Man traf sich in der Sauna: Kohls angebliche Geliebte Beatrice Herbold packt aus

Es soll eine leidenschaftliche Liebe gewesen sein, zwischen ihr und dem Altkanzler Helmut Kohl. Jetzt spricht Beatrice Herbold über die Affäre.

Berlin - Die Vorstellung von Altkanzler Helmut Kohl in einer leidenschaftlichen Affäre kann für jene, die ihn zu Amtszeiten erlebt haben, nur schwer nachvollziehbar sein. Kohl war ein politisches Schwergewicht, Teil einer Zeit, in der das Patriarchat die deutsche Politik noch an der kurzen Leine hielt. Er galt als extrem intelligent, als rhetorisch geschickter Verhandler, als Sturkopf.

Wenn es um Kohl geht, spricht man meist inhaltlich. Selbst bei seiner zweiten Frau, Maike Kohl-Richter, geht es in Bezug auf den Altkanzler in der Öffentlichkeit vor allem um sein intellektuelles Erbe.

Helmut Kohl: Jetzt packt angebliche Ex-Geliebte über geheime Affäre aus

Nicht so bei Beatrice Herbold. Die mutmaßliche Ex-Geliebte des Einheitskanzlers spricht von ihm in der Sauna, halbnackt. Und sie spricht von einem Bundeskanzler, der sich, von seiner Leidenschaft übermannt, im Aufzug nicht mehr zurückhalten kann. Sie spricht von einer fünfjährigen, leidenschaftlichen und fast schon schicksalhaften Liebe.

Von der geheimen Affäre, die die Berliner Immobilienmaklerin mit Altkanzler Kohl viele Jahre geführt haben will, berichtet Herbold nun in einem Buch, dass eine Redakteurin der Zeitschrift Bunte auf Herbolds Erzählungen basierend geschrieben hat. „Geliebte Freundin“ erscheint am Ende August. Als Geliebte lässt sie sich aber nicht gerne bezeichnen: „Freundin hört sich besser an. Unser Verhältnis dauerte von 1995 bis 1999. Helmut Kohl und ich waren seelenverwandt. Wir haben uns sehr geliebt“, sagte sie einmal im Interview mit der Bunten.

Helmut Kohl: Die geheime Leidenschaft des Altkanzlers

Gegenüber derBunten hat die ehemalige Kanzlergeliebte bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Details der Affäre geschildert. Im österreichischen Bad Hofgastein will Herbold an Ostern 1995 Urlaub gemacht haben, als sie, schlicht mit einem Handtuch bekleidet, in die Sauna des Hotels ging, in dem auch Helmut Kohl gastierte. Und dort soll er gesessen haben: der wuchtige deutsche Bundeskanzler, mit einem Handtuch umwickelt, begleitet von einer Entourage an Sicherheitspersonal. Halbnackt und schüchtern, errötet sogar, will Herbold neben Helmut Kohl in der Sauna gesessen haben.

Das Jahr in dem Kohl und Herbold sich kennenlernen, ist demnach das Jahr in dem am 8. Mai 50 Jahre Frieden in Deutschland und Europa gefeiert wird. Es ist auch das Jahr, in dem nach fast vier Jahren das Blutvergießen in Bosnien endet und die Kriegsgegner in Ex-Jugoslawien unter westlichem Druck in Dayton, USA, ein Friedensabkommen unterzeichnen. In der Folge werden erstmals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs deutsche Soldaten im Ausland eingesetzt - sie kämpfen im Rahmen der internationalen Friedensmission in Bosnien.

Helmut Kohl: Die leidenschaftliche Affäre des deutschen Bundeskanzlers

+ Hannelore Kohl © dpa / Fabian Matzerath

Und während der Staatsmann Helmut Kohl 1995 den umstrittenen Einsatz der deutschen Soldaten rechtfertigt, mit den westlichen Staatsmächten am Verhandlungstisch über die Entwicklungen im ehemaligen Jugoslawien spricht, das Kunstprojekt zur Verhüllung des Reichstags zulässt, in einem Staatsakt den 50-jährigen Frieden feiert - und mit dem Besuch des israelischen Staatspräsidenten Eser Weizman, als erstes Staatsoberhaupt Israels in Deutschland, international ein Zeichen der Versöhnung setzt, soll er sich auch in Beatrice Herbold verliebt haben. Helmut Kohl ist damals 65 Jahre alt. Herbold 28 Jahre jünger.

Folgt man den Erzählungen der damals 37-Jährigen in den Interviews mit der Bunten, dann muss Herbold bereits an diesem schicksalshaften Ostertag in der Sauna in Bad Hofgasteien, mit leicht gerötetem Gesicht, gewusst haben, wie besonders ihre Begegnung mit dem Kanzler war. Denn, so berichtet sie es im Interview, „als ich Helmut Kohl das erste Mal in die Augen schaute, erkannten wir uns gegenseitig in unserem tiefsten Inneren.“ Auch Helmut Kohl soll ihr diesen besonderen Moment des „sich Sehens“ in dieser ersten Begegnung später immer wieder bestätigt und sie dessen versichert haben.

Den ersten Kuss soll es in einem Aufzug gegeben haben. „Ich nahm seine Hand und da riss er mich plötzlich an sich und küsste mich leidenschaftlich. Ich war danach völlig aufgewühlt", sagte Herbold gegenüber der Bunten. Er habe nach ihrer Hand gegriffen, sie an sich gezogen, sie leidenschaftlich geküsst.

Helmut Kohl - eine Affäre: Das sagt seine Geliebte

Zu Zeiten der heimlichen Liebe hat Kohls Frau Hannelore bereits knapp ein Jahr das gemeinsame Haus in Bonn kaum noch verlassen. Sie litt unter einer Lichtkrankheit, die sie an den meisten Tagen daran hinderte nach draußen zu gehen. Sechs Jahre später, 2001, beging sie Selbstmord. Zu dieser Zeit soll die Liebe von Helmut Kohl und Beatrice Herbold aber bereits vorbei gewesen sein. Sie endete 1999. Denn nach der verlorenen Wahl 1998 - nach 16 Jahren mit Helmut Kohl als deutschem Bundeskanzler und der Machtübernahme von Rot-Grün unter Gerhard Schröder (SPD) und Joschka Fischer (Grüne) - da sei Helmut Kohl unleidlich geworden. So berichtet es die geheime Geliebte.

Helmut Kohl: Der Kanzler der Einheit und seine Frauen

+ Maike Kohl-Richter, die zweite Ehefrau von Helmut Kohl. © dpa / Fredrik von Erichsen

Dennoch soll die Trennung einvernehmlich gewesen sein. „Die Liebe war vorbei“, sagt Herbold gegenüber der Bunten. In den Jahren ihrer geheimen Liebe schrieb der Einheitskanzler weiterhin Zeitgeschichte, arbeitete unter anderem an Einführung des Euro. Überlegte 1996 zurückzutreten und den Platz an der Spitze der Macht für Wolfgang Schäuble (CDU) freizumachen, entschied sich dann aber dagegen. 1997 nahmen die Demonstrationen gegen die Castortransporte Fahrt auf - sie sollen die künftige Atomenergiepolitik bestimmen. 2005 liiert sich Kohl mit seiner späteren zweiten Frau Maike Kohl-Richter. Sie arbeitete bereits 1994 bis 1998 eng mit Kohl zusammen.

Die Liebe zwischen Beatrice Herbold (61) und dem Bundeskanzler blieb lange Zeit geheim. 2016 spricht Herbold erstmals öffentlich über die Affäre. Im Juni 2017 stirbt Helmut Kohl. Rund zwei Jahre nach dem Tod des Altkanzlers erscheint ihr Buch.

nai