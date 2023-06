Stegner bringt Strack-Zimmermann bei „Hart aber fair“ auf die Palme: „Jetzt bekomme ich Puls“

In der Diskussion über Waffenlieferungen geraten Strack-Zimmermann und Stegner aneinander. Militärhistoriker Neitzel warnt vor deutscher Selbstüberschätzung.

Köln – Wenn sogar Wasser zur Waffe wird, gibt es dann überhaupt noch eine Chance auf Frieden? Das fragt sich Moderator Louis Klamroth am Montagabend im TV-Talk bei „Hart aber fair“. Und bevor die Gäste aus Politik und Wissenschaft in die Diskussion einsteigen, unterhält sich Klamroth mit der Ukrainerin Hanna Bovhyria. Sie selbst ist mit ihren beiden Kindern nach Deutschland geflohen, doch ihr Mann kämpft in der Ukraine als Oberstleutnant. Ihr Bruder arbeitet als Katastrophenschützer und hilft Menschen im überschwemmten Gebiet nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms. Kontakt gebe derzeit meist über Whatsapp, zwar nicht täglich, aber immer alle zwei, drei Tage. Bei jeder Nachricht ist die Mutter, Ehefrau und Schwester erleichtert „Dann weiß ich, dass sie noch leben.“

Ihre Gefühle könne sie aktuell gar nicht mehr beschreiben: „Am Anfang war es Ungläubigkeit, danach kam die Wut auf Russland. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr, was ich fühle.“ Umso klarer ist sie hingegen mit ihrer Kritik an der westlichen Welt. „Die ganze Welt hat Russland alles erlaubt. Wenn wir nicht stoppen, machen sie weiter“, glaubt Bovhyria.

„Hart aber fair“ – Diese Gäste diskutieren mit am 12. Juni:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Bundestagsabgeordnete; Mitglied im Bundesvorstand

(FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Bundestagsabgeordnete; Mitglied im Bundesvorstand Alexander Rodnyansky (Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj)

(Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj) Sönke Neitzel (Militärhistoriker; Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam)

(Militärhistoriker; Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam) Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

(SPD, Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss) Katja Gloger (Journalistin und Russlandexpertin; Buchautorin u.a. „Putins Welt“)

(Journalistin und Russlandexpertin; Buchautorin u.a. „Putins Welt“) Ina Ruck (Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Moskau, Schalte zum ARD-Studio Moskau)

Den Versuch, die russischen Truppen im Ukraine-Krieg zu stoppen, unternehmen die Ukrainer im Moment durch ihre schon seit längerer Zeit erwartete Offensive. „Das klingt alles ein bisschen wie im Fußball, ist aber leider ernst“, sagt Klamroth. Alexander Rodnyansky berät den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in wirtschaftlichen Fragen. Trotz der Staudamm-Sprengung sieht er weiterhin Erfolge für die Ukraine. Diese habe gerade wieder einige Geländegewinne zu verzeichnen und habe im Zuge mehrere Orte zurückerobert. Entsprechende Videos sollen davon zeugen. Bei Saporischschja habe man sieben Kilometer in drei Tagen zurückerobert.

Selenskyj-Berater fordert bei „Hart aber fair“ weitere Unterstützung des Westens

Zwar habe es bei der Offensive im vergangenen Jahr schnellere Geländegewinne gegeben, was aber am Überraschungseffekt gelegen habe. Mit der aktuellen Offensive hätten die Russen gerechnet. „Man kann jetzt nicht erwarten, die Armee würde in den nächsten Tagen tausende von Kilometern befreien. Das ist unrealistisch. Es wird leider schwer. Aber das heißt nicht, dass es uns nicht gelingen wird, unser Land weiter zu verteidigen“, sagt Rodnyansky. Und dazu formuliert er eine klare Forderung: „Dafür benötigen wir weitere Hilfe aus dem Westen.“

SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er grundsätzlich gegen Waffenlieferungen ist. Und auch in diesem Fall unterstreicht er seine Haltung und nimmt Rodnyansky den Wind aus den Segeln: „Es gibt keine sauberen Kriege. Stattdessen gibt es Kriegsverbrechen, Zerstörungen, Tod und Leid. Deswegen ist es falsch, immer wieder auf Militärhilfen zu setzen, man muss darüber reden, wie der Krieg beendet werden kann.“

Stegner lässt das Herz von Strack-Zimmermann höherschlagen

Marie-Agnes Strack-Zimmermann hebt den Zeigefinger und schaut mit großen Augen in Richtung Stegner: „Wenn der russische Präsident Putin den Befehl gibt, dass seine Truppen sich zurückziehen sollen, ist der Krieg zu Ende.“ Russland zeige keinerlei Bereitschaft für diplomatische Gespräche. Der russische Verteidigungsminister lehne diese kategorisch ab. Stenger widerspricht und sagt, dass solche Gespräche immer im Verborgenen stattfänden. Dabei erhält der SPD-Mann Unterstützung von Militärhistoriker Sönke Neitzel. Allerdings hält er der gesamten Runde den Spiegel vor, indem er sagt, die Deutschen überschätzten ihre Macht maßlos: „Der Westen lebt noch immer in dem Glauben, es gäbe eine regelbasierte Weltordnung. Aber die gibt es nicht mehr. Die Chinesen lachen sich doch kaputt über die Deutschen. Wir leben manchmal in der Illusion, wir würden die anderen Staaten managen, aber wir denken da weit über unserer Liga.“

Zu Gast bei „Hart aber fair“: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Bundestagsabgeordnete; Mitglied im Bundesvorstand). © WDR/Dirk Borm

Die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen brachte Strack-Zimmermann immerhin, als sie eine Aussage von Ralf Stegner konterte. Dieser sagte, die Ukraine müsse auch ihr Gesicht wahren. Daraufhin sprang die Rheinländerin aus dem Sattel: „Den Ukrainern geht es doch nicht darum, ihr Gesicht zu wahren, denen geht es ums Überleben. Entschuldigung, aber da kriege ich jetzt Puls.“ Bei einem so ernsten Thema honoriert das Publikum diesen seltenen Moment des Humors mit einem auffällig langanhaltenden Applaus.

Prigoschin schimpft über „stinkende Bastarde“: ernst gemeint oder Kalkül?

Beim Abspielen einer Videobotschaft des Chefs der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, war sich niemand sicher, ob er wirklich lachen darf, obwohl der Inhalt aus sicherer Entfernung zweifellos einen Anlass dazu böte. Der Söldnerführer beschimpft die Führung der russischen Armee: „Ihr stinkenden Bastarde! Was macht ihr eigentlich, ihr Mistkerle? Bekommt eure Ärsche aus den Büros und verteidigt unser Land! Diejenigen, die uns keine Munition geben, werden in der Hölle mit den Innereien aufgefressen!“ Klingt zwar wie Sätze aus dem Kinderzimmer, nachdem der Nachwuchs nicht jugendfreie Filme gesehen hat, ist aber leider ernst gemeint – oder? Neitzel hält diese Aussage für abgestimmt und kalkuliert, um die Kampfeslust zu steigern.

„Hart aber fair“ – Das Fazit der Sendung:

Wenn es ein Handbuch für eine gute Polit-Talkshow geben sollte, hat diese Folge von „Hart aber fair“ gute Chancen, als „Best Practice“ bezeichnet zu werden. Emotional durch den Auftritt von Hanna Bovhyria, spannend durch gegenteilige Einschätzungen und informativ wegen der Einordnungen von Militärhistoriker Sönke Neitzel. (Christoph Heuser)