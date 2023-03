Iran stimmt genaueren Atominspektionen zu

IAEA-Chef Rafael Grossi (l) und der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian in Teheran. © Uncredited/AP

Die Internationale Atomenergiebehörde ist beunruhigt, seit sie in einer iranischen Atom-Anlage Spuren von hoch angereichertem Uran gefunden hat. IAEA-Chef Grossi ist nach Teheran gereist.

Wien - Der Iran wird internationalen Inspektoren eine engmaschigere Überprüfung von Atomanlagen erlauben. Das gaben die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die iranische Atom-Organisation AEOI am Samstagabend bekannt. Zuvor hatte IAEA-Chef Rafael Grossi in Teheran Gespräche mit Irans Präsidenten Ebrahim Raisi geführt. Details zu dem verbesserten Inspektionsmodus müssten jedoch noch von den beiden Seiten geklärt werden, hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

IAEA-Experten hatten vor kurzem in einer Atom-Anlage in Fordo Spuren von Uran mit einem Reinheitsgrad von 84 Prozent statt der erwarteten 60 Prozent gefunden. Seitdem versucht die IAEA zu klären, ob der Iran gezielt Uran knapp unter dem atomwaffentauglichen Anreicherungsgrad von 90 Prozent anreicherte, oder ob es sich um einen unbeabsichtigten Spitzenwert handelte, wie Teheran argumentiert.

Grossi war in den Iran gereist, um einen besseren Zugang für IAEA-Inspektoren zu erreichen, und um ungeklärte Fragen zu mutmaßlichen geheimen Atom-Aktivitäten in der Vergangenheit anzusprechen. Der Iran sei in diesem Zusammenhang bereit, weitere Informationen bereitzustellen und Inspektionen zu erlauben, hieß es in der Erklärung, die keine weiteren Details enthielt. dpa