„Hart aber Fair“: Plasberg-Sendung entfällt - Fans verärgert

Die ARD-Zuschauer sind es gewohnt, dass Montag abends „Hart aber Fair“ läuft. Heute muss der Politik-Talk jedoch ausfallen.

Berlin - Reichlich Gesprächsstoff hätte es auf jeden Fall gegeben für Frank Plasberg und seine Gäste. US-Präsident Donald Trump fordert Strafzölle auf deutsche Auto-Importe und fordert von Europa die Rücknahme von IS-Kämpfern. Auch national ist einiges los. Die SPD steht vor einem Kurswechsel in der Sozialpolitik und bereitet sich auf die Europawahl vor. Doch alle diese Themen bleiben unbesprochen, denn heute Abend fällt „Hart aber Fair“ aus.

„Hart aber Fair“ muss dem Karneval weichen - trotz Themen um Merkel oder Trump

Der Grund, warum die Talk-Show ausfällt, ist der Karneval. Die Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins mit der Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“ steht an. Die Veranstaltung, bei der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit dem Orden ausgezeichnet wurde, fand schon am Samstag statt. „Sie beeindruckt durch ihre klare Haltung in der Politik genauso wie durch ihre Fähigkeit zuzuhören und ihre Bereitschaft zum Kompromiss," erklärte der Präsidenten des Aachener Karnevalsvereins Werner Pfeil. Die Aufzeichnung der Veranstaltung wird Montag (20.15) ausgestrahlt.

Ein paar Fans reagierten im Übrigen verärgert: Merkur.de* erreichte eine Zuschauernachricht mit den Worten: „Wie fast jeden Montag wollte ich „Hart aber Fair“ gucken: Also echt, dass die ARD das streicht für eine Karnevalssendung (...) die man auch im WDR hätte senden können, das gefällt mir deshalb nicht, weil so viel mehr Wichtiges passiert ist in München. Das hätte absolute Priorität haben müssen.“ Auch auf Twitter äußerte sich mancher Fan der Sendung enttäuscht.

MOMENT ich glaube es kommt kein #hartaberfair heute Abend wegen KARNEVAL?? — pferdi (@dr_pferdi) 18. Februar 2019

Wenn Karneval wichtiger ist als politisch relevante Themen... #hartaberfair — DasOriginalOne (@DasOriginalOne) 18. Februar 2019

Kein „Hart aber Fair“ - aber Christian Lindner und Winfried Kretschmann sind dennoch zu sehen

Werner Pfeil führt zusammen mit dem Moderator und „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa durch die Festsitzung. Comedians wie Ingo Appelt und Bernd Stelter treten auf und auch FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Politiker Cem Özdemir sind zu Gast.

Die Laudatio hält dieses Jahr der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen), der 2018 selbst der Ordensträger war. Am kommenden Montag, 25. Februar, läuft „Hart aber Fair“ wieder wie gewohnt um 21 Uhr.

