„Ausrufezeichen“: Gericht stoppt Heizungsgesetz – Bundestags-Debatte über „grundlegenden Neustart“?

Von: Christian Stör

Eine Abstimmung wird es nicht geben, dennoch ist das Heizungsgesetz heute Thema im Bundestag. Die Opposition dringt auf einen neuen Anlauf. Der News-Ticker.

Berlin – Das vom Bundesverfassungsgericht aufgeschobene Heizungsgesetz beschäftigt den Bundestag in der letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause. Wie das Parlament mitteilte, wurde auf Antrag der Unionsfraktion für den Freitagvormittag (7. Juli) kurzfristig eine Debatte zur Entscheidung des Karlsruher Gerichts angesetzt. CDU und CSU bringen dabei einen Antrag ein, der einen „grundlegenden Neustart“ beim Heizungsgesetz fordert.

Die Entscheidung sei eine schwere Niederlage für die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), heißt es in einem Antrag der Fraktion, mit dem sich das Parlament am Freitagvormittag (ca. 9.45 Uhr) befassen sollte. Der Antrag lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

CDU-Chef Friedrich Merz gratuliert seinem Parteikollegen Thomas Heilmann. Der Bundestagsabgeordnete hatte den Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt. © Kay Nietfeld/dpa

Die Gerichtsentscheidung sei auch „ein Ausrufezeichen für das Recht der Abgeordneten“ auf eine gründliche Beratung von Gesetzen. Sie zeige zudem, dass Klimaschutz nicht mit der Brechstange gelinge. In dem Antrag heißt es weiter: „Der schwere Schlag aus Karlsruhe für die Ampel darf nicht zum dauerhaften Rückschlag für Klimaschutz werden. Deshalb reicht es nicht, nun in einem neuen Verfahren einfach dasselbe Gesetz durchzudrücken. Nur mit einem grundlegenden neuen Anlauf in der Sache kann verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt werden.“

Merz, Dobrindt und Heilmann sprechen in Debatte über Heizungsgesetz

Das Bundesverfassungsgericht hatte die eigentlich für Freitag geplante Schlussabstimmung über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) untersagt. Grund war ein Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann, der sich wegen zu kurzer Beratungsfristen des Gesetzentwurfs in seinen Rechten beeinträchtigt sah. Die Spitzen der Ampel-Fraktionen entschieden daraufhin, dass die Abstimmung erst nach der Sommerpause Anfang September erfolgen soll.

In der Debatte werden von Unionsseite Fraktionschef Friedrich Merz, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der Abgeordnete Heilmann sprechen. Laut Bundestag ist noch offen, ob die Abgeordneten direkt über die Vorlage abstimmen oder diese zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen wird.

CDU-Chef Merz wiederholte zudem seine Kritik am Führungsstil von Scholz. Der Kanzler lasse immer wieder zu, „dass sich einzelne Bundesminister über Wochen in der Öffentlichkeit streiten“, sagte Merz und ergänzte: „So kann man nicht führen.“

Heizungsgesetz: Robert Habeck reagiert

„Wenn mehr Zeit gewünscht und erforderlich ist, weil das Gericht es festlegt, dann ist es eben so. Das ist auch kein Beinbruch“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Entscheidend sei, dass keine Fraktion, auch die FDP nicht, von dem Gesetz abgerückt sei. „Ich freue mich für die Union, dass sie jetzt Zeit hat, das Gesetz noch mal ausgiebig zu studieren“, sagte Habeck. (cs/dpa/afp)