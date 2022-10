Böhmermann veröffentlicht NSU-Akten: Was wusste der Verfassungsschutz?

Von: Lucas Maier

NSU-Akten: Böhmermann veröffentlicht Verfassungsschutzunterlagen. © Screenshot ZDF

Sie sollten über 100 Jahre unter Verschluss bleiben. Jetzt veröffentlicht Böhmermann die hessischen NSU-Akten und belastet den Verfassungsschutz.

Wiesbaden – Zwischen den Jahren 2000 und 2007 tötete der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund (NSU) neun Menschen in Deutschland. Die Ermittlungsakten des hessischen Verfassungsschutzes sollten in Form der NSU-Akten eigentlich 120 Jahre unter Verschluss bleiben. Nach öffentlichem Druck wurde die Frist dann auf 30 Jahre verkürzt, wie das <em>ZDF</em> schreibt.

In der Politshow „ZDF-Magazin Royal“ wurden am Freitag (28. Oktober) nun die vermeintlichen NSU-Akten aus Hessen veröffentlicht. Gemeinsam mit der Organisation „Frag den Staat“ hat Jan Böhmermann und sein Team eine Website eingerichtet, auf der die Akten einsehbar sein sollen.

NSU-Akten: Jan Böhmermann setzt um, was über 130.000 forderten

Auf dem Deckblatt der von Jan Böhmermann veröffentlichten Unterlagen heißt es, dass dies der „Abschlussbericht zur Aktenprüfung im LfV Hessen Im Jahre 2012“ sein soll. Im Briefkopf der vermeintlichen NSU-Akten steht das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen.

Wir glauben, die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, was genau in jenen Dokumenten steht, die ursprünglich für mehr als ein Jahrhundert geheim bleiben sollten

In einer Petition hatten zuletzt über 130.000 Menschen die Freigabe der NSU-Akten gefordert. Die langen Verschlusszeiten der Akten werden im Petitionsschreiben als „zutiefst fragwürdiges und undemokratisches Instrument“ bezeichnet. Eine Veröffentlichung lehnte das Land Hessen jedoch ab, indem es die Petition abwies.

Verfassungsschutz in der Kritik: Jan Böhmermann veröffentlicht NSU-Akten

Die Arbeit des Verfassungsschutzes stand in der Vergangenheit mehrfach in der Kritik. Nicht nur im Fall des NSU, sondern auch in Verbindung mit dem Mord an Walter Lübcke. Der Mörder des Regierungspräsidenten aus Kassel, war vom Verfassungsschutz bereits seit 2015 nicht mehr überprüft worden, wie es auf der Website der veröffentlichten Akten heißt.

Wozu braucht es ein „Frühwarnsystem”, wenn es nicht mitbekommt, dass Neonazis jahrelang unerkannt Menschen erschießen und Bombenanschläge verüben?

Die Entscheidung, die NSU-Akten unter Verschluss zu halten, wurde noch im Mai 2021 von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) verteidigt, so das ZDF. Eine Veröffentlichung könnte die weitere Arbeit des Verfassungsschutzes gefährden, hieß es damals von dem CDU-Mann.

Waffen und Neonazis: Was wusste der Verfassungsschutz?

Doch was steht nun in den scheinbar brisanten Akten? Das Recherchenetzwerk Exif – Recherche und Analyse hat die 173 Seiten des von Jan Böhmermann veröffentlichten Dokuments in Augenschein genommen. In der Zusammenfassung des Netzwerks heißt es: „Etwa 40 % des Inhalts bezieht sich auf Waffen- und Sprengstoffbesitz von Neonazis.“ Der Verfassungsschutz selbst schreibt in den Akten: „Es überwogen eindeutig Hinweise auf einen möglichen Waffen- oder Sprengstoffbesitz von Rechtsextremisten.“

In erster Linie würde der Bericht die Fehler in der Arbeitsweise des Verfassungsschutzes nahelegen, heißt es weiter. Die Behörde soll über eine Reihe von Informationen über schwerbewaffnete Rechtsextreme in Hessen verfügt haben, ohne aktiv einzugreifen, so die erste Analyse von Exif. (Lucas Maier)