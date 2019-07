Maaßen vergleicht deutsche Medien mit DDR-Presse - Heftige Kritik

Hans-Georg Maaßen löste mit einem Tweet eine Debatte im Netz aus. Er verglich deutsche Medien mit der DDR-Presse.

Berlin - Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat am Dienstagabend mit einem Tweet eine heftige Debatte im Internet ausgelöst. Maaßen teilte einen Link zu einem Artikel der „Neuen Zürcher Zeitung“ mit der Überschrift: „In deutschen Städten sieht die Mehrheitsgesellschaft ihrem Ende entgegen“. Darin heißt es: „Frankfurt am Main, Offenbach, Heilbronn, Sindelfingen - in diesen und anderen Städten sind Deutsche ohne Migrationshintergrund nur noch die größte Gruppe, stellen aber keine absolute Mehrheit mehr dar.“ Maaßen schrieb dazu: „Für mich ist die NZZ so etwas wie „Westfernsehen“.“

Maaßen erhält heftige Kritik

Dafür wurde der 56-Jährige stark kritisiert, und zwar umgehend. Der Grünen-Politiker Volker Beck erwiderte: „Wir haben also nach Ihrer Ansicht, geschätzter Herr Maaßen, in Deutschland Zensur & staatlich gelenkte Medien wie in der DDR? Habe ich Sie richtig verstanden, dass damit die FDGO (Anm.: freiheitliche demokratische Grundordnung), die Sie als Verfassungsschutzpräsident schützen sollten, Ihrer Meinung bereits außer Kraft ist?“

Maaßen antworte Beck und schrieb: „Wir haben zu viele Relotiusse.“ Damit spielte er auf den ehemaligen Spiegel-Reporter Claas Relotius an, der wegen teilweise gefälschter Artikel entlassen wurde und eine heftige Debatte auslöste. Der Grünen Politiker erwiederte: „Schlechter Journalismus ist aber deutlich etwas Anderes als die Kategorie „Westfernsehen“/DDR-Medien.“

Wir haben zu viele Relotiusse. — Hans-Georg Maaßen (@HGMaassen) 9. Juli 2019

Ex-CDU-Generalsekretär: „„Werte“Union verliert völlig die Orientierung“

Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz sagte: „Ein früherer Präsident des Verfassungsschutzes vergleicht die deutschen Medien mit der SED-Einheitspresse. Bisher brüllten nur die völkisch-nationalistische AfD und Pegida „Lügenpresse“. Die sog. „Werte“Union verliert völlig die Orientierung.“

dpa