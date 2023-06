Fridays for Future kritisiert Kanzler Scholz: Heizungsgesetz zeigt „Führungsversagen“

Von: Nail Akkoyun

Die Klimabewegung Fridays for Future schießt wegen des Heizungsgesetzes gegen die Regierung. Neben Kanzler Scholz wird auch die FDP stark kritisiert.

Berlin – Das von der Regierungskoalition nachgebesserte Heizungsgesetz hat aus Sicht der Klimaschutzbewegung Fridays for Future viele Lücken und bringt den Kampf gegen den Klimawandel kaum voran. Zudem habe die monatelange „Wärmepumpen-Schlammschlacht“ innerhalb der Ampel das Vertrauen in die Klimapolitik an sich spürbar gesenkt, sagte Sprecherin Annika Rittmann der Deutschen Presse-Agentur.

„Es ist der Visionslosigkeit und dem Führungsversagen des Kanzlers zuzurechnen, dass es so weit kommen konnte.“ Scholz wäre gefragt gewesen, „das evidenzlose Politik-Theater der FDP zu beenden“. Die FDP hatte über Wochen den Gesetzentwurf von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) scharf kritisiert und grundlegende Überarbeitungen gefordert.

Das veränderte Gebäudeenergiegesetz soll nun – nach zähen Verhandlungen – kommende Woche im Bundestag verabschiedet werden. Kritiker rügen Übergangsregelungen, nach denen noch auf Jahre hinaus klimaschädliche Gasheizungen eingebaut werden dürfen. In der CDU versucht man derweil, das Gesetz per einstweiliger Verfügung aufzuhalten.

Heizungsgesetz: Ampel-Regierung streicht geplante Sonderregelung

Kurz vor der Verabschiedung des Heizungsgesetzes hat die Ampel-Koalition zudem eine ursprünglich geplante Sonderregel für über 80-Jährige gestrichen. „Die angedachte Altersgrenze von 80 Jahren wäre verfassungsrechtlich nicht tragbar. Wir sorgen mit einer zielgenauen Förderung und einer speziellen Sozialkomponente dafür, dass soziale Härten abgefedert werden“, sagte FDP-Fraktionsvizechefin Carina Konrad der Deutschen Presse-Agentur.

Es gelte jedoch weiter eine allgemeine Härtefallklausel, sagte ihr Grünen-Kollege Andreas Audretsch. „Wer die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes nicht erfüllen kann – gleich aus persönlichen Umständen oder gebäudetechnischen Besonderheiten – kann sich per Antrag von den Pflichten befreien lassen. Das gilt unabhängig vom Alter.“

Fridays for Future fordert weitere Klima-Maßnahmen: Ampel „steht in der Verantwortung“

Laut Klimaschutzgesetz muss Deutschland den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 gegenüber 1990 um 65 Prozent senken. Bis 2045 muss dann verbindlich Klimaneutralität erreicht werden. Zurzeit beträgt die Minderung laut Umweltbundesamt rund 41 Prozent. Klimaaktivistin Rittmann sagte: „Die SPD-geführte Regierung steht jetzt in der Verantwortung, eine Vision für eine klimagerechte Gesellschaft zu kommunizieren.“

Eine Demonstration der Klimabewegung Fridays for Future in München am 2. Juni 2023. © mufkinnphotos/Imago

Während mit einem von der Bundesregierung geplanten Hitzeplan die Auswirkungen der Klimakrise in Deutschland aufgegriffen werden, brauche das Land Maßnahmen, die mehr als die Symptome bekämpfen. Auch andere Umweltverbände hatten zuvor gerügt, dass mit dem „aufgeweichten“ Gesetz das Erreichen der deutschen Klimaschutzziele in die Ferne rücke. Schon jetzt hat sich die Erde um etwa 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit aufgeheizt, in Deutschland sind es sogar 1,6 Grad. (nak/dpa)