Juncker: Türkischer Nazi-Vergleich ist eine „Frechheit“

Nein, hier geht es um etwas ganz anderes - den Fortbestand des Flüchtlingsabkommens. Die Türkei hat (Stand Juni 2016) bis jetzt 2,7 Millionen Flüchtlinge aufgenommen - deutlich mehr als wir. Weiterhin blockiert die Türkei die Fluchtroute in Richtung Griechenland, über die im Jahr 2015 rund 850.000 Flüchtlinge in Richtung Westeuropa aufbrachen. Wer also heute fordert, "dem Möchtegernkalifen den Geldhahn abzudrehen" und bemängelt, "dass wir uns von ihm alles vorschreiben lassen", beurteilt die Situation mit einer gewissen Naivität. Viele, die hier im Forum aktuell fordern, dass wir uns nicht von der Türkei erpressen lassen dürfen, würden sich genau so laut und populistisch beschweren, wenn sich wieder hunderttausende Flüchtlinge in Richtung Deutschland auf den Weg machen.

Damit wir uns da nicht falsch verstehen - ich breche hier keine Lanze für Erdogan, ich finde seine verbalen Ausfälle genau so unmöglich, wie jeder andere hier. Und es macht mich wirklich fassungslos, dass sich augenscheinlich die Mehrheit des türkischen Volkes sehenden Auges auf den Weg in eine Diktatur macht.

Aber ich möchte hier um ein bisschen Verständnis für die schwierige Lage der Bundesregierung werben, die irgendwie versucht, dem "Erdowahn" Herr zu werden, ohne dabei das Flüchtlingsabkommen zu gefährden.