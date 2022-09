Italien-Wahl: Rom vor dem Rechtsruck? Melonis Fratelli in Umfragen vorn – Berlusconi-Koalition möglich

Von: Andreas Schmid

Wollen Italiens nächste Regierung stellen: Matteo Salvini (Lega), Silvio Berlusconi (Forza Italia) und womöglich Italiens künftige Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d‘Italia; v.l.n.r.) © Oliver Weiken/dpa

Italien steht vor einer wegweisenden Wahl: In Umfragen führt das rechte Lager um Giorgia Meloni. Sie könnte die erste Ministerpräsidentin in Rom werden. Alle Infos im News-Ticker.

Rom – Die italienische Politik gilt nicht gerade als beständig. Mehr als 60 mal hat Italien seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein neues Parlament gewählt. In der 16-jährigen Kanzleramtszeit Angela Merkels wechselte in Rom gleich neunmal der Regierungschef. Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi. Länger als zwei Jahre hielt nur Berlusconi durch.

Nach der Regierungskrise und chaotischen Machtspielchen um den gescheiterten Ministerpräsidenten Mario Draghi steht Italien nun vor dem nächsten politischen Kurswechsel. Eine vorgezogene Neuwahl steht an. Sie könnte die Verhältnisse in Rom durcheinanderwirbeln. Geht‘s nach rechts?

Italien-Wahl: Rechtsextreme Fratelli vorn - Meloni erste Ministerpräsidentin?

Die letzten Umfragen zur Italien-Wahl am 25. September sehen die post-faschistischen Fratelli d‘Italia klar in Führung. Die „Brüder Italiens“ um Spitzenkandidatin Giorgia Meloni kommen bei den Institute SWG und Ipsos auf 25 bis 27 Prozent. Meloni könnte die erste Ministerpräsidentin des Mittelmeer-Landes werden. Stärkster Konkurrent ist die Partido Democratico (PD), eine Schwesterpartei der SPD, die in Umfragen bei 20,5 Prozent steht. Die Zahlen sind vom 9. September. In den zwei Wochen vor der Wahl dürfen in Italien keine neuen Umfragen mehr veröffentlicht werden.

Die restlichen Parteien scheinen mit dem Wahlsieg nichts zu tun zu haben. Die Regierungspartei Movimente 5 Stelli steht zwischen 12 und 14,5 Prozent, die rechte Lega um den früheren Innenminister Matteo Salvini bei 12 bis 12,5 Prozent. Berlusconis konservative Forza Italia erreicht 6,7 bis 8 Prozent.

Datum Quelle Fratelli d'Italia Partito Democratico Lega Movimento 5 Stelle Forza Italia Azione & Italia Viva Verdi/Sinistra 09.09.2022 SWG 27,0% 20,4% 12,1% 12% 6,7% 7,5% 4,0% 09.09.2022 Ipsos 25,1% 20,5% 12,5% 14,5% 8,0% 6,7% 3,4%

Koalitionen nach der Italien-Wahl: Meloni strebt Rechtsbündnis an

Die Wahlergebnisse von Lega und Forza Italia sind auch für Melonis Fratelli d‘Italia relevant. Die Rechtsaußen-Partei plant ein rechtes Dreierbündnis. Eine absolute Mehrheit hat Melonis angepeiltes Rechtsbündnis laut Umfragen bisher nicht. Das ist aber vermutlich auch gar nicht nötig, um eine Regierung anzuführen. Laut italienischem Wahlrecht wird ein Drittel der Sitze per Mehrheitswahlrecht vergeben.

Eine Mitte-Links-Koalition um den PD-Gründer Enrico Letta und kleineren linken und liberalen Parteien verpasst die Mehrheit derzeit deutlich. Sie betonten im Wahlkampf oft, den Kurs des im Juli gestürzten Ministerpräsidenten Mario Draghi fortsetzen zu wollen. Der 75-Jährige hatte nach einem Streit mit der Koalition seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Italien-Wahl: EU wegen Rechtsruck „nervös“ - Von der Leyen spricht schon von Konsequenzen

Die Italien-Wahl gilt als richtungsweisend, auch für die Europäische Union. In der EU könnte es allmählich einen Rechtsruck geben. Die EU-kritischen Regierungen aus Polen und Ungarn stehen plötzlich nicht mehr isoliert da. Erst vor zwei Wochen siegten in Schweden die rechten Schwedendemokraten. Mit Melonis Allianz bekäme das rechte Lager auch in Brüssel mehr Gehör. FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff zeigte sich im Interview mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA bereits „nervös, was den europäischen Zusammenhalt angeht, sollte Frau Meloni Italien regieren“.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte gar schon Konsequenzen an, sollten Italiens Rechtsparteien bei einem Wahlsieg demokratische Grundsätze der EU verletzen. Ob sie Sorgen vor dem Wahlausgang habe, fragte eine Studentin von der Leyen auf einer Universitätsveranstaltung: „Wir werden sehen. Wenn die Dinge in eine schwierige Richtung gehen – ich hatte schon über Ungarn und Polen geredet – dann haben wir Werkzeuge.“ Lega-Chef Salvini bezeichnete die Aussagen als „eine schäbige Drohung“.

Meloni gab sich derweil kämpferisch. „Italien hat keine Angst“ und „wir sind bereit“ skandierte die gebürtige Römerin auf einer Wahlkampfveranstaltung in der italienischen Hauptstadt. Die Wahllokale am Sonntag sind von 7 bis 23 Uhr geöffnet. In diesem News-Ticker halten wir Sie zu allen Infos rund um die Italien-Wahl auf dem Laufendem. (as)