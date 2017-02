Großbritannien verkündet am Donnerstag seinen Brexit-Plan

Theresa May im House of Commons

London - Am Donnerstag soll der Brexit Gestalt annehmen: Die britische Regierung will ihre offizielle Strategie für den EU-Austritt veröffentlichen.

Die britische Regierung will ihr "Weißbuch" mit den Plänen zum Brexit am Donnerstag veröffentlichen. Das gab Premierministerin Theresa May am Mittwoch bekannt. Am Mittwochnachmittag berät das Parlament in London über den Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag, damit von der Regierung wie geplant bis Ende März der Austritt aus der Europäischen Union erklärt werden kann.

Vergangene Woche hatte die britische Regierung dem Parlament einen Gesetzentwurf für den EU-Austritt vorgelegt.

AFP