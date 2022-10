„Tod dem Diktator“: Iraner demonstrieren weiter gegen religiöse Führer — USA verhängen neue Sanktionen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Im Iran versammelten sich Demonstranten am Friedhof, wo Mahsa Amini beerdigt wurde. Indes verhängte Washington neue Sanktionen gegen Teheran. Der News-Ticker.

USA verhängen neue Sanktionen : Washington nimmt hochrangige iranische Beamte ins Visier.

verhängen : Washington nimmt hochrangige iranische Beamte ins Visier. Dieser News-Ticker zu den Protesten im Iran wird laufend aktualisiert.

München — Trotz aller Warnungen der Sicherheitsbehörden reißen die Demonstrationen im Iran nicht ab. Nach dem Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini in den Händen der „Sittenpolizei“ und der Gewalt gegen Demonstranten eskaliert die Lage weiter. Die Straßenproteste breiten sich aus. Auch am Mittwoch (26. Oktober) kam es zu Demonstrationen gegen die iranische Regierung in Teheran sowie die religiöse Führung.

Eine große Gruppe von Demonstranten versammelte sich in der Stadt Saqqez und marschierte zum Friedhof, wo die junge Mahsa Amini beerdigt wurde. Dies berichtete der persische Nachrichtensender „Iran International“ mit Sitz in London. Am 40. Tag ihres Todes riefen sie dort demnach Parolen wie „Tod dem Diktator“, „Frauen, Leben, Freiheit“ und „Sayed Ali wird dieses Jahr gestürzt“. Um größere Versammlungen zu verhindern, blockierten iranische Sicherheitskräfte offenbar die Straßen zwischen Saqqez und weiteren Städten.

Auch in Tabriz und Nadschafabad kam es zu größeren Demonstrationen. Studenten der Universität von Nadschafabad trampelten dabei auf einem Foto des obersten religiösen Führers, Sayed Ali Chamanei. Im Teheran-Stadtteil Sadeghiyeh riefen die Demonstranten: „Das ist das Jahr des Blutes, Sayed Ali wird verschwinden.“ In der Hauptstadt gingen Sicherheitskräfte zudem mit Tränengas gegen eine Demonstration von Ärzten vor. Die Mediziner demonstrierten gegen die Präsenz von Sicherheitskräften in den Kliniken, wo auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Proteste behandelt werden.

Augenzeugen bestätigten ein massives Aufgebot von Polizisten und Kontrollen an den Hauptstraßen in Teheran. Viele Läden blieben aus Sorge vor Ausschreitungen geschlossen. Die Lage in Teheran war angespannt. Vielerorts riefen Demonstranten Slogans, die gegen die Islamische Republik gerichtet waren. Im Norden der Metropole waren viele Frauen ohne das obligatorische Kopftuch zu sehen, wie Augenzeugen berichteten.

USA verhängen neue Sanktionen — hochrangige iranische Beamte im Visier

Wegen des brutalen Vorgehens gegen die landesweiten Proteste im Iran haben die USA indes neue Sanktionen gegen die Führung des Landes verhängt. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, richten sich die neuen US-Sanktionen unter anderem gegen den Befehlshaber der iranischen Revolutionsgarden und seinen Stellvertreter, gegen hochrangige Beamte wie den Direktor des berüchtigten Ewin-Gefängnisses in der Hauptstadt Teheran sowie gegen Mitglieder des Geheimdienstes.

Die USA werfen ihnen vor, Organisationen zu beaufsichtigen, die an der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste sowie an Tötungen, auch von Kindern, beteiligt sind. Als Folge der Sanktionen werden etwaige Vermögenswerte in den USA der Betroffenen eingefroren. Geschäfte mit ihnen werden für US-Bürger untersagt. (bb/dpa)