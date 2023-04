„Ich würde auch mit dem Teufel verhandeln“: Friedensappell von Franz Alt bei „Hart aber fair“

Zu Gast bei „Hart aber fair“: Paul Ronzheimer, (stellv. Chefredakteur „Bild“) und Franz Alt, (Publizist; Friedensaktivist; Buchautor „Frieden ist noch immer möglich“). © WDR/Dirk Borm

„Die Ukraine kämpft, die Bundeswehr übt noch: Muss Deutschland Krieg können?“ Die Frage sorgt für einige irritierte Zuschauer.

Köln – „Wie kriegstauglich ist die Bundeswehr heute?“ hatte die ARD in einer Dokumentation gefragt, die der Talkrunde „Hart aber fair“ vorausging. Bei Louis Klamroth soll diskutiert werden, wie stark Deutschland künftig sich selbst am Ukraine-Krieg beteiligen soll. Das ernste Thema wird spielerisch leicht in Kindersprache verpackt: „Die Ukraine kämpft, die Bundeswehr übt noch: Muss Deutschland Krieg können?“

Der Zustand der Bundeswehr ist desolat, darüber ist sich die Runde schnell einig. „Wir haben die Wehrhaftigkeit vergessen“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth, und „dafür zahlen wir jetzt einen hohen Preis“. Klar sei für ihn persönlich jedoch, dass die Ukraine weiter mit Waffen aufgerüstet werden müsse. Ob auch deutsche Soldaten in den Krieg ziehen sollten, bleibt unklar. In der Sendung kommt gleich zu Beginn ein Afghanistan-Veteran zu Wort. Oberstabsfeldwebel Rüdiger Hesse leidet unter Depressionen, Angst- und Panikattacken. Er hat Spasmen entwickelt und muss täglich einen „Medikamentencocktail“ nehmen, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Er habe „zu viele Dinge erlebt, die meine Seele nicht verarbeiten konnte“, sagt er. Sein Gesicht ist halbseitig gelähmt. Dennoch würde er jederzeit wieder alles ganz genau so machen: „Ich bin dumm genug. Natürlich.“

Die Ukrainerin Mariya Maksymtsiv berichtet von der Front. Sie selbst lebt seit Jahren in Hannover, doch ihr Bruder ist im Krieg. Er sei in diesem Jahr um zehn, zwanzig Jahre gealtert, erzählt sie betrübt. Jede Waffenlieferung sei ein „Geschenk“, so würde es ihr Bruder jedenfalls bezeichnen. Vor einem Jahr, zu Beginn des Krieges, sei die Ukraine praktisch unbewaffnet gewesen. „Vor einem Jahr sind wir mit fast nichts an die Front gegangen“, sagt Maksymtsiv.

„hart aber fair“: Diese Gäste diskutierten mit Louis Klamroth

Franz Alt (Publizist und Friedensaktivist)

(Publizist und Friedensaktivist) Mariya Maksymtsiv (Ukrainerin, lebt in Hannover)

(Ukrainerin, lebt in Hannover) Ulrike Winkelmann (Journalistin, taz)

(Journalistin, taz) Paul Ronzheimer (Journalist, Bild)

(Journalist, Bild) Michael Roth (Bundestagsabgeordneter, SPD)

Alt: „Dass Deutschland Krieg kann, hat die Welt auf furchtbare Weise zweimal erlebt“

Bild-Reporter Paul Ronzheimer, dessen Zeitung regelmäßig vermeldet, die Russen stünden kurz vor einer Niederlage, muss in der Sendung zugeben: „Wenn die Russen zehnmal schießen, können die Ukrainer nur fünfmal zurückschießen.“ Die ständige Verzögerung bei den Waffenlieferungen habe die Ukrainer verärgert, sagt er. In Deutschland vermisst er eine ordentliche Wertschätzung für die Soldaten. In den USA seien es Kriegshelden, und sie dürften etwa am Flughafen immer als erste boarden. Das ist für die taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann nur das halbe Bild. „So lange psychisch traumatisierte Soldaten ohne Glieder am Straßenrand campen, weil sie weder die medizinische Behandlung bekommen noch sonstige soziale Unterstützung, glaube ich nicht, dass in den USA die Hochachtung besser ist“, entgegnet sie Ronzheimer.

Journalisten-Legende Franz Alt erinnert die momentane Situation an die Kriegsbegeisterung zu Beginn des Ersten Weltkriegs. „Dass Deutschland Krieg kann, hat die Welt auf furchtbare Weise im letzten Jahrhundert zweimal erlebt“, sagt er. „Daraus wurde nach 1945 der Grundgesetzauftrag: nie wieder Krieg von deutschem Boden aus! Deshalb ist mir nicht ganz wohl bei der Frage, ob Deutschland Krieg können muss. Wichtiger wäre, dass wir Frieden können.“

Auch die Zuschauer vor den Bildschirmen sind offenbar irritiert von der Diskussion im Studio. Klamroths Co-Moderatorin Brigitte Büscher hat festgestellt, „dass unsere Zuschauer die Frage nicht wirklich mögen“. Denn die Frage „Kann Deutschland Krieg“ blende die Gefahr eines Atomkriegs ebenso aus wie jene nach jahrzehntelangen Vergiftungen etwa durch Uran-Munition. Ein Zuschauer, selbst ehemaliger Soldat, schreibt: „Deutschland muss nicht Krieg, sondern sich verteidigen können.“ Als Büscher in einer Straßenumfrage vorschlägt, einen Feiertag zu opfern, um Ausrüstung für die Bundeswehr zu finanzieren, sind wiederum viele Menschen einverstanden. „Ostern für die Ostfront?“, fragt Büscher einen Passanten. Der mag die griffige Alliteration und findet die Idee gut. Winkelmann im Studio hält davon nichts. „Ich glaube, das ist keine repräsentative Umfrage.“ Im Übrigen habe seinerzeit auch das Streichen des Buß- und Bettags für die Pflege überhaupt nichts gebracht.

SPD-Mann Roth: Auch dieser Krieg wird am Verhandlungstisch beendet

Roth erinnert daran, wie schlecht die Bundeswehr aufgestellt ist. „Wir reden nicht nur über Waffensysteme, wir reden auch über Unterwäsche“, sagt er. Den Soldaten fehle es auch an Wertschätzung. „Sie brauchen Respekt und Anerkennung.“ Franz Alt mahnt, dass im Ukraine-Krieg nun endlich eine diplomatische Lösung gefragt sei. Der Papst habe sich als Vermittler angeboten, der Uno-Generalsekretär ebenfalls. „Selbst der Außenminister der Ukraine hat im letzten Dezember gesagt, er will verhandeln“, sagt Alt. Und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe den chinesischen Plan als eine „gute Basis zu verhandeln“ bezeichnet. Alt: „Jetzt appelliere ich mal an alle, die immer sagen ‚Wir sollten verhandeln‘, das nicht nur zu sagen, sondern endlich auch zu tun.“

„Kann man mit einem wie Putin verhandeln?“, will Klamroth wissen. Alt sieht es pragmatisch: „Ich würde, wenn es um Frieden geht und darum, das Leid in der Ukraine zu beenden, auch mit dem Teufel verhandeln.“ SPD-Mann Roth stimmt zu. „Herr Alt hat natürlich recht. Dieser Krieg wird am Ende sicherlich an einem Verhandlungstisch zu einem Abschluss geführt werden.“

Fazit des „Hart aber fair“-Talks

Aus der Diskussion um Krieg oder Frieden droht in dieser Sendung eine Diskussion rein über die Intensität von Kriegseinsätzen zu werden. Den Zuschauern ist dieser Ansatz zu extrem, wie die Reaktionen zeigen. Friedensaktivist Franz Alt bemüht sich, etwas Besonnenheit in die aufgeheizte Stimmung zu bringen. (Michael Görmann)