Iran-Proteste: 15-Jährige stirbt nach Schlägen durch Sicherheitskräfte

Von: Stephanie Munk

Irans oberster Führer unterdrückt die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini brutal. Doch innerhalb der Führungsriege scheint sich Widerstand dagegen zu regen. News-Ticker.

Risse innerhalb der iranischen Führung ? Erste Politiker stellen sich Chamenei entgegen.

innerhalb der ? Erste Politiker stellen sich Chamenei entgegen. Iran als Überwachungsstaat : Regime setzt wohl auf ausgeklügelte nach dem Vorbild Chinas.

als : Regime setzt wohl auf ausgeklügelte nach dem Vorbild Chinas. Dieser News-Ticker zu den Protesten und aktuellen Entwicklungen im Iran wird laufend aktualisiert.

Update vom 20. Oktober, 20.20 Uhr: Eine 15-jährige Schülerin im Iran ist nach Angaben einer iranischen Lehrergewerkschaft an den Folgen von Schlägen durch Sicherheitskräfte gestorben. Asra Panahi sei am 13. Oktober gestorben, nachdem „Beamte in Zivil“ ein Gymnasium in der nordwestlichen Stadt Ardabil „angegriffen“ hätten, heißt es in einer Stellungnahme des Koordinierungsrats der Lehrergewerkschaften.

Ardabil gilt als Zentrum der Proteste, die der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini Mitte September ausgelöst hatte. Nach Angaben der Lehrergewerkschaft waren die Schülerinnen in Ardabil zu einer „ideologischen Veranstaltung“ gebracht worden. Einige von ihnen skandierten dabei laut Gewerkschaft „Slogans gegen Diskriminierung und Ungleichheit“ und waren „Gewalt und Beleidigungen durch Frauen in Zivil und verschleierte Frauen ausgesetzt“.

Nach ihrer Rückkehr in die Schule seien sie erneut geschlagen worden. Asra Panahi sei danach im Krankenhaus gestorben, eine weitere Schülerin liege nach den Schlägen im Koma, erklärte die Gewerkschaft.

Es gibt aber auch andere Berichte zur Todesursache: Das staatliche Fernsehen strahlte später ein Interview mit dem Onkel des Mädchens aus, in dem er sagte, seine Nichte sei an Herzversagen gestorben. Die Website Didban Iran zitierte in einem Bericht den Parlamentsabgeordneten von Ardabil, Kasem Mussawi, mit den Worten, die 15-Jährige habe „Selbstmord begangen, indem sie Tabletten geschluckt“ habe.

Die Proteste im Iran dauern an, wie hier in der Hauptstadt Teheran am 19. Oktober. © IMAGO/Stringer

Risse innerhalb der iranischen Führung? Erste Politiker stellen sich Chamenei entgegen.

Teheran - Der Iran erlebt unruhige Zeiten: Seitdem die 22-jährige Studentin Mahsa Amini wegen eines fehlenden Kopftuchs offenbar von der iranischen Sittenpolizei zu Tode gefoltert wurde, reißen die Proteste gegen das Regime nicht ab. Doch der oberste Führer des Iran, Ali Chamenei, will bei der Hijab-Pflicht für iranische Frauen keinerlei Zugeständnisse machen und unterdrückt die Proteste brutal.

Allerdings scheinen sich Risse innerhalb der iranischen Führung zu zeigen. Zu diesem Schuss kommt eine Analyse des Institute for the Study of Law (ISW) und der US-Denkfabrik „Critical Threats Project“. So habe der iranische Ex-Kommandeur Hossein Alaei jetzt Sympathien für einige Forderungen der Protestierenden ausgedrückt und vorgeschlagen, die Sittenpolizei abzuschaffen, heißt es. Einige moderate und fortschrittliche iranische Politiker seien seinem Beispiel gefolgt und hätten ihrerseits Reformen vorgeschlagen, um den Demonstranten entgegenzukommen.

Irans oberster Führer Ali Chamenei bei einem Treffen mit Mitgliedern der politischen Elite des Landes. © KHAMENEI.IR/AFP

Iran-Proteste: Oberster Führer mit harter Position - Widerstand innerhalb des Regimes programmiert?

Irans oberster Führer Ali Chamenei habe jedoch bisher keinerlei Bereitschaft gezeigt, Forderungen nach Lockerung der Hijab-Pflicht nachzukommen. Stattdessen habe er in seien jüngsten Reden einen sehr harten Standpunkt gegenüber den Protestierenden eingenommen. Nicht alle Mitglieder des Regimes würden dieser Linie auf Dauer folgen, sind sich die Analysten sicher.

Ex-General Alaei, der jetzt für die Abschaffung der Sittenpolizei plädierte, sei schon 2012 durch regierungskritische Stellungnahmen aufgefallen, heißt es. Damals habe er Chamenei für dessen Unterdrückung der grünen Bewegung im Iran kritisiert, sei dann aber durch einen Hausbesuch durch Militärs zum Schweigen gebracht worden.

Iran-Proteste: Regime setzt auf ausgeklügelte Techniken der Überwachung - Vorbild: China

In der Analyse heißt es außerdem, der Iran setze mittlerweile auf hochmoderne Techniken des Überwachungsstaates. Laut einem Bericht des Wall Street Journal nutzt das Regime Drohnen und Überwachungskameras, um die aktuellen Proteste zu kontrollieren sowie Daten von Lieferdiensten, um Demonstranten zu identifizieren und zu verfolgen.

Der Iran eifere hier dem Vorbild China nach. Das Regime nutze künstliche Intelligenz, Gesichtserkennung und das nationale Intranet um Dissidenten zu überwachen und die Kontrolle zu behalten. (smu)