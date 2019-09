Bodo Ramelow: Das ist der Ministerpräsident der Linken in Thüringen

Bodo Ramelow ist seit 2014 Ministerpräsident von Thüringen. Auch nach der Landtagswahl 2019 will er im Amt bleiben. Das ist der Mann der Linken.

Erfurt - Bodo Ramelow ist seit 2014 Ministerpräsident von Thüringen, bei Landtagswahl 2019 will er sein Amt verteidigen. Aber wer ist der Politiker der Linken außerhalb des Landtags? Ramelow ist in dritter Ehe verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er ist evangelisch und lebt in Erfurt.

Geboren wurde Ramelow allerdings im Westen, im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck, gut 25 Kilometer von Bremen entfernt. Seine Mutter war studierte Hauswirtschafterin, sein Vater entstammte einer alten Kaufmannsfamilie. Ramelows Vater starb früh - daraufhin zog die Familie nach Rheinhessen, später an die Lahn zwischen Marburg und Gießen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke): Karriere-Beginn bei der PDS

Ramelow machte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und beendete die Schule an der Fachoberschule Marburg mit der kaufmännischen Fachhochschulreife. Daraufhin machte Ramelow eine Prüfung zum Ausbilder und arbeitete bei einer Kaufhauskette und einer Supermarktkette Marburg. Später wurde er Filialleiter bei einer Vertriebs-GmbH in Marburg. Davon berichtet er auf seiner Website.

Ramelow hat außerdem eine Karriere als Gewerkschafter hinter sich. Von 1981 bis 1990 arbeitete er als Gewerkschaftssekretär in Mittelhessen, ging 1990 nach Thüringen um „beim Aufbau der neuen Gewerkschaftsstrukturen“ zu helfen, wie es auf seiner Website heißt.

In Thüringen war Ramelow dann bis 1999 Landesvorsitzender der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen. Im selben Jahr ging er in die Politik und wurde Mitglied bei der PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus), die aus der SED hervorgegangen war.

Bodo Ramelow: Thüringens Ministerpräsident wirbt für neue Nationalhymne

Bodo Ramelow: Ministerpräsident-Spitzenkandidat in Thüringen

Im Februar 2004 wurde Ramelow zum Spitzenkandidaten der PDS für die Landtagswahl in Thüringen und Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten gewählt. Das Direktmandat seines Wahlkreises Erfurt I gewann er. Das Amt im Landtag legte Ramelow 2005 nieder, weil er von der Thüringer Landesliste der Linkspartei in den Bundestag gewählt wurde. Dort wählten seine Parteikollegen ihn zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Bundestag im September 2009 gehörte er dieser Fraktion an.

Im Dezember 2007 wurde Ramelow Spitzenkandidat der Thüringer Linken für die Landtagswahl in 2009. 2014 wurde Ramelow schließlich zum Ministerpräsident Thüringens gewählt. Auch bei der Wahl 2019 will er seinen Posten verteidigen und tritt erneut als Spitzenkandidat der Linken an.

Ramelow wurde, wie andere Spitzenpolitiker der Linken, jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet. 2013 entschied das Bundesverfassungsgericht schließlich, dass Ramelow keiner antidemokratischen Bestrebung verdächtig sei.

Bodo Ramelow privat: So ist der Ministerpräsident von Thüringen

Bodo Ramelow bezeichnet Mahatma Gandhi und Nelson Mandela als seine Idole, außerdem gibt er an, dass ihn die „Widerborstigkeit eines Johannes Bückler (Schinderhannes“, sowie die Ideenkraft eines Johannes Gensfleisch (Gutenberg)“ immer stark beeindruckt hätten. Sein größter Traum sei Pilgern auf dem Jakobsweg.

+ Ramelow beim Kartoffeln ernten in Thüringen. © dpa / Michael Reichel

Auch ein Lebensmotto hat Ramelow, ein Zitat von Konfuzius: „Es ist besser, eine Kerze zu entzünden, als die Dunkelheit zu beklagen.“

Als größten Erfolg bezeichnet er die Parteibildung zur Partei die Linke und dem Wahlerfolg bei den Bundestagswahlen 2005. Damals war Ramelow Wahlkampfleiter in Hessen, Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Bodo Ramelow privat: Seine größte Niederlage

Seine größte Niederlage sei hingegen ein Tagesstreik einer Giessener Kaufhausbelegschaft gewesen. Dieser sei zu einer „traumatischen Erfahrung für die Beschäftigten“ geworden, weil er „leichtfertig und prahlerisch ausgeplaudert“ worden sei. Ramelow habe die Verantwortung für diesen Streik getragen.

Auf seinem Instagram-Account schreibt Ramelow, dass er viel im „wunderschönen Bundesland“ Thüringen unterwegs sei. Dort teilt er mit seinen Followern Fotos und Videos von politischen Veranstaltungen und Impressionen aus der Natur.

Am 27. Oktober findet die Landtagswahl in Thüringen statt. Hier finden Sie die wichtigsten Fakten zur Wahl im Freistaat. Die SPD sinkt dabei in Umfragen auf ein Rekordtief. Bodo Ramelow wartet übrigens immer noch darauf, mit Jan Böhmermann Pilze sammeln zu gehen, seit dieser sich in einer Folge seines Podcasts über ihn lustig gemacht hat.