Auf Kuschelkurs mit der Postfaschistin in Rom: Warum Scholz die Hilfe von Meloni braucht

Von: Jens Kiffmeier

Flüchtlinge belagern die Grenze nach Italien: Regierungschefin Meloni will deswegen die Unterstützung von Scholz. Dafür hilft Rom dem Kanzler aus der Energieklemme.

Rom - Im Wahlkampf reagierte Giorgia Meloni noch „allergisch“ auf Deutschland. Doch nach ihrer Amtseinführung schlug Italiens neue Regierungschefin plötzlich versöhnliche Töne an. Denn an den Grenzen lässt der Zustrom von Geflüchteten nicht nach - und ohne deutsche Zustimmung wird die Postfaschistin keine Änderung des EU-Asylrechts erreichen. Deshalb umgarnt die Regierung in Rom jetzt Kanzler Olaf Scholz (SPD). Das Lockangebot: die Lösung aller Wasserstoff-Probleme. Was steckt hinter der neuen Zweckgemeinschaft?

Scholz trifft Meloni: Debatte zu Flüchtlingen bei Besuch in Rom

Am Donnerstag (8. Juni) wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jedenfalls zu einem Staatsbesuch in Rom erwartet. Parallel zum Treffen der EU-Innenminister will der Regierungschef mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni das Flüchtlingsproblem an den europäischen Außengrenzen erörtern. Es ist die erste Reise des Kanzlers in die italienische Hauptstadt, seitdem die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei „Fratelli d‘Italia“ im Oktober die Regierung übernommen hat.

Sie braucht Hilfe bei den Flüchtlingen, er beim Wasserstoff: Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und Kanzler Olaf Scholz (SPD) schmieden an einer neuen Allianz. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Vor Rom-Besuch: Scholz sichert Italien Hilfe bei Umgang mit Geflüchteten zu

Vor seiner Abreise nach Rom sicherte Scholz dem Gastgeberland seine Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu. Italien, Griechenland und andere am Mittelmeer liegenden EU-Staaten stünden vor einer großen Herausforderung, weil die Zahl der dort ankommenden Flüchtlinge steige, sagte der SPD-Politiker der italienischen Zeitung Corriere della Sera und fügte hinzu: „Und damit dürfen wir Italien und die anderen nicht allein lassen, sondern verfolgen einen Ansatz von Solidarität und Verantwortung.“

Scholz warb gleichzeitig für eine Einigung auf eine grundlegende Reform des europäischen Asylsystems. „Wir brauchen eine solidarische Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeit zwischen den EU-Staaten sowie die Einhaltung der Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren und bei der Integration in den EU-Staaten.“

Flüchtlingskrise: Neben Scholz und Meloni tagen auch die Innenminister beim EU-Gipfel

Parallel zu der Kanzler-Reise versuchen in Luxemburg die Innenminister der Europäischen Union (EU), eine große Reform des europäischen Asylsystems auf den Weg zu bringen. Dabei geht es um einen deutlich rigideren Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive und eine Pflicht zur Unterstützung der besonders stark belasteten Mitgliedsstaaten an den EU-Außengrenzen, zu denen auch Italien gehört. Der neue Kurs ist aber heftig umstritten - auch innerhalb der deutschen Ampel-Regierung. Vor allem die Grünen stören sich an einem härteren Durchgreifen.

In Italien unterdessen pocht die Bevölkerung auf einen klaren Kurs. Ihren Wahlerfolg im vergangenen Jahr verdankt Meloni vor allem dem Versprechen, die Migrationsströme aus Nordafrika zu stoppen. Doch ihren Kampfparolen konnte sie bisher keine Taten folgen lassen. Melonis Bilanz fällt eher mager aus. Mehr als 50.000 Flüchtlinge sind seit Anfang 2023 in Italien angekommen, viermal so viel wie ein Jahr zuvor. Und es könnten noch mehr werden. Der italienische Auslandsgeheimdienst AISE habe davor gewarnt, dass weitere 700.000 Migranten zur gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer bereit seien, berichtete die Berliner Morgenpost.

Abschiebung und Asylverfahren: Das will Meloni von Scholz

Vor diesem Hintergrund will Meloni die Asylverfahren in Drittländern, die schnellere Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern und die Bekämpfung von Schleuserbanden auf EU-Ebene durchsetzen. Doch dafür braucht sie die Rückendeckung von Scholz. Dass sie die nicht über einen Konfrontationskurs bekommt, scheint ihr klar zu sein. Bereits nach Amtsantritt überraschte sie viele Beobachter, weil sie nicht auf Putin-Kuschelkurs ging und stattdessen die EU-Sanktionen lautstark mittrug. Auch ihr Zitat, wonach sie auf Deutschland „allergisch“ reagiere, wies sie zurück. „Keine Ahnung, wann ich das gesagt haben soll“, gab sie sich bei ihrem ersten Berlin-Besuch ganz zahm.

Druckmittel der Regierungschefin: Italien soll Deutschland mit Wasserstoff versorgen

Neben den sanften Tönen hat Regierungschefin Meloni aber auch noch ein großes Druckmittel in der Hinterhand, nämlich den Export von 4,4 Megatonnen grünen Wasserstoff aus Nordafrika. So betreibt der italienische Gasnetzbetreiber SNAM, der seit 2016 mit der deutschen Allianz Capital Partners zusammenarbeitet, die Trasse „South H2 Corridor“, die spätestens bis 2030 von Tunesien und Algerien über Italien und Österreich bis nach Bayern verlaufen soll. So könnten 1,7 Megatonnen nach Deutschland gelangen und einen Großteil des Bedarfs für die angestrebte Energiewende gedeckt werden. Unwahrscheinlich, dass der Kanzler da Nein sagen kann. (jkf/mit dpa)