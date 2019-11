„Hart aber fair“: Früher Tod wegen schlechter Bildung - erschreckende Statistik wird diskutiert

Am Montag den 11. November wird bei „hart aber fair“ wieder fleißig diskutiert. Frank Plasberg beleuchtet mit seinen Gästen eine erschreckende Statistik.

„Hart aber fair“ geht am Montag um 21.00 Uhr auf Sendung.



Frank Plasberg und Gäste diskutieren die Frage: „Schlechte Bildung, kürzeres Leben: Wie kann das sein im Jahr 2019?“

Geladen sind unter anderem Hubertus Heil und Dr. Eckart von Hirschhausen

Berlin - Frank Plasberg lädt wieder zu „hart aber fair“. „Schlechte Bildung, kürzeres Leben: Wie kann das sein im Jahr 2019?“, fragen sich seine Gäste am Montag, den 11. November.

Dabei führt ein geringeres Bildungsniveau selbstverständlich nicht unmittelbar zu einem früheren Tod. Statistiken zeigen allerdings, dass Menschen, die weniger Geld verdienen, früher versterben - und mangelnde Bildung führt häufig zu einem geringeren Gehalt.

Die größte Problematik liegt hierbei in der Verfestigung sozialer Milieus. Das heißt, mangelnde Bildung und sozialer Status werden gewissermaßen vererbt. Automatismen der Gesellschaft, die unweigerlich zu großen Ungerechtigkeiten führen.

Die Frage „Wie kann das sein im Jahr 2019?“ wird sich in der Diskussion also nicht nur darauf richten, wie der Zusammenhang zwischen geringerem Bildungsniveau und einem früheren Tod aufzuheben ist. Vielmehr gilt es auch die faktische Chancen-Ungleichheit, unter der Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten geboren werden, zu hinterfragen. Kann ein Ansatz für dieses zentrale Problem erarbeitet werden? Frank Plasberg hat dafür prominente Unterstützung.

„Hart aber fair“: Hubertus Heil (SPD) will gute Bildung für alle

Hubertus Heil wünscht gute Bildung für alle, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Aber auch danach fordert der Bundesminister für Arbeit und Soziales: „Ein Lohn muss so hoch sein, dass man davon leben kann“, lautet eine seiner Thesen zum Sendungsthema. Der SPD-Politiker wird wohl für Chancengleichheit und Lohngerechtigkeit plädieren. Vielleicht ja auch ein Thema für die SPD nach dem Streit um die Grundrente.

„Hart aber fair“: Dr. Eckart von Hirschhausen sieht die Politik in der Pflicht

Dr. Eckart von Hirschhausen ist nicht nur Komiker und TV-Moderator, sondern auch Arzt. Für den Fachmann spielen eine gesunde Ernährung und ein bewusster Lebensstil die zentrale Rolle für ein langes Leben. Eine Eigenverantwortung will er nicht von der Hand weisen, doch prangert er an, dass Dickmacher zu billig sind und Tabak immer noch beworben werden darf. Die Frage, ob ein gehobenes Bildungsniveau hilft, bessere Entscheidungen im Umgang mit Lebensmitteln zu treffen, stellt er erst einmal hinten an. „Gesund leben sollte einfacher sein“, fasst er zusammen.

„Hart aber fair“: Gelernte Köchin richtet sich direkt an Arbeitsminister

„Wir brauchen höhere Löhne, Herr Heil“, zitiert der WDR die gelernte Köchin Tanja Stolze. Die Taxifahrerin beklagt ein zu niedriges Gehaltsniveau in Deutschland. Die Bezahlung für viele Berufe sei so schlecht, dass man kaum mehr davon leben können und das mache Stress und der mache krank, lautet ihr Vorwurf.

„Hart aber fair“: Grundschul-Rektorin bringt „Elternführerschein“ ins Spiel

Doris Unzeitig war Rektorin einer Berliner Grundschule in einem „sozialen Brennpunkt“. Noch etwas stärker als Dr. Eckart von Hirschhausen sieht sie den Verbraucher selbst in der Pflicht. Sie beklagt, dass Eltern ihren Kindern Schokolade als Pausenbrot mitgäben und diese nach der Schule „vor dem Fernseher parken“ würden. Deshalb denkt sie offen an einen „Elternführerschein“.

Ebenfalls zu Gast ist der Thüringer FDP-Chef Thommas Kemmerich.

„Hart aber fair“: Diskussion über erschreckende Statistik

Am Montagabend um 21.00 Uhr beginnt die Diskussion über die erschreckende Statistik, die sicherlich einige Grundsatzfragen lostreten kann. Sei es Bildungsungleichheit, Lohngerechtigkeit, Eigenverantwortung, Erziehung oder den Staat als Lifestyle-Kontrolleur.

