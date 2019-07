„Wer haut Verbrechern auf den Po?“: CDU-Wahlkampfsong erntet Spott im Netz

Peinlich oder genial? Dass das nahe beisammen liegen kann, beweist CDU-Politiker Ingo Senftleben mit seinem Wahlkampf-Song.

Brandenburg - In knapp zwei Monaten wird gewählt - der Wahlkampf in Brandenburg geht in die heiße Phase. Mittendrin: Ingo Senftleben. Der CDU-Spitzenkandidat geht mit einem eigenen Song auf Stimmenfang. Im Netz erntet er für das kuriose Stück Musik viel Spott, aber auch Anerkennung. Und nein, der Song kommt nicht von der Satire-Sendung Extra3, die schon einige Politiker musikalisch auf die Schippe genommen hat.

„Sie hören: Den musikalisch unterlegten Selbstmord der CDU“, urteilt ein Youtube-User gnadenlos, ein anderer verteidigt: „Ehrlich gesagt, finde ich Leute, die das peinlich finden, ziemlich spießig und humorlos.“

Ingo Senftleben: CDU-Kandidat sorgt mit Wahlkampfsong für Lacher

„Wer haut Verbrechern auf den Po? Ingo, Ingo! Mit wem kann man auch mal einen heben? Ingo Senftleben!“ Zugegeben, eine musikalische Meisterleistung ist der Wahlkampfsong nicht, und die Zeilen fallen für einen Politiker ungewohnt locker aus. Lustig ist das Stück allemal, es drängt sich aber die Frage auf: Erfrischend selbst-ironisch oder einfach peinlich?

Offensichtlich orientiert sich das Lied grob am „Ebbe-Sand-Song“, den die Fans des FC Schalke 04 einst für ihren dänischen Stürmer gedichtet hatten und der als Umdichtung auf Köln-Stürmer Anthony Modeste schon ein Revival erlebt hatte. So wurde der Franzose in Deutschland sehr berühmt und hat mittlerweile auch einen Fan in der englischen Frauen-Nationalmannschaft.

Song von Ingo Senftleben: Kommentare im Netz gnadenlos

Die Netzgemeinde lässt es sich nicht nehmen, eigene Zeilen dazuzudichten: „Wer spielt mit den Rentnern Bingo? Und wem reicht auch ein kleiner Twingo?“, wird gespöttelt, „Wer scheißt auch gern mal nebens Klo?“

Ob das Liedchen für die CDU dazu beiträgt, die erstarkende AfD in Brandenburg hinter sich zu lassen, bleibt allerdings abzuwarten.

mb