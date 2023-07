Wegen ungelösten Problemen: Union will Innenministerin Faeser den Urlaub verbieten

Von: Helmi Krappitz

Die Union findet Bundesinnenministerin Faser sollte ihren Sommerurlaub absagen. Grund: anhaltende innenpolitische Probleme.

Berlin – Kein Urlaub für die Bundesinnenministerin? Wegen anhaltender innenpolitischer Probleme kritisiert die Union die Urlaubspläne von Nancy Faeser – und fordert diese abzusagen. Laut dem Sprecher der SPD-Politikerin soll es von in der parlamentarischen Sommerpause nach Südfrankreich gehen: Von Ende Juli bis Anfang August.

Innenpolitische Bedrohungen: Union sagt Faesers Urlaub ist „jetzt wohl nicht drin“

Innenpolitische Probleme wie Schwimmbad-Schläger, Protestaktionen der „Letzten Generation“ und illegale Migration würden Faeser keinen Urlaub erlauben, so CDU/CSU-Fraktionsvize Andrea Lindholz gegenüber der Bild: „Die Begrenzung des weiter stark anwachsenden Flüchtlingszustroms und die Abwehr der Klimakleber lässt keine Pausen zu, ohne dass Deutschland massiv Schaden nimmt.“ Wegen dieser zwei vorrangigen Gründe sei für Faeser „ein ausgiebiger Auslandsurlaub jetzt wohl nicht drin.“

Union fordert Faeser auf, ihren Sommerurlaub abzusagen. Grund: Sicherheitsprobleme. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Sicherheitsproblem: Selbstjustiz ist „brandgefährlich“

Ein weiterer wichtiger Punkt sei das Verhalten der Klimakleber an deutschen Flughäfen – diese hatten sie lahmgelegt. Laut Josef Franz Lindner, Verfassungsrechtler der Universität Augsburg, herrscht „Handlungsbedarf“: „Die betroffenen Flughäfen sind offenbar mangelhaft gesichert.“ Die Klima-Proteste hätten dies offengelegt. „Wenn der Staat seine Regeln nicht durchsetzt, verlieren die Menschen das Vertrauen in den Rechtsstaat“, sagte er der Bild. „Die Gefahr ist, dass Menschen zur Selbstjustiz greifen. Und das ist brandgefährlich.“

Ein Urlaub ist Unionsfraktionsvize Lindholz zufolge jedoch nicht ausgeschlossen. Wenn die Innenministerin „das Ministerium von unterwegs führen kann und jederzeit erreichbar ist, darf man ihr eine kurze Sommerfrische nicht verwehren“, hieß es von der Unionspolitikerin.

Einwanderungspolitik: Union kritisiert Faesers Umgang mit Migration

Immer wieder kommt es zu Faser-Kritik vonseiten der Union. Uneinigkeit besteht in erster Linie im richtigen Umgang mit Einwanderung. Faeser plädiert für eine offenere Haltung. „Da kann es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben“, sagte sie zuvor der Funke Mediengruppe über den Zuzug von Geflüchteten. CDU und CSU kritisieren, dass in dem Fall auch die Kapazitäten zur Unterbringung und Finanzierung bereitgestellt werden müssen. Die Mittel würden nicht immer in den Kommunen ankommen, heißt es. (hk)