar ist, jeder muss zu Kompromissen bereit sein und auch davon ausgehen, dass der andere recht haben könnte.“ Es gehe darum, eine stabile Regierung zu bilden.

08:14 Uhr: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sieht beim umstrittenen Thema Familiennachzug für Flüchtlinge Chancen für eine Einigung mit der SPD. Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon, die CSU habe eine eindeutige Position, sie wolle den Familiennachzug weiter auszusetzen.

„Über Härtefälle muss man reden und Kriterien festlegen. Das ist mit den Grünen und der FDP bei Jamaika gelungen, das wird auch mit der SPD gelingen. Denn auch in der SPD haben wir viele Kommunalpolitiker und Realisten, die die schwierige Lage der Kommunen sehen. Wir haben erhebliche Integrationsprobleme auf kommunaler Ebene.“

Das waren die Sondierungs-News vom 5. Januar 2018

17.32 Uhr: In der SPD formiert sich der Widerstand gegen eine Neuauflage der großen Koalition: Der Verein "NoGroko" gründete sich in der Geschäftsstelle des Berliner Landesverbandes, dem Kurt-Schumacher-Haus, wie die Initiatoren am Freitag mitteilten. "Eine große Koalition stärkt die Rechten - und schwächt die Sozialdemokratie", hieß es in der Erklärung. "Die SPD muss wieder zu ihren Grundwerten stehen - und nicht zur Union."

11.18 Uhr: Kurz vor dem Beginn der Sondierungen mit der SPD hat die CSU eine stärkere und schnellere Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat gefordert. „Wir dürfen die Diskussion nicht nur in eine Richtung führen, nämlich die Flüchtlinge hier nach Deutschland holen, sondern auch umgekehrt: die Zusammenführung in Herkunftsländern ermöglichen und verstärken“, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) dam Rande der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im Kloster Seeon.

„Die Zusammenführung von Binnenflüchtlingen im Irak zum Beispiel nach Mossul oder Tikrit erfolgt bereits im großen Stil, auch mit maßgeblicher Unterstützung des Entwicklungsministeriums“, sagte Müller. „Es sind bereits weit über 200.000 Binnenflüchtlinge zurückgekehrt. Deswegen sollte es auch möglich sein, aus Deutschland irakische Familien wieder in ihre Heimat zurückzuführen.“

9.14 Uhr: Führende SPD-Politiker haben die CSU vor dem Start der Sondierungen über eine Regierungsbildung zur Zurückhaltung aufgerufen. Die stellvertretende Parteivorsitzende Manuela Schwesig nannte es am Freitag „befremdlich“, dass CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt jetzt eine „konservative Revolution“ fordere. „Die Bürger erwarten keine Revolution, sondern sie erwarten eine stabile Regierung. Und CDU und CSU haben es über 100 Tage nicht geschafft, eine stabile Regierung zu bilden“, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im ZDF-„Morgenmagazin“. „Deshalb sind alle gut beraten, vernünftig und sachlich miteinander zu reden und keine Revolution auszurufen.“

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verlangte Mäßigung von der CSU. Insbesondere die Positionen von Dobrindt seien „sehr schwierig für die SPD“, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende im Bayerischen Rundfunk.

6:45 Uhr:Außenpolitiker von CDU und SPD haben die CSU-Forderung nach einer Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat kritisiert. SPD-Außenpolitiker Niels Annen sagte der Zeitung "Welt" (Freitagsausgabe), die Forderung offenbare das "unstillbare Profilierungsbedürfnis der CSU". Es könne keine Rede davon sein, "dass der Konflikt in Syrien beendet oder die Sicherheitslage in weiten Landesteilen signifikant besser wäre". Dies sei auch Position der Vereinten Nationen.

Auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter distanzierte sich von den CSU-Forderungen. "Von vorneherein Abschiebungen nach Syrien zu befürworten, halte ich für verfrüht", sagte Kiesewetter der Zeitung. Es müsse nun allerdings zügig die Sicherheitslage in Syrien neu bewertet werden.

Kiesewetter verwies darauf, dass die letzte offizielle Bewertung des Auswärtigen Amtes aus dem Jahr 2012 stamme. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten sich im Dezember mit Blick auf Syrien auf einen Abschiebestopp mindestens bis Ende 2018 verständigt.

6:43 Uhr: Eine Neuauflage der großen Koalition findet wenig Begeisterung bei den Bürgern. Und auch mit Blick auf Kanzlerin Merkel sind die Deutschen gespalten, geht aus dem ARD-Deutschlandtrend hervor.

Das waren die Sondierungs-News vom 4. Januar 2018

18:05 Uhr: Sondierungen bis kommenden Donnerstag, neue Regierung bis Ostern? Hier ein Zeitplan der nächsten Treffen und möglichen Verhandlungen.

7. Januar: Zum Auftakt der Sondierungsgespräche treffen sich die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD um 10.00 Uhr im Willy-Brandt-Haus. Ab 12.00 Uhr kommen dann die 13-köpfigen Delegationen der drei Parteien zu einer Plenumsrunde in der SPD-Parteizentrale zusammen. Anschließend sollen die unterschiedlichen Themenbereiche parallel in einzelnen Arbeitsgruppen beraten werden.

8. Januar: Die zweite Sondierungsrunde findet in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, statt. Arbeitsbeginn für die Sondierungsteams ist um 9.00 Uhr.

9. Januar: Wieder geht es um 9.00 Uhr los, Sondierungsort ist dieses Mal aber die bayerische Landesvertretung in Berlin. 10. Januar: Ab 9.00 Uhr wollen die Sondierer erneut im Konrad-Adenauer-Haus zusammensitzen.

11. Januar: Die wohl entscheidende Runde findet im Willy-Brandt-Haus statt. Die Gespräche starten erst um 10.00 Uhr - dafür könnten die Vertreter von CDU, CSU und SPD bis in die Nacht um ein Ergebnis ringen. Geplant ist eine gemeinsame Abschlusserklärung.

Mitte Januar: Die Gremien der Parteien werten das Sondierungsergebnis aus. Vor allem für die SPD-Spitze wird es darauf ankommen, die Landesverbände und Mitglieder von der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu überzeugen. Die Bedenken gegen eine Neuauflage der großen Koalition wiegen bei den Sozialdemokraten schwer.

+ Angela Merkel. © dpa

21. Januar: Die SPD hat für dieses Datum einen Sonderparteitag in Bonn einberufen, auf dem die Delegierten auf Grundlage einer Empfehlung des Parteivorstands über den Eintritt in formelle Koalitionsverhandlungen entscheiden sollen. Gibt der Parteitag grünes Licht, könnte es schnell gehen mit der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Wie lange diese dauern, ist dann aber ungewiss.

Februar/März: Die SPD-Spitze plant eine Mitgliederbefragung über einen möglichen Koalitionsvertrag. Dies war auch 2013 so praktiziert worden. Damals betrug der Abstimmungszeitraum eine Woche. Erst wenn die SPD-Basis grünes Licht gegeben hat, könnten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Bundestag wiedergewählt und die Minister ernannt werden. Es könnte also durchaus Ostern werden, bis eine Regierung steht. Der Ostersonntag fällt auf den 1. April.

16.48 Uhr: Die SPD und das SPD-geführte Wirtschaftsministerium haben Berichte über angebliche Pläne für höhere Steuern auf Benzin, Diesel und Heizöl dementiert. Das in den Medien zitierte Dokument sei „kein Papier der SPD für die anstehenden Sondierungen mit CDU/CSU“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Bis zur heutigen Veröffentlichung in der Presse war es der Parteispitze der SPD und der Sondierungsgruppe auch nicht bekannt.“

Weil gehört zum SPD-Team für die Sondierungen mit der Union. Er soll sich dort um die Energiethemen kümmern. „Die SPD geht in die anstehenden Gespräche mit dem Ziel einer Dämpfung der Energiepreise für die privaten und gewerblichen Verbraucher“, betonte er.

Unter anderem die Funke Mediengruppe und das „Handelsblatt“ hatten berichtet, die SPD wolle Steuern auf Benzin, Diesel und Heizöl erhöhen. Zudem strebe sie in den Sondierungsgesprächen mit der Union einen stärkeren Ausbau der Erneuerbaren Energien an. Das gehe aus einem 14-Punkte-Arbeitspapier aus der SPD mit konkreten Formulierungsvorschlägen für einen möglichen Koalitionsvertrag hervor.

Aus der SPD hieß es dagegen, das Papier stamme aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das Ressort wird derzeit geschäftsführend von Brigitte Zypries (SPD) geführt. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministerium teilte allerdings am Donnerstag auf Nachfrage mit: „Das ist kein BMWi-Papier. Daher kann ich hierzu auch keine Kommentierung vornehmen.“

Die Grünen zeigten sich - unabhängig von der Herkunft - mit dem Inhalt des Papiers unzufrieden. Es biete „einen traurigen Einblick in die energie- und klimapolitische Antriebslosigkeit“ der SPD, bei der der Klimaschutz auf der Strecke bleibe, sagte Klimapolitikerin Annalena Baerbock der dpa. „Das Papier ist technisch, aber nicht innovativ.“ Zwar würden einige Fragen wie die Neuordnung der Energieabgaben adressiert, aber die Antworten blieben nebulös. Sowohl der aus Sicht der Grünen nötige Ausstieg aus der Kohleverbrennung als auch ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien blieben ungewiss.

GroKo-Sondierungen: Politiker verpassen sich selbst Maulkorb

14.50 Uhr: Für die am Sonntag beginnenden Sondierungsgespräche haben CDU, CSU und SPD nach Informationen des "Spiegel" größtmögliche Vertraulichkeit vereinbart. Bei dem Vorbereitungstreffen der Partei- und Fraktionsspitzen am Mittwoch sei festgelegt worden, keine Zwischenstände der Verhandlungen zu kommunizieren, wie das Nachrichtenmagazin in einer Vorabmeldung am Donnerstag berichtete. Demnach dürfen Sondierungsteilnehmer nicht in Talkshows gehen oder Interviews geben.

Auch die "Rheinische Post" berichtete, dass Union und SPD eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und den Verzicht auf Inszenierungen verabredet hätten. Die Fehler der Jamaika-Verhandlungen sollten nicht wiederholt werden, hieß es. Bei den gescheiterten Sondierungen von Union, FDP und Grünen hatten Teilnehmer immer wieder Zwischenstände durchgestochen und den Verlauf der Gespräche öffentlich kommentiert. Dadurch litten die Gesprächsatmosphäre und das Vertrauensverhältnis zwischen den beteiligten Parteien.

13:00 Uhr: Unterdessen startet die Landesgruppe der CSU die Klausur in Seeon. Wichtigstes Thema: Mit welchen Forderungen geht die Partei in die Sondierungen mit der SPD. Wir berichten im Live-Ticker.

12.27 Uhr: Nach Einschätzung der Bundesregierung kann nicht prognostiziert werden, wie viele Menschen nach Deutschland kommen werden, wenn der ausgesetzte Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder eingeführt wird. In der AFP am Donnerstag vorliegenden Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP heißt es, die Zahl der Angehörigen von subsidiär Schutzberechtigten, die 2018 nach Deutschland kommen könnten, lasse sich nicht vorhersagen.

Nach Ansicht der Bundesregierung lässt sich auch nicht abschätzen, wie viele Anträge auf Familiennachzug überhaupt gestellt werden könnten. Daten zum Familienstand der Schutzberechtigten und ihrer bereits in Deutschland lebenden Familienangehörigen sowie sonstige Sozialdaten würden nur stichprobenartig erhoben und beruhten auf freiwilligen Eigenangaben. Deshalb wiesen sie ein entsprechendes Fehlerpotenzial auf.

10.57 Uhr: Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, wirft den Grünen in mehreren Bereichen eine große Nähe zur AfD vor. In einem Interview mit focus.de sagte Kubicki: "Wesentliche Teile der Grünen sind der AfD in einigen Politikfeldern doch näher als die FDP. Zum Beispiel beim Antiamerikanismus und Freihandel." Vorwürfe, die FDP habe sich Richtung AfD nach rechts bewegt, nannte Kubicki "Quatsch".

+ FDP-Vize Wolfgang Kubicki. © dpa

6.10 Uhr: Willkommen zu unserem GroKo-Sondierungsticker. Ab dem 7. Januar wird offiziell zwischen CDU, CSU und SPD sondiert. Aber schon die heute startende CSU-Klausur im Kloster Seeon könnte erste Weichenstellungen zeigen: Bleibt Horst Seehofers Partei auf einem für die SPD verträglichen Kurs - oder zeichnet sich schon vor dem Start der Gespräche das Scheitern ab?

Ab Sonntag wird die GroKo sondiert: die Parteigrößen stehen unter Druck

Berlin/München - Die Weihnachtspause ist gerade erst vorbei - und Deutschlands Spitzenpolitiker stehen schon wieder unter Druck. Gute drei Monate sind seit der Bundestagswahl vergangen und noch immer gibt es keine neue Regierung. Wenn nun am 7. Januar offiziell die Sondierungen zu einer Großen Koalition starten, sind Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU), Martin Schulz (SPD) und Co. fast schon zum Erfolg verdammt.

Denn einerseits haben sich die drei Parteien einen ambitionierten Zeitplan gesetzt. Schon am 21. Januar, genau vierzehn Tage nach Sondierungsstart will die SPD bei einem Sonderparteitag mit ersten Ergebnissen im Gepäck über die Aufnahme offizieller Koalitionsgespräche abstimmen. Das hohe Tempo gehört wohl zum „neuen Stil“ den Martin Schulz den Wählern für die Sondierungen versprochen hat. Aber auch Kanzlerin Merkel hatte in ihrer Neujahrsansprache eine schnelle Regierungsbildung angekündigt.

Klappt alles, könnten ab 22. Januar „richtige“ Koalitionsverhandlungen starten und könnte noch im März Angela Merkel zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Zum Vergleich: Allein 30 Tage hatten die Jamaika-Sondierungen gedauert, ehe die FDP den Verhandlungstisch verließ.

Andererseits würde ein Scheitern der Turbo-Gespräche die deutsche Politik in absolutes Neuland führen. Vier Monate nach der Wahl schiene eine neue Regierung in weiter Ferne. Nötig wären entweder eine weitere verhandelbare Koalitions-Konstellation, eine schnelle Einigung auf eine Minderheitsregierung - die die Union bislang vehement ablehnt - oder gar Neuwahlen.

Maximalforderungen oder „Verantwortungsbewusstsein“ zum Auftakt der GroKo-Gespräche?

In dieser prekären Lage richten sich auch in ganz Europa die Augen auf die je 13-köpfigen Sondiererteams von CDU, CSU und SPD. Und, zuvor, auf das Kloster Seeon am beschaulichen Chiemsee. Denn hier trifft sich drei Tage vor Sondierungsstart die CSU zu ihrer traditionellen Neujahrs-Klausur.

Vermutlich werden die Christsozialen dort den Ton für den Sondierungsstart setzen. Wenn sich Seehofer, Söder und Co. - auch angesichts mauer Umfragewerte vor der Landtagswahl 2018, über die merkur.de* berichtete - auf eine harte Kante in Sachen Migrationspolitik einschießen, könnte eine Einigung mit der SPD schwierig werden. "All diese Dinge wird es mit der SPD nicht geben, das weiß die CSU auch," sagte SPD-Vize Ralf Stegner noch am Mittwoch zu den Asyl-Forderungen der CSU.

Gleichwohl dürfte allen Beteiligten auch klar sein: Am 7. Januar werden die Uhren vorerst auf Null gestellt und das taktische Vorgeplänkel hat ein Ende. Denn nach den GroKo-Sondierungen müssen sich alle beteiligten Parteien auch an ihrem eigenen Anspruch messen lassen.

Er hoffe, dass die SPD ihre demokratische Verantwortung „genauso spüre wie die Union“, sagte etwa Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Anfang der Woche in einem Interview. Er appellierte damit an die SPD, eine große Koalition zu ermöglichen - und implizit auch an seine eigenen Parteifreunde.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

