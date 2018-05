Hisbollah-Chef warnt Israel: „Wenn der Beschuss eine rote Linie überschreitet...“

Die Eskalationsspirale zwischen Israel und Iran spitzt sich weiter zu. Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, die mit dem Iran verbündet ist, hat nun eine Warnung in Richtung Israel ausgesprochen.

Beirut - Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah hat Israel vor weiteren Angriffen auf eigene Stellungen oder die des Verbündeten Iran in Syrien gewarnt. Der Raketenangriff auf den Golanhöhen am Donnerstag sei eine Botschaft gewesen: „Israel kann Syrien nicht weiter bombardieren, ohne dafür eine Antwort zu erhalten“, sagte Hassan Nasrallah, Anführer der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, am Montag. Als Folge der dem Iran zugeschriebenen Attacke hatte Israel Dutzende Raketen auf mehrere Ziele in Syrien gefeuert. „Wenn der Beschuss auf Syrien eine rote Linie überschreitet, wird die nächste Rakete Israel angreifen“, drohte Nasrallah.

Die Hisbollah, der Iran sowie Russland sind im syrischen Bürgerkrieg die wichtigsten Verbündeten von Präsident Baschar al-Assad. Israel sieht durch die militärische Präsenz und das Raketenarsenal des Erzfeindes Iran im nördlichen Nachbarland Syrien seine Sicherheit bedroht.

dpa