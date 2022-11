Iran-Proteste: Ungewohnte Töne aus Teheran – „Muss dringend zuhören“

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 27. Oktober: Protestierende in Teheran. © Uncredited/AP/dpa

Ein Aufruf zur „Zurückhaltung“? Ein iranischer Berater appelliert an die Regierung. Das Parlament spricht indes von einem „Krieg gegen Gott“. News-Ticker zu den Protesten im Iran.

Teheran/München — Selbst iranische Politiker fürchten nun offenbar ein Eskalation der Proteste im Iran. „Teheran muss dringend auch der anderen Seite zuhören“, sagte Ali Laridschani, Berater des iranischen reigiösen Oberhaupts Sayid Ali Chamanei. „Vielleicht hat sie nämlich teilweise Recht.“ Das berichtet der TV-Sender Iran International mit Sitz in London.

Gleichzeitig sprach Laridschani laut dem Bericht aber auch davon, dass „der Feind den Iran als Ganzes ins Visier“ genommen habe. In einem „Nachbarland“ - das er nicht namentlich nannte - würden „die Amerikaner“ die Konterrevolutionäre zu Druck auf Teheran anstacheln. Ein Experte sieht den Iran vor einem Wandel.

Iran-Proteste: Hardliner werfen Admiral Versagen vor

Auch von anderer Seite gibt es laut Iran International jetzt Druck, und zwar auf Admiral Ali Schamchani, den Vorsitzenden des iranischen Sicherheitsrats. Politische Hardliner im Land werfen ihm demnach vor, bei der Niederschlagung der Proteste zu versagen. Der Sender zitiert dabei den Kleriker Hamid Rasaei aus am Sonntag (6. November) veröffentlichte Videoaufnahmen, dass „alle Sicherheitskräfte“, mit denen er gesprochen habe, in der Hinsicht Schamchani beschuldigten.

Proteste im Iran: Opposition fordert Neuwahlen

Unterdessen fordert Irans Oppositionspartei Ettehad Mellat (Volksunion) Neuwahlen. „Der Mangel an politischer Legitimität (der jetzigen Regierung) ist die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit“, twitterte die Generalsekretärin der Partei, Asar Mansuri. Das System sollte „die Wurzeln“ der Proteste begreifen und nicht mit irrelevanten Ausreden versuchen die zu vertuschen, so die Reformpolitikerin.

„Krieg gegen Gott“ im Iran? Teheran will härter bestrafen

Irans Parlament hat staatlichen Medien zufolge mit großer Mehrheit harte Strafen für inhaftierte Demonstranten gefordert. In einer Erklärung am Sonntag forderten demnach 227 von 290 Parlamentariern die Justiz auf, entsprechende Urteile zu fällen. Den Teilnehmern warfen die Politiker einen „Krieg gegen Gott“ vor, was gemäß islamischem Recht die Todesstrafe zur Folge haben könnte. Hardliner und konservative Politiker haben in Irans Parlament die Mehrheit. (frs mit dpa-Material)