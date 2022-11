SPD-Spitzenpolitiker Bullerjahn ist tot: Haseloff reagiert – „Seine Stimme wird diesem Land fehlen“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Jens Bullerjahn (Archivbild) ist gestorben. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalts ehemaliger Finanzminister Jens Bullerjahn ist gestorben. Mitte des Jahres machte er öffentlich, dass er an einer seltenen Krankheit leidet.

Magdeburg - Der frühere Finanzminister und stellvertretende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Jens Bullerjahn, ist tot. „Die Nachricht von seinem Tod erfüllt mich mit Trauer und Bestürzung“, erklärte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Magdeburg. „Jens Bullerjahn und seine Stimme werden diesem Land fehlen.“

Wie die Mitteldeutsche Zeitung unter Berufung auf seinen früherer Staatssekretär Jörg Felgner berichtete, starb Bullerjahn im Alter von 60 Jahren am Samstag (26. November) in einer Klinik in Eisleben an den Folgen einer schweren und seltenen Erkrankung.

„Mit Jens Bullerjahn verliert Sachsen-Anhalt einen Politiker, der dieses Land entscheidend geprägt hat“, betonte Haseloff. „Seinem Wirken als Finanzminister ist es vor allem zu danken, dass die Landesfinanzen saniert werden konnten.“ Er habe so Entscheidungsspielräume für künftige Generationen geschaffen.

Jens Bullerjahn gestorben: SPD-Politiker war gelernter Elektroingenieur

Der verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne war einer der profiliertesten Politiker in Sachsen-Anhalt nach der Wiedervereinigung. In seinem letzten Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung machte der SPD-Politiker im vergangenen Mai öffentlich, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS litt. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare degenerative Erkrankung des Nervensystems, die zu Muskelschwund führt.

Der gelernte Elektroingenieur Bullerjahn hatte vor der Wiedervereinigung als Ingenieur für Prozessautomatisierung im Mansfeld Kombinat gearbeitet. Nach der Wende ging er in die Politik, wurde Gemeinderats- und Kreistagsmitglied und gehörte 16 Jahre lang dem Landtag von Sachsen-Anhalt an.

Er war zeitweilig Landtagsfraktionschef und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. 2006 wurde er unter Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU) Finanzminister. In seiner zehnjährigen Amtszeit als Minister und Vize-Regierungschef verordnete Bullerjahn dem Bundesland im Kampf gegen die zunehmende Staatsverschuldung einen strengen Konsolidierungskurs, wie die Mitteldeutsche Zeitung weiter schreibt. (AFP/frs)