Baerbock oder Habeck? Grüne entscheiden in Kürze über K-Frage - sie haben ein klares Ziel

Für die Bundestagswahl im September

Wer führt die Grünen in den Bundestagswahlkampf? Die Entscheidung zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck soll harmonisch fallen. Und zwar an diesem Montag.

Am Montag, den 19. April, wollen die Grünen über ihre Kanzlerkandidatur entscheiden.

Die beiden Partei-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck geben sich einträchtig.

Die Grünen-Chefin lässt eine Spitze in Richtung Union los.

Update vom 19. April, 8.30 Uhr: Der ehemalige Grünen-Vorsitzende Jürgen Trittin hält sowohl Annalena Baerbock als auch Robert Habeck für geeignet, die Partei in die Bundestagswahl 2021 zu führen. „Wir haben den Luxus einer guten Auswahl und wir können mit beiden Ergebnissen gut leben“, sagte Trittin am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Er halte die Entscheidung der Grünen zur K-Frage am Montag für wegweisend. Die Grünen wollten die „führende Kraft in diesem Land werden“, so Trittin. „Wir wollen dieses Land anführen, weil wir glauben, es muss grundlegend umgebaut werden im Sinne des Klimaschutzes.“

Annalena Baerbock oder Robert Habeck: Kanzlerkandidatur der Grünen bei Bundestagswahl 2021

Erstmeldung vom 19. April, 7.30 Uhr:

München - Es geht weit weniger geräuschvoll zu als bei der Union. Doch auch die Grünen* entscheiden fünf Monate vor der Bundestagswahl* über die Kandidatin oder den Kandidaten für eine mögliche erste Kanzlerschaft. Die Öko-Partei gilt als erste Herausforderin von CDU/CSU, wo sich die Parteichefs Armin Laschet* und Markus Söder ein hinter den Kulissen mutmaßlich erbittertes Duell um die Macht liefern.

Bei den Grünen gilt Annalena Baerbock als erste Anwärterin. Die Parteichefin hat als Frau sozusagen das Erstwahlrecht gegenüber ihrem Co-Chef Robert Habeck. Der unterstrich noch einmal die Harmonie an der Spitze: „Wir werden das am Montag fröhlich und souverän verkünden.“ Die formale Bestätigung erfolgt dann auf dem Parteitag im Juni.

Kanzlerkandidatur der Grünen: Habeck will Partei „in die Regierung führen“

Zuvor sichert sich Habeck den Posten als grüner Direktkandidat für den Wahlkreis Flensburg-Schleswig. 72 Stimmen bekam der 51-Jährige bei der coronakonformen Freiluft-Veranstaltung im Örtchen Steinbergkirche von den Mitgliedern der Kreisverbände von Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg. Nur einer votiert gegen den einzigen Bewerber. Er wolle sich einsetzen für seine Region, versprach der frühere schleswig-holsteinische Umweltminister, und: „Ich will die Grünen in die Regierung führen.“

Auch für Baerbock wurden am Samstag Weichen für die Bundestagswahl gestellt, knapp 400 Kilometer von Steinbergkirche entfernt. „Dieses Land muss besser regiert werden“, rief sie den Delegierten beim Brandenburger Landesparteitag in Potsdam zu. „Wir fordern die Union heraus.“

+ Coronakonformer Abstand zwischen der Grünen-Parteispitze: Robert Habeck (l.) und Annalena Baerbock streben in die Regierung. © John MacDougall/afp

Kanzlerkandidatur der Grünen: Baerbock strebt „erstes bündnisgrünes Direktmandat in Ostdeutschland seit 30 Jahren“ an

Mit 106 von 109 Stimmen wählte ihr Landesverband Baerbock als einzige Bewerberin auf Platz 1 der Brandenburger Liste für die

Bundestagswahl, bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Direktkandidatin für die Landeshauptstadt Potsdam, wo die 40-Jährige auch lebt, ist sie bereits. Sie gibt sich ehrgeizig: „Wir wollen das erste bündnisgrüne Direktmandat in Ostdeutschland seit 30 Jahren gewinnen.“

Habeck wirkte gelöst bei seinem Auftritt auf der Wiese des Jugendhofs in Steinbergkirche wie er es nur selten auf der Berliner Bühne ist. Dass er gegen das Krächzen zahlreicher Krähen anreden musste bei diesem Freiluft-Termin, nahm der frühere „Draußenminister“, wie er sich selbst gern bezeichnet hat, gelassen hin.

Die rund 20 Kilometer aus Flensburg hatte er mit dem Rad zurückgelegt. Die „Nordabstinenz“, die er sich nach dem Wechsel nach Berlin auferlegt habe, um mit dem „Phantomschmerz“ des Abschieds aus Schleswig-Holstein klarzukommen, habe er mit der Entscheidung für das Direktmandat beendet. „Ich habe gemerkt, wie sehr diese Region tatsächlich Heimat ist“, sagte Habeck. Nicht nur politisch, sondern auch familiär. Er lobte die kulturelle Vielfalt der Region, mitten in seiner Rede wechselte er ins Dänische.

Kanzlerkandidatur der Grünen: Habeck verweist auf Meeresschutz, Baerbock auf Kinder-Not in Pandemie

Bei Auftritten in Berlin verheddert sich der Vater von vier erwachsenen Söhnen manchmal in den eigenen Gedankengängen. In Steinbergkirche war er auf den Punkt, beredt, locker. Die Bundespolitik sei manchmal zu sehr auf Berlin konzentriert, Meeresschutz habe kaum eine Bedeutung, monierte Habeck. Was nütze die schwarze Null bis 2030, wenn dafür das Klima ruiniert werde. „Politik

wirkt im Konkreten“, sagte interessanterweise auch Baerbock in ihrer Rede und verwies auf ihr Engagement für Geflüchtete in Potsdam und auf die Nöte von Kindern in der Pandemie.

Seit sie die Führung der Grünen Anfang 2018 übernommen haben, leben Baerbock und Habeck mit dem ständigen Vergleich. Er lag lange vor ihr in den Umfragen, auch wenn sich das Blatt zuletzt wendete. Während Habeck bei den schleswig-holsteinischen Grünen rasch Karriere machte arbeitete sie in Gremien der Bundespartei mit und war Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen Partei. Die Mutter zweier kleiner Töchter gilt als parteiintern exzellent vernetzt. Im Vergleich zu ihrem Co-Parteichef wirkt sie inhaltlich sattelfester, bringt aber auch weniger vom Außenseiter-Charme des Buchautors und studierten Philosophen Habeck mit.

Kanzlerkandidatur der Grünen: Wahlkampf wird als Spitzenduo geführt

Womit die Öko-Partei bei Wählerinnen und Wählern eher punkten kann, darüber lässt sich trefflich streiten. Habecks Ausstrahlung könnte weiter über das grüne Milieu hinausreichen, Baerbock einen harten Wahlkampf womöglich unfallfreier überstehen. So oder so wollen beide die Grünen als Spitzenduo in den Wahlkampf führen, „unabhängig davon, wer einen halben Schritt zurückgeht“, wie Habeck es formuliert.

Dass beide nach der Wahl Ende September in den Bundestag einziehen, daran bestehen keine Zweifel. Zwar dürfte es Habeck schwer haben, der Konkurrentin von der CDU* das Direktmandat abzujagen, denn der ländliche Raum im Norden Schleswig-Holsteins ist fest in Hand der CDU - und bei Landwirten und Windkraftgegnern dort hat er nicht nur Freunde. Er steht allerdings auf dem sicheren Platz zwei der Landesliste. Auch bei Baerbock ist das Direktmandat keineswegs sicher. Ihr Potsdamer Wahlkreis ist heiß umkämpft, sie tritt dort unter anderem gegen den SPD*-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz an.

Bei Fragen nach der grünen Kanzlerkandidatur* blieb auch Baerbock am Samstag auf Linie. Eine Spitze gegen die Union und deren sture Kandidaten verkniff sie sich nicht: Anders als andere halte man sich an das verabredete Verfahren. „Was vorher gilt, gilt auch

nachher. Und deswegen werden wir all diese Entscheidungen am Montag dann verkünden“, versprach sie. (dpa, mg) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

