Brisanter Bericht: Prigoschin wollte Russen-Chefs um Schoigu festnehmen

Von: Andreas Schmid

Dieses vom Prigoschin Pressedienst zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an einem unbekannten Ort während einer Erklärung per Video. Was plante „Putins Koch“? © -/Prigozhin Press Service/AP/dpa

Es gibt immer mehr Details zum gescheiterten Prigoschin-Putsch. Der Plan der Wagner-Söldner sickerte vorab durch. Unser News-Ticker.

Moskau – Nach der abgeblasenen Meuterei von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kommen immer mehr Details dieser fast schon filmreifen Machtposse ans Licht. Offenbar wollte Prigoschin die russische Militärführung festnehmen, musste die Mission aber nach einem Durchsickern seiner Pläne ändern. Das berichtet das US-Magazin Wall Street Journal unter Berufung auf westliche Regierungsvertreter. Im Visier des Söldnerchefs: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Sie macht Prigoschin maßgeblich für Russlands Lage im Ukraine-Krieg verantwortlich.

Neue Details zum gescheiterten Wagner-Putsch: Prigoschin wollte Militärführung festhalten

Prigoschin wollte das ihm verhasste Duo an der Grenze zur Ukraine festhalten. Zwei Tage vor dem geplanten Besuch von Schoigu und Gerassimow habe aber der russische Inlandsgeheimdienst FSB die Pläne mitbekommen, schreibt die Zeitung weiter. Prigoschin habe daraufhin umdisponieren und den Aufstand vorschnell beginnen müssen. Der Bericht deckt sich mit Aussagen von Viktor Solotow, Chef der russischen Nationalgarde, wonach Prigoschins Pläne durchgesickert seien.

Die New York Times berichtete gar von möglichen Mitwissern der Wagner-Revolte. Mit Verweis auf US-Sicherheitskreise hieß es, mehrere hochrangige Generäle hätten Bescheid gewusst. Der Kreml wies die Darstellung am Mittwoch als „Spekulationen und Tratsch“ zurück.

Prigoschin in Belarus: Lukaschenko gewährt Söldner-Chef Asyl

Der Aufstand der Söldnergruppe gegen die russische Militärführung hatte am Wochenende die Welt in Atem gehalten. Die Söldner marschierten von der Ukraine aus in Russland ein und rückten mit dem Ziel nach Moskau vor, die russische Militärführung abzusetzen.

Rund 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt gab die Wagner-Gruppe überraschend auf. Belarus-Autokrat Alexander Lukaschenko hatte vermittelt. Prigoschin wurde Straffreiheit zugesagt, wenn er ins Exil nach Belarus geht. Der als „Putins Koch“ bekannt gewordene Söldnerchef ist nach Angaben Lukaschenkos inzwischen in Belarus eingetroffen. Der Staatschef hat auch den Kämpfern der Söldnertruppe Aufnahme in seinem Land angeboten. Alle Infos zum Deal zwischen Lukaschenko und Prigoschin im Überblick. (as)