Nach Halle-Anschlag: Herrmann gibt AfD Mitschuld - Weidel kontert sofort - Behörden sprechen von Terror

Nach dem Anschlag in Halle an der Saale hat Joachim Herrmann der AfD und insbesondere Björn Höcke, eine Mitschuld gegeben. Alice Weidel reagierte sofort auf die Anschuldigung.

Update vom 10. Oktober, 15.35 Uhr: „Wir sind immer noch tief getroffen und voller Schmerzen“, leitet der Ministerpräsident Haselhoff die PK ein. Man müsse noch lange mit der Situation umgehen. Das Land Sachse-Anhalt wird abseits von der Geschehnisse am Mittwoch von der Religionsfreiheit und Diversität getragen stellt der Ministerpräsident fest. „Die Gesellschaft lässt sich nicht auseinanderbringen, wir werden zusammenhalten.“

Update vom 10. Oktober, 15.30 Uhr: Horst Seehofer nimmt Platz. Jetzt geht es los.

Halle: Pressekonferenz mit Innenminister Horst Seehofer läuft

Update vom 10. Oktober, 15.18 Uhr: Der Bundesinnenminister lässt noch auf sich warten. Eigentlich war die PK für 15.00 Uhr angepeilt. Auch Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden wird an der Pressekonferenz teilnehmen.

Update vom 10. Oktober, 15.01 Uhr: Für 15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesinnenminister Horst Seehofer sowie Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haselhoff und dem Innenminister von Sachsen-Anhalt Holger Stahlknecht.

Update vom 10. Oktober, 14.46 Uhr: Der mutmaßliche Täter, Stefan B., wird wegen zweifachem Mord sowie versuchtem Mords in neun Fällen sowie weiteren Straftaten angeklagt. Haftbefehl wurde beantragt, er wird noch heute einem Richter vorgeführt. Das wurde auf der Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft bekannt gegeben.

Halle: Bundesjustizministerin über Terror-Akt - „Müssen unsere jüdischen Mitbürger besser schützen“

Update vom 10. Oktober, 14.43 Uhr: Bei der Pressekonferenz sprach auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht über den Terror-Akt in Halle vom Mittwoch. „Wir gehen davon aus, dass er aus rechtsextremistischen Gründen gehandelt hat“, sagte Lambrecht am Nachmittag. „Wir müssen unsere jüdischen Mitbürger besser schützen, das gehört zu unserer Staatsräson.“ Zudem müsse jedem Antisemitismus im Alltag entschieden entgegentreten. Nicht erst seit dem Mord an Walter Lübcke sei festzustellen, dass Rechtsextremismus in Deutschland größer werden.

Anschlag in Halle: Bundesanwaltschaft spricht von Terror

Update vom 10. Oktober, 14.32 Uhr: Die Bundesanwaltschaft trat am Nachmittag vor die Presse. „Was wir gestern erlebt haben, war Terror. Nach unseren Erkenntnissen, hat sich der Beschuldigte zum Ziel gesetzt, ein Massaker in der Synagoge in Halle anzurichten. Ein Mensch, der tief durchdrungen von Antisemitismus und Fremdenhass geprägt war, er hatte sich schwer bewaffnet“, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank. Die Waffen seien augenscheinlich selbst gebaut gewesen, zudem hatte er rund vier Kilo Sprengstoff im Auto gehabt. „Er wollte dort hingegen in die Synagoge, um zahlreiche Menschen zu töten.“ Er habe eine weltweite Wirkung erreichen wollen, indem er die Tat im Internet verbreitete. „Stefan B. wollte nach unserer Einschätzung ein Nachahmer im doppelten Sinn sein“.

Nach Anschlag in Halle: Herrmann gibt AfD Mitschuld - Weidel kontert sofort

München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat auch Teile der AfD für den Angriff in Halle verantwortlich gemacht: „Das eine sind diese schrecklichen Gewalttäter, vor denen wir uns schützen müssen, das andere sind auch die geistigen Brandstifter, da sind in letzter Zeit auch einige Vertreter der AfD in unverschämter Weise aufgefallen“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Interview mit dem Sender Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks.

Namentlich nannte Herrmann in diesem Zusammenhang den Thüringer AfD-Spitzenpolitiker, Björn Höcke: „Höcke ist einer der geistigen Brandstifter, wenn es darum geht, wieder mehr Antisemitismus in unserem Land zu verbreiten. Darüber müssen wir jetzt die politische Auseinandersetzung konsequent führen.“

Ähnlich äußerte sich auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach. Via Twitter schrieb er: „Es ist die Hetze der AfD, die dem Rechtsextremismus eine politische Stimme gab.“

Halle: Alice Weidel wehrt sich gegen Vorwürfe - AfD hat keine Mitschuld

Die AfD hat sich nun gegen die Anschuldigung gewehrt, sie habe eine Mitverantwortung an dem Anschlag in Halle. „Wer dieses entsetzliche Verbrechen missbraucht, um die politische Konkurrenz mit haltlosen Diffamierungen zu verleumden, der spaltet die Gesellschaft und schwächt das demokratische Fundament, auf dem wir stehen“, erklärte die Fraktionschefin Alice Weidel am Donnerstag.

Namentlich nannte die Politikerin den bayerischen Innenminister Joachim Hermann (CSU) und den SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach.

AfD verurteilt Anschlag in Halle

Zudem verurteilte die AfD den Anschlag auf die Synagoge. „Wir sind erschüttert über dieses monströse Verbrechen. Wir trauern mit den Angehörigen um die Ermordeten und wünschen den Verletzten rasche und vollständige Genesung“, hieß es von Fraktionschef Alexander Gauland. „Antisemitischer Terror und extremistische Gewalt müssen konsequent bekämpft und hart bestraft werden, egal aus welcher Richtung und Gesinnung sie kommen.“

